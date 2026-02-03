PSD acuză că măsurile de austeritate luate de Ilie Bolojan au destabilizat România: „Se joacă cu focul lângă butelie”

Deputatul PSD Mihai Fifor a susţinut, marţi, că prin măsurile de austeritate promovate de premierul Ilie Bolojan sunt „fragilizaţi” principalii piloni de stabilitate ai ţării: coeziunea socială, încrederea în instituţii şi capacitatea statului de a-şi menţine rezilienţa internă într-un context internaţional instabil. „Ilie Bolojan se joacă cu focul lângă butelie”, a scris social-democratul pe Facebook.

„Un stat slab social este un stat vulnerabil strategic. Ilie Bolojan este fie prea obtuz ca să înţeleagă acest lucru, fie îl face deliberat - iar ambele variante sunt la fel de grave. Prin politicile de austeritate promovate, sunt fragilizaţi principalii piloni de stabilitate ai României: coeziunea socială, încrederea în instituţii şi capacitatea statului de a-şi menţine rezilienţa internă într-un context regional şi internaţional instabil. Ilie Bolojan se joacă cu focul lângă butelie.

Nu poţi vorbi despre un stat puternic în timp ce loveşti în pensionari, în familii cu venituri mici, în copii, în educaţie şi în servicii publice esenţiale. Nu poţi pretinde stabilitate strategică atunci când subminezi coeziunea socială şi împingi milioane de români spre nesiguranţă economică. Un stat care îşi slăbeşte propriii cetăţeni devine, inevitabil, un stat fragil”, a afirmat Fifor, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, austeritatea nu este reformă, iar un stat „dezarmat” social este vulnerabil economic, politic, instituţional şi strategic.

„Austeritatea oarbă este dezarmare socială. Iar un stat dezarmat social este vulnerabil nu doar economic, ci şi politic, instituţional şi strategic. Într-o lume instabilă, cu presiuni externe reale şi competiţii dure, România nu îşi permite experimente contabile făcute pe spinarea oamenilor. De aceea, pachetul de solidaritate propus de PSD nu este un moft politic, ci o necesitate strategică. O gură de oxigen.

Protejarea pensionarilor cu venituri mici, sprijinul pentru familii, pentru copii şi pentru categoriile vulnerabile înseamnă, în esenţă, protejarea stabilităţii interne a statului român. Fără această stabilitate, orice discurs despre responsabilitate fiscală este gol de conţinut. Cruciada austerităţii dusă de Guvernul Bolojan porneşte de la o premisă falsă: că statul se întăreşte atunci când taie. În realitate, statul se întăreşte atunci când îşi respectă cetăţenii, când investeşte în oameni şi când nu confundă disciplina bugetară cu cinismul social”, a explicat social-democratul.

Mihai Fifor a subliniat că reforma înseamnă eficienţă, echitate şi dezvoltare, nu „amputări” făcute în grabă.

„Un stat care îşi umileşte pensionarii, îşi îngheaţă sprijinul pentru cei vulnerabili şi îşi abandonează rolul de protecţie socială nu este un stat modern. Este un stat slab. Iar slăbiciunea internă este cea mai mare vulnerabilitate strategică pe care o poate avea o ţară. PSD a ales responsabilitatea. Solidaritatea nu este opusul stabilităţii. Este condiţia ei. Iar România are nevoie, mai mult ca oricând, de un stat care să fie puternic pentru oameni, nu puternic împotriva lor”, a adăugat deputatul PSD.

Editor : C.L.B.