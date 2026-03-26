Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan l-a criticat pe Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD le-a vorbit liderilor europeni despre problemele Coaliției de guvernare, dar și despre o eventuală apropiere dintre PNL și AUR, potrivit postărilor sale pe rețelele sociale. „Partenerii de dialog știu ce ai făcut în viața ta politică”, a subliniat liberalul, într-o intervenție la Digi24.

„Vedem două poziții diametral opuse. Președinta Parlamentului European spune că este nevoie de stabilitate în aceste vremuri dificile. Pe de altă parte, poziția lui Sorin Grindeanu indică dorința de instabilitate și de schimbare a guvernării”, a declarat Siegfried Mureșan.

„Grindeanu a făcut o greșeală de începător”

Europarlamentarul PNL susține că Sorin Grindeanu a fost primit de Roberta Metsola în calitate de președinte al Camerei Deputaților, motiv pentru care ar fi trebuit să vorbească în numele majorității parlamentare din România, nu în numele propriului său partid:

„Sorin Grindeanu a fost primit de președinta Parlamentului European în calitate de președinte al Parlamentului României, iar așteptarea era să vorbească în numele majorității parlamentare. Este surprinzător că un om cu experiența domnului Grindeanu a comis o astfel de greșeală de începător, poziționându-se pe plan internațional împotriva majorității parlamentare pe care o conduce”.

Acesta i-a transmis lui Grindeanu că „partenerii de dialog știu ce ai făcut în viața ta politică”.

„Tentativa de colaborare între PSD și AUR, pe care am văzut-o cu toții în Parlamentul României, cu siguranță prefigurează în percepția liderilor europeni. (...) Ilie Bolojan nu va fi schimbat de Sorin Grindeanu. Are o viață politică mai lungă decât a lui Sorin Grindeanu și va face mai multe lucruri bune pentru România decât va face Sorin Grindeanu în viitor”, a mai declarat eurodeputatul.

Sorin Grindeanu a vorbit la Bruxelles despre o apropiere între PNL și AUR

Sorin Grindeanu se află zilele acestea la Bruxelles pentru a discuta cu socialiștii europeni despre planul PSD privind guvernarea, înainte de consultarea internă din partid care va avea loc pe 20 aprilie. În acest context, liderul social-democraților a avut o întâlnire și cu președinta Parlamentului European, căreia i-a vorbit despre referendumul din partid, dar a profitat de ocazie pentru un nou atac la adresa Guvernului. În plus, i-a transmis Robertei Metsola că partidul premierului Ilie Bolojan se apropie de extremiști, după cum a declarat chiar Sorin Grindeanu printr-o postare pe Facebook.

Ulterior, Grindeanu s-a întâlnit și cu liderii Partidului Socialist European, reuniune în cadrul căreia a continuat să sublinieze că PNL se apropie de partidul lui George Simion.

Metsola vorbește despre nevoia de stabilitate

În schimb, Roberta Metsola spune că a subliniat, în cadrul discuțiilor cu Sorin Grindeanu, nevoia de stabilitate și unitate.

„În cadrul primei mele întâlniri cu președintele Camerei Deputaților din România, Sorin Grindeanu, am subliniat că Parlamentul European lucrează la întărirea cooperării interparlamentare și am evidențiat nevoia de stabilitate și unitate în timp ce construim o Europă mai bună, mai apropiată de cetățeni și capabilă să ofere răspunsuri la provocările cu care ne confruntăm”, a scris președinta Parlamentului European pe rețeaua X.

