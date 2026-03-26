Șeful NATO afirmă că Alianța este mai solidă ca niciodată, ca răspuns la criticile lui Trump

Mark Rutte. Foto: Profimedia

După criticile lui Donald Trump, care a acuzat Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) că nu a ajutat Statele Unite în fața Iranului, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că Alianța este „mai puternică astăzi decât a fost vreodată”, scrie Le Monde.

După ce și-a exprimat speranța că războiul va lua sfârșit, Donald Trump a revenit la o retorică dură, având în vizor atât Iranul, cât și NATO. El a afirmat că Teheranul ar trebui să „implore” un acord și că NATO nu a făcut „nimic” pentru a contribui la un război pe care el l-a declanșat fără a-i consulta.

Liderul blocului a fost întrebat în repetate rânduri despre criticile aduse NATO de către Donald Trump, cea mai recentă chiar în această dimineață. Însă Rutte a evitat să-l critice sau să-l contrazică pe liderul american, folosind în schimb întrebările ca pe o ocazie de a încerca să prezinte NATO ca acționând în Orientul Mijlociu și aliniat la poziția Washingtonului.

Printre dovezile pe care le-a prezentat s-au numărat distrugerea rachetelor balistice iraniene îndreptate spre Turcia și faptul că multe dintre cele 30 de țări membre ale blocului s-au reunit pentru a discuta redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Rutte se află de câțiva ani într-o poziție delicată între Europa și SUA, încercând să-l mențină pe Trump de partea sa – inclusiv numindu-l „tati” la un moment dat, notează Sky News.

Prezentând raportul anual al NATO, Rutte a reamintit că Alianța a interceptat trei rachete balistice îndreptate spre Turcia de la începutul conflictului și că lucrează la asigurarea siguranței navigației în Strâmtoarea Ormuz.

Cu toate acestea, Rutte a salutat eforturile președintelui american de a îndemna țările membre să-și mărească bugetele de apărare, considerând că aceste progrese nu ar fi fost posibile fără actuala administrație. El a adăugat că caracterul discret al atacurilor americane împotriva Iranului a necesitat o perioadă de adaptare pentru aliații europeni pentru a se „organiza”.

În cele din urmă, el a considerat că atacurile iraniene, în special cele împotriva bazei americane de la Diego Garcia, arătau că Teheranul dispune de capacități „din ce în ce mai periculoase pentru aliați”.

