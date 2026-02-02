Live TV

Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa locală

Massoud Pezeshkian
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a cerut începerea negocierilor cu SUA asupra programului nuclear al Iranului, a relatat luni agenţia de presă Fars, într-un context de tensiuni puternice cu Washingtonul, care nu a exclus recurgerea la forţa militară, relatează AFP, preluată de Agerpres.

"Preşedintele Massoud Pezeshkian a ordonat deschiderea discuţiilor cu Statele Unite", a transmis Fars, citând o sursă guvernamentală.

"Iranul şi SUA vor purta discuţii pe tema nucleară", a adăugat Fars, fără a specifica o dată. Această informaţie a fost reluată şi de ziarul guvernamental din Iran şi de cotidianul reformist Shargh.

O altă agenţia de presă iraniană, Tasnim, a transmis luni că ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, urmează să se întâlnească în vederea unor negocieri cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, potrivit dpa.

SUA nu au confirmat deocamdată participarea lui Witkoff la o astfel de întrevedere. Agenţia de presă Tasnim este considerată ca fiind apropiată de Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC), armata de elită a regimului de la Teheran.

Preconizata întâlnire vine după săptămâni întregi de tensiuni accentuate între Washington şi Teheran, după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va răspunde militar la represiunea brutală a forţelor de securitate iraniene împotriva protestatarilor la începutul acestui an.

Donald Trump a desfăşurat ulterior un portavion în Golf, dar a făcut aluzie la negocieri la sfârşitul săptămânii trecute.

Preşedintele SUA a încercat în repetate rânduri să forţeze Teheranul să abandoneze controversatul său program nuclear, discuţiile blocându-se anul trecut înainte ca Israelul să efectueze atacuri asupra Iranului.

