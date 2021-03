Imaginile zilei vin din parcurile din Capitală, aflată în scenariul roșu din cauza creșterii numărului de cazuri de Covid-19. Sute de oameni și copii au ieșit la plimbare în ziua în care datele oficiale despre evoluția Covid arată că o pătrime din cazurile înregistrate în ultimele 24 de ore sunt în București.

Ceea ce surprinde nu este doar aglomerația de pe alei, ci și cea de la locurile de joacă, teroretic, închise în această perioadă. Alarmat este că a crescut numărul pacienților care au nevoie de Terapie Intesivă, până la o cifră record în acest an: 1.232. Nu e loc să lăsăm garda jos, atenționează medicii.

Chiar și în aceste condiții, oamenii par să nu se teamă de o posibilă infectare. În timp ce unii se protejează și poartă masca în mod corect, alții fie o pun sub bărbie, fie n-o mai pun deloc. În imagini se observă zeci de persoane care nu au măști de protecție pe față, deși ea rămâne obligatorie.

Ce au spus oamenii care s-au plimbat duminică prin parcurile din Capitală:

- Am străbătut Kiseleff-ul și acum Herăstrăul. Am luat o pauză.

- Bucureștiul a intrat în scenariul roșu. Vă e teamă?

- Oarecum. Atâta timp cât păstrez distanța socială, e ok.

- Am ieșit la plimbare (îi pică masca). Aoleu! (o ridică). Mi se pare o tâmpenie să mă plimb în parc cu masca.

- Nu mă sperie deloc. Sunt programată să fac vaccinul pe 16. Îl fac atunci și vedem ce o mai fi.

- În parc vă simțiți în siguranță?

- Da, de ce nu?

Editor : A.A.