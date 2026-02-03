Live TV

PSD acuză că măsurile de austeritate luate de Ilie Bolojan au destabilizat România: „Se joacă cu focul lângă butelie”

Data publicării:
Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Deputatul PSD Mihai Fifor a susţinut, marţi, că prin măsurile de austeritate promovate de premierul Ilie Bolojan sunt „fragilizaţi” principalii piloni de stabilitate ai ţării: coeziunea socială, încrederea în instituţii şi capacitatea statului de a-şi menţine rezilienţa internă într-un context internaţional instabil. „Ilie Bolojan se joacă cu focul lângă butelie”, a scris social-democratul pe Facebook. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Un stat slab social este un stat vulnerabil strategic. Ilie Bolojan este fie prea obtuz ca să înţeleagă acest lucru, fie îl face deliberat - iar ambele variante sunt la fel de grave. Prin politicile de austeritate promovate, sunt fragilizaţi principalii piloni de stabilitate ai României: coeziunea socială, încrederea în instituţii şi capacitatea statului de a-şi menţine rezilienţa internă într-un context regional şi internaţional instabil. Ilie Bolojan se joacă cu focul lângă butelie.

Nu poţi vorbi despre un stat puternic în timp ce loveşti în pensionari, în familii cu venituri mici, în copii, în educaţie şi în servicii publice esenţiale. Nu poţi pretinde stabilitate strategică atunci când subminezi coeziunea socială şi împingi milioane de români spre nesiguranţă economică. Un stat care îşi slăbeşte propriii cetăţeni devine, inevitabil, un stat fragil”, a afirmat Fifor, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, austeritatea nu este reformă, iar un stat „dezarmat” social este vulnerabil economic, politic, instituţional şi strategic.

„Austeritatea oarbă este dezarmare socială. Iar un stat dezarmat social este vulnerabil nu doar economic, ci şi politic, instituţional şi strategic. Într-o lume instabilă, cu presiuni externe reale şi competiţii dure, România nu îşi permite experimente contabile făcute pe spinarea oamenilor. De aceea, pachetul de solidaritate propus de PSD nu este un moft politic, ci o necesitate strategică. O gură de oxigen.

Protejarea pensionarilor cu venituri mici, sprijinul pentru familii, pentru copii şi pentru categoriile vulnerabile înseamnă, în esenţă, protejarea stabilităţii interne a statului român. Fără această stabilitate, orice discurs despre responsabilitate fiscală este gol de conţinut. Cruciada austerităţii dusă de Guvernul Bolojan porneşte de la o premisă falsă: că statul se întăreşte atunci când taie. În realitate, statul se întăreşte atunci când îşi respectă cetăţenii, când investeşte în oameni şi când nu confundă disciplina bugetară cu cinismul social”, a explicat social-democratul.

Mihai Fifor a subliniat că reforma înseamnă eficienţă, echitate şi dezvoltare, nu „amputări” făcute în grabă.

„Un stat care îşi umileşte pensionarii, îşi îngheaţă sprijinul pentru cei vulnerabili şi îşi abandonează rolul de protecţie socială nu este un stat modern. Este un stat slab. Iar slăbiciunea internă este cea mai mare vulnerabilitate strategică pe care o poate avea o ţară. PSD a ales responsabilitatea. Solidaritatea nu este opusul stabilităţii. Este condiţia ei. Iar România are nevoie, mai mult ca oricând, de un stat care să fie puternic pentru oameni, nu puternic împotriva lor”, a adăugat deputatul PSD.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
1
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Aleksandar Vucic
2
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
Massoud Pezeshkian
3
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Digi Sport
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bolojan romgaz
Bolojan, discuții cu Romgaz și Ameropa despre negocierile pentru preluarea Azomureș
ilie bolojan intra pe usa la guvern
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu primarii, la Guvern, înainte ca bugetul pe 2026 să fie gata. Reforma administrației încă așteaptă
Irineu Darău, ministrul Economiei.
Irineu Darău comentează măsurile de relansare economică propuse de PSD: „Am văzut nişte calcule pe care nu le-am verificat personal”
ilie bolojan
Ilie Bolojan obține votul de încredere al conducerii PNL. Unde a pierdut însă președintele liberalilor
2025-12-07-4572
Băluță îl critică pe Bolojan: „Știe un singur lucru - să taie. Pentru români, e ca în «Moromeții», când venea Jupuitu cu «fonciirea»”
Recomandările redacţiei
barbat in zapada in ger
Cât mai durează valul de aer polar. ANM: De duminică, un nou episod...
baza militara rusa
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă...
florin manole face declaratii
Programul de fertilizare in vitro ar putea primi buget dublu în 2026...
vreme, meteo, ger
Noi alerte meteo: Cod galben de ger și vânt puternic în mare parte...
Ultimele știri
Președintele UDMR, Hunor Kelemen, vine azi la Digi24
Capela Sixtină revine în atenție: restaurarea „Judecății de Apoi” începe după 30 de ani
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii se schimbă definitiv în februarie 2026. Zilele cheie din luna marilor răsturnări de situație
Cancan
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin...
Fanatik.ro
Chinezii au ocupat un oraş aflat la 30 km de graniţa cu România şi au făcut dezastru. Locuitorii sunt...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Orașul istoric al României în care se face un stadion de top. Investiția e de peste 50.000.000 de euro
Adevărul
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari. Ce prevede inițiativa...
Playtech
Ce tot apare pe conturile de social media ale băiatului de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Mario. Mama e șocată...
Digi FM
Cu ce se ocupă Elena Cârstea în SUA. Afacerea care i-a schimbat viața după retragerea din muzică: „E o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de...
Newsweek
Pensiile au crescut cu 38 lei din 2024. Cele de invaliditate au scăzut cu 31 lei. Viața, cu 600 lei mai scumpă
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Cicliștii participanți la Turul Down Under din Australia, atacați de canguri agresivi. Imaginile sunt virale
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”