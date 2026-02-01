Președintele sârb Aleksandar Vučić a afirmat că SUA ar putea lansa un atac împotriva Iranului în următoarele două zile, potrivit Pink.

Vučić a sugerat că un atac al SUA ar putea avea scopul de a distrage atenția de la dosarele recent publicate în cazul Jeffrey Epstein. El a spus că momentul ales ar putea accelera luarea deciziilor, prevăzând un atac asupra Iranului în următoarele 48 de ore.

„Când apar astfel de absurdități, cum s-a întâmplat cu Monica Lewinsky, atunci cineva începe să bombardeze. Vor accelera procesul decizional? Sunt aproape sigur”, a spus Vučić.

SUA pregătesc atacuri, Iranul avertizează asupra unui război regional

Anterior, The Wall Street Journal a relatat că președintele Donald Trump și-a însărcinat echipa să elaboreze opțiuni potențiale pentru o acțiune militară rapidă împotriva Iranului.

Sursele au spus că măsurile erau menite să fie decisive, dar concepute pentru a evita implicarea SUA într-un război prelungit în Orientul Mijlociu.

În plus, surse citate de The New York Times au relatat că Trump a primit mai multe scenarii extinse de atac, inclusiv o posibilă invazie terestră.

Între timp, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat că orice atac al SUA ar declanșa un „război regional” în Orientul Mijlociu. „Americanii trebuie să ştie că, dacă iniţiază un război, de data aceasta va fi un război regional”, a declarat Khamenei în cadrul unei întâlniri cu mii de persoane cu ocazia aniversării revenirii istorice în Iran din exil a fondatorului Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini, cu zece zile înainte de victoria Revoluţiei Islamice din 1979, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Editor : M.C