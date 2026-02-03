Cât mai durează valul de aer polar. ANM: De duminică, un nou episod cu ger va cuprinde întreaga țară

Nu scăpăm de ger nici în această noapte, când meteorologii anunță temperaturi sub zero grade. De astăzi, vremea se încălzește în vestul țării, iar treptat va cuprinde și restul zonelor. Vremea caldă nu va dura mult pentru că, de duminică, un nou val de frig va cuprinde întreaga țară. Elena Mateescu, directorul ANM, a explicat, pentru Digi24, cum va fi vremea în zilele următoare.

„Într-adevăr, am înregistrat o noapte foarte geroasă, în special în partea de sud, dar și în sud-est și est, acolo unde temperaturile s-au situat în general sub -10°, sub pragul de ger, chiar sub -15 și -16°C și vremea rece va fi de interes și în următoarele zile. Astăzi vorbim tot pentru partea de sud și est, acolo unde maximele zilei se vor situa între -8 până la 0°. Vorbim de valori care, în medie, sunt mai coborâte decât cele specifice datei din calendar, cu până la 5, chiar 8, 10°C. Depinde de zona în care ne aflăm.

Va urma o noapte geroasă, de asemenea -9, -3°C , însă din nou vom vorbi și de intensificări ale vântului care să amplifice senzația de rece, pentru că viteze de 40-50km/h chiar și în zonele mai joase de relief, iar la altitudini mai mari, de 1.500m rafale de 70-80km/h vor spori senzația de rece, dar în același timp, acolo unde este prezent și stratul de zăpadă, vântul va spulbera ninsoarea,” a explicat Elena Mateescu, director ANM.

Vremea începe să se încălzească, însă, de duminică, un nou val de frig va cuprinde țara.

„Acest episod, așa cum era anunțat din alertele meteorologice și cu siguranță în această dimineață vom actualiza aceste alerte, pentru că în continuare și temperaturile maxime ale zilei, în special în regiunile extracarpatice, dar și minimele, vor caracteriza o vreme deosebit de rece, geroasă noaptea și dimineața, vor fi de interes, cel puțin până în data de 4 februarie. Asta înseamnă până la mijlocul acestei săptămâni, pentru că deja de joi, de mâine, practic, pentru că chiar începând de astăzi o masă de aer mai cald își va face simțită prezența ușor în cel puțin în partea de vest, acolo unde maximele vor crește 5, 6°C. Mâine, cu precădere, tot în Dealurile de Vest, posibil 10, 13°C. Chiar și în restul țării, valori ușor pozitive. În Capitală, de pildă, 4, 5°. Însă de duminică, o nouă masă de aer rece este posibil să aducă din nou temperaturi în scădere.

Deocamdată vorbim de temperaturi scăzute, din nou, posibil nopți și dimineți geroase, cu valori în zonele centrale, nordice, estice, sub -10°C și, nu excludem, ca să avem asociate și precipitații predominant sub formă de ninsoare,” a precizat meteorologul.

Cum va fi vremea în primele două săptămâni din februarie, în fiecare regiune

Editor : A.P.