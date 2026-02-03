Live TV

Cât mai durează valul de aer polar. ANM: De duminică, un nou episod cu ger va cuprinde întreaga țară

Data actualizării: Data publicării:
barbat in zapada in ger
Ger. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Nu scăpăm de ger nici în această noapte, când meteorologii anunță temperaturi sub zero grade. De astăzi, vremea se încălzește în vestul țării, iar treptat va cuprinde și restul zonelor. Vremea caldă nu va dura mult pentru că, de duminică, un nou val de frig va cuprinde întreaga țară. Elena Mateescu, directorul ANM, a explicat, pentru Digi24, cum va fi vremea în zilele următoare.

 

„Într-adevăr, am înregistrat o noapte foarte geroasă, în special în partea de sud, dar și în sud-est și est, acolo unde temperaturile s-au situat în general sub -10°, sub pragul de ger, chiar sub -15 și -16°C și vremea rece va fi de interes și în următoarele zile. Astăzi vorbim tot pentru partea de sud și est, acolo unde maximele zilei se vor situa între -8 până la 0°. Vorbim de valori care, în medie, sunt mai coborâte decât cele specifice datei din calendar, cu până la 5, chiar 8, 10°C. Depinde de zona în care ne aflăm.

Va urma o noapte geroasă, de asemenea -9, -3°C , însă din nou vom vorbi și de intensificări ale vântului care să amplifice senzația de rece, pentru că viteze de 40-50km/h chiar și în zonele mai joase de relief, iar la altitudini mai mari, de 1.500m rafale de 70-80km/h vor spori senzația de rece, dar în același timp, acolo unde este prezent și stratul de zăpadă, vântul va spulbera ninsoarea,” a explicat Elena Mateescu, director ANM.

Vremea începe să se încălzească, însă, de duminică, un nou val de frig va cuprinde țara.

„Acest episod, așa cum era anunțat din alertele meteorologice și cu siguranță în această dimineață vom actualiza aceste alerte, pentru că în continuare și temperaturile maxime ale zilei, în special în regiunile extracarpatice, dar și minimele, vor caracteriza o vreme deosebit de rece, geroasă noaptea și dimineața, vor fi de interes, cel puțin până în data de 4 februarie. Asta înseamnă până la mijlocul acestei săptămâni, pentru că deja de joi, de mâine, practic, pentru că chiar începând de astăzi o masă de aer mai cald își va face simțită prezența ușor în cel puțin în partea de vest, acolo unde maximele vor crește 5, 6°C. Mâine, cu precădere, tot în Dealurile de Vest, posibil 10, 13°C. Chiar și în restul țării, valori ușor pozitive. În Capitală, de pildă, 4, 5°. Însă de duminică, o nouă masă de aer rece este posibil să aducă din nou temperaturi în scădere.

Deocamdată vorbim de temperaturi scăzute, din nou, posibil nopți și dimineți geroase, cu valori în zonele centrale, nordice, estice, sub -10°C și, nu excludem, ca să avem asociate și precipitații predominant sub formă de ninsoare,” a precizat meteorologul.

Cum va fi vremea în primele două săptămâni din februarie, în fiecare regiune

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
1
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Aleksandar Vucic
2
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
Massoud Pezeshkian
3
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Digi Sport
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vreme, meteo, ger
Noi alerte meteo: Cod galben de ger și vânt puternic în mare parte din țară. Zonele afectate și vremea în București HARTĂ
Un bărbat și o femeie cu facturi și laptop.
Facturi la gaze cu până la 30% mai mari în ianuarie, deși prețul rămâne plafonat. De ce gerul și importurile scumpe cresc costurile
o femeie alearga simbolic intre iarna si primavara
De la ger, la temperaturi de primăvară. Cum va fi vremea în primele două săptămâni din februarie, în fiecare regiune
barbat cu manusi si haine groase in ger
Cod galben de ger în peste jumătate din țară, ANM anunță temperaturi de minus 20 de grade. Zonele afectate - HARTĂ
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Când se schimbă vremea: Temperaturile vor urca până la 10 grade Celsius. ANM: Este puțin probabil să fie ultimul episod de iarnă
Recomandările redacţiei
ilie bolojan intra pe usa la guvern
Ilie Bolojan se întâlnește cu primarii, la Guvern, înainte ca bugetul...
baza militara rusa
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă...
Plăți anticipate pentru alocații și indemnizații în februarie. Foto Getty Images
Alocațiile, indemnizațiile și stimulentul de inserție vor fi virate...
soldați pe front în ucraina
Scenariul în care Rusia încalcă un viitor armistițiu în Ucraina. Cum...
Ultimele știri
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Un angajat al Ministerului Apărării din Polonia care ar fi spionat pentru ruși a fost arestat
Orașul în care primăria vinde la licitaţie peste 100 de maşini ridicate de pe străzi. Cine poate să le cumpere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii se schimbă definitiv în februarie 2026. Zilele cheie din luna marilor răsturnări de situație
Cancan
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin...
Fanatik.ro
Orașul istoric al României în care se face un stadion de top. Investiția e de peste 50.000.000 de euro
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Declarația lui Gigi Becali a aruncat în aer vestiarul Rapidului: „Îți dai seama la ce s-a gândit!”. Exclusiv
Adevărul
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari. Ce prevede inițiativa...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Cu ce se ocupă Elena Cârstea în SUA. Afacerea care i-a schimbat viața după retragerea din muzică: „E o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de...
Newsweek
Pensiile au crescut cu 38 lei din 2024. Cele de invaliditate au scăzut cu 31 lei. Viața, cu 600 lei mai scumpă
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Cicliștii participanți la Turul Down Under din Australia, atacați de canguri agresivi. Imaginile sunt virale
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”