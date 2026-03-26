Pentagonul pregătește „lovitura finală” împotriva Iranului. Care sunt cele patru scenarii analizate (Axios)

Pentagonul elaborează opţiuni militare pentru a da „lovitura finală” Iranului, care ar putea include utilizarea forţelor terestre şi o campanie de bombardamente masive, potrivit a doi oficiali americani şi a două surse bine informate, citate de Axios.

„Unii oficiali americani consideră că o demonstraţie de forţă copleşitoare ar consolida poziţia Statelor Unite în eventualele negocieri de pace - sau, în caz contrar, i-ar oferi lui Donald Trump un temei pentru a proclama o victorie”, scrie Axios.

Astfel, ar fi analizate patru opţiuni:

invadarea insulei Kharg

invadarea insulei Larak

cucerirea insulei Abu Musa

blocarea sau capturarea navelor care exportă petrol iranian pe malul estic al strâmtorii Ormuz

„Armata americană ar fi elaborat, de asemenea, planuri de operaţiuni terestre în interiorul teritoriului iranian, cu scopul de a securiza uraniul puternic îmbogăţit stocat în instalaţii nucleare subterane”, adaugă Axios.

