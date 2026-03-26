Ce conține ordonanța carburanților. Guvernul plafonează adaosul comercial și limitează exporturile. Până când sunt valabile măsurile

Adaosurile plafonate, raportări obligatorii și sancțiuni Exporturile restricționate și reducerea biocarburantului Schimbări pe piața gazelor și monitorizarea măsurilor

Guvernul României a adoptat, în ședința de joi, ordonanța de urgență prin care a declarat oficial situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, benzină și motorină, pentru perioada 1 aprilie - 30 iunie 2026, cu posibilitatea de prelungire. Actul normativ introduce un pachet de măsuri, precum plafonarea adaosurilor comerciale la nivelul mediei din 2025, restricționarea exporturilor de motorină și țiței, reducerea temporară a conținutului de biocarburant și modificări pe piața gazelor naturale, în scopul protejării populației și economiei, potrivit unui comunicat de presă. 

Decizia vine în contextul creșterilor accelerate ale prețurilor la carburanți și al volatilității piețelor internaționale, pe fondul tensiunilor geopolitice, care au afectat direct piața internă.

Autoritățile au atras atenția că România se confruntă și cu un dezechilibru structural, excedent de benzină și deficit de motorină, ceea ce a impus intervenții rapide pentru asigurarea aprovizionării.

În acest context, Guvernul a declarat situația de criză în baza legislației privind combaterea acțiunilor speculative, apreciind că există o situație extraordinară care necesită măsuri imediate pentru stabilizarea pieței.

Măsurile sunt valabile până la 30 iunie 2026 inclusiv, dar pot fi prelungite succesiv, pentru perioade de cel mult 3 luni, dacă persistă condițiile care au determinat intervenția, iar impactul acestora va fi evaluat periodic.

Adaosurile plafonate, raportări obligatorii și sancțiuni

Principala măsură vizează limitarea adaosurilor comerciale practicate de operatorii economici care produc, importă, distribuie sau comercializează benzină și motorină.

Astfel, pe perioada crizei, adaosul comercial nu poate depăși valoarea medie practicată în anul 2025 de fiecare operator economic, cu excepția exporturilor și livrărilor intracomunitare.

Autoritățile spun că această limitare urmărește descurajarea unor comportamente inadecvate și a unor posibile tendințe speculative care ar putea conduce la creșteri nejustificate de preț.

Operatorii sunt obligați să comunice către ANAF valoarea medie a adaosului și modul de calcul, procedura urmând să fie stabilită prin ordin al președintelui ANAF în termen de 3 zile lucrătoare, iar firmele vor avea la dispoziție 5 zile pentru transmiterea datelor.

Depășirea plafonului constituie contravenție și se sancționează cu amenzi între 0,5% și 1% din cifra de afaceri.

În același timp, operatorii economici sunt obligați să transmită lunar rapoarte către Consiliul Concurenței, ANAF, ANPC și Ministerul Energiei, în termen de 20 de zile de la finalul fiecărei luni, inclusiv date privind prețurile practicate.

Actul normativ instituie și un mecanism de verificare, autoritățile putând solicita informații detaliate privind formarea prețurilor, inclusiv costuri de achiziție, transport sau alte cheltuieli.

Furnizarea de date incomplete sau incorecte este sancționată cu amenzi de până la 0,5% din cifra de afaceri.

Exporturile restricționate și reducerea biocarburantului

Pentru a asigura necesarul intern, exporturile de motorină și țiței vor putea fi realizate doar cu acordul prealabil al Ministerului Economiei și al Ministerului Energiei.

Măsura este determinată de dezechilibrul existent pe piața națională, caracterizat prin excedent de benzină și deficit de motorină. Exporturile realizate fără avizele necesare vor fi sancționate cu amenzi între 5% și 10% din cifra de afaceri, precum și cu confiscarea bunurilor.

În paralel, ordonanța introduce posibilitatea reducerii conținutului de biocarburant din benzină de la 8% la minimum 2%, pentru a evita riscul unor disfuncționalități în aprovizionarea pieței, în condițiile în care operatorii ar putea întâmpina dificultăți în asigurarea simultană a volumelor necesare de carburanți și a respectării cerințelor legale.

Schimbări pe piața gazelor și monitorizarea măsurilor

Actul normativ aduce și modificări în sectorul gazelor naturale, cu scopul eliminării ambiguităților juridice, asigurării unei delimitări clare a atribuțiilor instituțiilor și prevenirii apariției unor dezechilibre în piață.

Este introdus și un mecanism clar de repartizare proporțională a cantităților de gaze, în funcție de consumul estimat al fiecărui furnizor, precum și reguli detaliate privind calculul stocurilor, alocarea și ajustarea periodică a cantităților.

De asemenea, sunt instituite obligații privind transmiterea și actualizarea datelor între producători, furnizori și autorități, pentru a evita blocaje și riscuri de litigii.

În lipsa acestor intervenții, autoritățile avertizează că ar fi existat riscuri privind continuitatea aprovizionării consumatorilor și posibile blocaje operaționale.

Guvernul a anunțat că grupul de lucru constituit pentru gestionarea crizei carburanților va continua să monitorizeze evoluțiile internaționale și să propună noi măsuri, în funcție de contextul global, obiectivul fiind protejarea populației și menținerea stabilității economice.

