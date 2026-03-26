Alexandru Bălan plănuia cu ofițerii KGB Belarus să o compromită pe Maia Sandu și să creeze tensiuni între România și Republica Moldova

Alexandru Bălan, fostul număr doi din Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, trimis în judecată la noi în țară pentru tentativă la trădare și divulgarea de informații secret de stat, deținea mai multe documente cu informații sensibile pentru serviciile românești. Potrivit surselor Digi24.ro, Bălan ar fi plănuit cu agenții KGB Belarus inclusiv să încerce să o compromită prin propagandă pe Maia Sandu și să creeze tensiuni diplomatice între România și Republica Moldova.

Pe 19 martie, Înalta Curte de Casație și Justiție a modificat decizia Curții de Apel București și l-a plasat pe Alexandru Bălan sub arest la domiciliu, fiind nevoit să poarte o brățară de supraveghere.

Dintr-o motivare obținută de Digi24.ro de la procesele menționate anterior reiese că procurorii au găsit mai multe documente la care Alexandru Bălan a avut acces în perioada în care lucra în cadrul SIS, ce datau din anii 2013-2015.

Surse Digi24.ro au explicat că printre documente se numărau note de informare transmise de serviciile românești omologilor din Republica Moldova, dar și un fișier cu pozele unor ofițeri activi din cadrul serviciilor românești.

Documentele pe care procurorii le-au găsit stocate pe dispozitive electronice deținute de Alexandru Bălan sunt clasificate „secret de stat” cu nivelul „strict secret”.

În același timp, sursele Digi24.ro au mai subliniat că Alexandru Bălan, prin prisma poziției deținute în trecut în SIS Moldova, cunoștea identitatea mai multor ofițeri ai serviciilor românești, dar și alte informații sensibile legate de activitatea acestora.

Fostul număr doi din SIS Moldova mai deținea și documente întocmite de serviciul de informații al statului vecin cu privire la România.

Astfel, sursele Digi24.ro, apropiate anchetei, au subliniat că Alexandru Bălan, prin deținerea și, în plus, furnizarea acestor informații către ofițeri activi ai KGB din Belarus, a creat o vulnerabilitate pentru securitatea națională a României.

Bălan plănuia să o atace pe Maia Sandu și să creeze tensiuni între România și R.Moldova

Dar Alexandru Bălan nu s-a oprit doar la furnizarea informațiilor legate de activitatea serviciilor românești către KGB Belarus.

După cum Digi24.ro a scris pe larg aici , bărbatul, acum cercetat pentru trădare și furnizarea de informații clasificate în România, comunica cu ofițeri ai KGB Belarus prin metoda „căsuțelor draft”.

În loc să trimită mailuri, care pot fi interceptate, Bălan și spionii din Belarus foloseau același cont de email și redactau mesaje în folderul „Drafts”, fără să le expedieze.

Mesajele rămâneau stocate în contul comun și erau vizibile ambelor părți.

Potrivit surselor Digi24.ro, „drafturile” erau redactate în limba rusă și conțineau informații atribuite unor surse din serviciile de informații ucrainene sau armata ucraineană. Aceste informații vizau, în principal, situația politică și militară din Ucraina.

Însă un astfel de mesaj găsit de procurori conținea mențiuni legate de cooperarea dintre președinții României și ai Republicii Moldova, Nicușor Dan și Maia Sandu.

Potrivit surselor Digi24.ro, era luată în calcul ipoteza conform căreia Bălan plănuia publicarea unui articol în presa internațională care avea ca scop lansarea unui atac informațional la adresa președintei Republicii Moldova (înainte de alegerile parlamentare din 2025) și generarea unor tensiuni diplomatice între administrația de la București și cea de la Chișinău.

