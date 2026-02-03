Ilie Bolojan se întâlnește cu primarii, la Guvern, înainte ca bugetul pe 2026 să fie gata. Reforma administrației încă așteaptă

Premierul Ilie Bolojan se întâlnește cu o delegație a primarilor din țară, la Palatul Victoria, în pregătirea bugetului pentru 2026. Întrevederea vine și în contextul în care numeroși edili, inclusiv de la Partidul Național Liberal, s-au arătat nemulțumiți de reforma administrației publice, propusă de șeful Executivului.

ACTUALIZARE 10:50 La întâlnirea cu Ilie Bolojan participă Laurențiu Dan Leoreanu, primarul PNL din Roman, Valentin Vieru, primarul PNL din Moinești (Bacău), Dumitru Boroș, primarul PSD al municipiului Bârlad, Marius Pintilie, primarul din Pașcani (PNL), Tiberiu Iacob Ridzi, primarul din Petroșani (PSD) și Felix Cosmin Borcean, edilul din Caransebeș (PSD).

Știrea inițială

Întâlnirea dintre premier și primari a început de la ora 10:00, iar potrivit unui anunț al Guvernului are loc înainte ca Executivul să definitiveze bugetul pentru acest an. Edilii vor să știe, clar, ce se va întâmpla cu banii colectați din taxe și impozite, dacă aceștia vor rămâne integral la bugetul local sau dacă o parte ar putea fi transferată și la bugetul național.

De altfel, nici reforma administrației publice, adică reducerile de cheltuieli din primării și instituții, nu este gata, iar deja numeroși edili au criticat tăierile propuse.

Recent, reprezentanții comunelor chiar au anunțat că vor intra în grevă. Federația COLUMNA-SCOR a anunțat, luni, că, pe 10 februarie, primăriile comunelor din toată țara vor fi în grevă de avertisment de două ore, cerând respectarea Constituției de către Guvern. Sindicaliștii cer reforma sistemului de finanțare a bugetelor locale, conform Cartei Europene a Autonomiei Locale, „prin mecanisme reale de egalizare a veniturilor, nu dublarea impozitelor locale și retragerea simultană a cotelor din impozitul pe venit”. Aceștia cereau, printre altele, să fie invitați la negocieri înainte ca bugetul și reforma administrației să fie gata.

