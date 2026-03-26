Live TV

Pentagonul pregătește „lovitura finală” împotriva Iranului. Care sunt cele patru scenarii analizate (Axios)

Data actualizării: Data publicării:
Pentagon. Foto: Shutterstock

Pentagonul elaborează opţiuni militare pentru a da „lovitura finală” Iranului, care ar putea include utilizarea forţelor terestre şi o campanie de bombardamente masive, potrivit a doi oficiali americani şi a două surse bine informate, citate de Axios.

„Unii oficiali americani consideră că o demonstraţie de forţă copleşitoare ar consolida poziţia Statelor Unite în eventualele negocieri de pace - sau, în caz contrar, i-ar oferi lui Donald Trump un temei pentru a proclama o victorie”, scrie Axios.

 Astfel, ar fi analizate patru opţiuni:

  • invadarea insulei Kharg
  • invadarea insulei Larak
  • cucerirea insulei Abu Musa
  • blocarea sau capturarea navelor care exportă petrol iranian pe malul estic al strâmtorii Ormuz

 „Armata americană ar fi elaborat, de asemenea, planuri de operaţiuni terestre în interiorul teritoriului iranian, cu scopul de a securiza uraniul puternic îmbogăţit stocat în instalaţii nucleare subterane”, adaugă Axios.

Citește și: Trump avertizează Iranul să ia în serios propunerile de pace ale SUA „înainte să fie prea târziu”: „Nu va fi deloc frumos”

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Alinierea dintre Soare și Uranus aduce schimbări majore pentru două zodii. Nativii trebuie să acorde atenție...
Cancan
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
Fanatik.ro
Topul antrenorilor români din Turcia. Nu Mircea Lucescu este pe primul loc, nici Gheorghe Hagi
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Ce i-au transmis turcii lui Marius Șumudică: “Dacă-i bate Mircea Lucescu, să-i facem statuie și s-o poleim...
Adevărul
Atenție la „atârnători”! Cum se „lipesc” agenții imobiliari de tranzacții în curs pentru a stoarce bani de la...
Playtech
Ce salarii oferă Umbrărescu angajaţilor săi: Condiţiile de pe şantierele ”regelui asfaltului”
Digi FM
Cristina Cioran, declarații despre provocarea de a-și crește copiii singură: „Totul este o luptă!” Alex...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil: turcii l-au "desființat" pe Arda Guler, tocmai în ziua meciului cu România! Jigniri peste jigniri
Pro FM
Cine este Ștefan Oprea, iubitul Alexandrei Stan. De patru ani urcă împreună pe scenă, iar acum vor fi...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Cum profită samsarii de parcul auto învechit al României pentru a da țepe de mii de euro
Newsweek
OFICIAL Calendarul plății pensiilor și ajutoarelor la pensie, dat peste cap. Care vor fi întârziate 30 zile?
Digi FM
„Am trăit cu dureri și am ajuns în scaun cu rotile!” Povestea unei femei care a fost la un pas de moarte din...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Cum să scapi rapid de părul de animale de pe haine. Trucul simplu folosit de o femeie cu patru pisici
Film Now
Adevărul despre fiica „secretă” a lui Chuck Norris. Cum a aflat de existența ei după 26 de ani: „Nu am avut...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”