Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol de figurant la deschiderea JO de la Milano

După ce a emoţionat întreaga Italie prin nefericita sa întâmplare, micuţul Riccardo va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, care va avea loc vineri.

Băiatul de 11 ani a fost nevoit să coboare din autobuz şi să parcurgă 6 kilometri pe jos prin zăpadă pentru aajunge acasă, deoarece nu avea suficienţi bani pentru a plăti abonamentul special de 10 euro care oferă acces la transportul public pe durata Jocurilor Olimpice, în timp ce călătoria sa obişnuită cu autobuzul presupune, de obicei, achiziţionarea unui bilet de doar 2,50 euro.

Riccardo Z. este originar dintr-o comună situată la mai puţin de 20 km de Cortina d'Ampezzo, unde vor avea loc Jocurile Olimpice, şi foloseşte în mod regulat linia 30 care face legătura între Calalzo şi Cortina, în Dolomiţi. Pe durata Jocurilor Olimpice de iarnă, utilizatorii obişnuiţi ai liniei trebuie să plătească un supliment de tarif introdus de compania locală de transport, relatează News.ro.

Dat jos din autobuz de şofer, băiatul a trebuit să se întoarcă acasă pe jos, parcurgând şase kilometri la temperaturi negative şi pe zăpadă, ceea ce a stârnit indignarea părinţilor şi a autorităţilor locale.

În urma acestui incident, Fundaţia Milano Cortina 2026 a contactat familia şi i-a propus băiatului un rol simbolic în cadrul ceremoniei de deschidere. Fundaţia nu a precizat natura rolului încredinţat lui Riccardo, care face parte dintr-o echipă de schi juniori.

„Nu l-am văzut niciodată atât de fericit şi de entuziast”, a declarat mama sa, Sole Vatalaro, pentru postul public italian RAI 1. „A fost cel mai frumos cadou pe care i-l puteau face.”

Povestea băiatului a beneficiat de o largă acoperire mediatică în toată Italia, pe fondul îngrijorărilor legate de creşterea preţurilor în apropierea Jocurilor, programate între 6 şi 22 februarie.

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 vor fi primele organizate în comun pe mai multe locuri. Peste 1300 de artişti, dintre care aproximativ 1200 de voluntari din 27 de ţări, se pregătesc de luni de zile pentru ceremonia de deschidere într-un cort de repetiţii situat lângă stadionul istoric San Siro din Milano.

