Lucrări excepţionale au început în Capela Sixtină pentru restaurarea capodoperei „Judecata de Apoi” a lui Michelangelo, la treizeci de ani de la ultima restaurare, au anunţat Muzeele Vaticanului.

În faţa acestei opere de 180 metri pătraţi cu 391 de figuri, pictată între 1536 şi 1541 de geniul Renaşterii, care reprezintă judecata finală a umanităţii de către Dumnezeu, au fost instalate schele, mai scrie News.ro.

Lucrările vor dura trei luni.

Experţii curăţă regulat frescele capelei pe timp de noapte, dar „Judecata de Apoi” necesită o lucrare mai aprofundată, a precizat Vaticanul.

„Judecata de Apoi”, de Michaelangelo. Foto: Profimedia Images

Proiectul vizează în special îndepărtarea unui „strat albicios generalizat”, a explicat într-un comunicat restauratorul şef, Paolo Violini.

Acest strat este „cauzat de depuneri de microparticule de substanţe străine transportate de curenţii de aer, care, în timp, au atenuat contrastele de lumină şi umbră şi au uniformizat culorile originale” ale operei, a adăugat el.

Restaurarea va permite „redarea calităţii cromatice şi luminoase dorite de Michelangelo, restaurând astfel pe deplin complexitatea formală şi expresivă a operei”.

Capela Sixtină va rămâne deschisă publicului pe durata restaurării.

„Judecata de Apoi”, de Michaelangelo. Foto: Profimedia Images

Editor : Ana Petrescu