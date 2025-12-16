Live TV

Video Programul Rabla: a treia sesiune din 2025. Câți bani sunt disponibili

Data actualizării: Data publicării:
cimitir de masini
Foto: George Călin / Inquam Photos

A treia sesiune a programului Rabla se deschide marți, la ora 10.00. Deși bugetul a fost foarte mic comparativ cu alți ani, au mai rămas bani,  mai exact, 30 de milioane de lei pentru românii care vor să-și schimbe mașina.

Bugetul alocat pentru Rabla clasic este de 22 de milioane de lei, adică bani alocați pentru acele vouchere în valoare de 10.000 lei pentru mașinile cu motoare pe benzină sau 12.000 lei pentru mașinile cu motor hibrid. Sunt însă alocate și 14,5 milioane de lei pentru voucherele în cazul mașinilor cu motoare plug-in hibrid. Aceste vouchere au o valoare de 15.000 lei sau 18.500 în cazul mașinilor cu propulsie complet electrică.

Fondurile provin, pe de o parte, din acele cereri de plată care au fost refuzate sau din faptul că unii beneficiari nu au dus tot acest demers până la final, astfel încât li s-a respins dosarul, iar banii sunt astfel realocați pentru această sesiune.

Această sesiune a propgramului Rabla rămâne deschisă până pe data de 31 decembrie sau până la epuizarea tuturor fondurilor.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
3
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Vladimir Putin
4
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
5
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski. Cu o...
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Digi Sport
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
Programul Rabla pentru anul viitor ar putea fi anulat. Anunțul făcut de ministra Mediului, Diana Buzoianu
trafic masini
O nouă sesiune a programului Rabla, lansată joi pentru mașinile cu motoare termice
Programul Rabla 2025. Foto: Inquam Photos/ George Calin
AFM anunţă că au fost aprobate noi dosare în Programul Rabla pentru persoane fizice. Câte ecotichete sunt pe noua listă
masini in trafic
„Rabla 2025”. AFM transferă 45 de milioane de lei de la mașini electrice la cele cu motoare termice. Când se fac înscrierile
mașini la rabla
Lista dosarelor aprobate în cadrul programului „Rabla” a fost publicată. AFM a admis peste 8.400 de ecotichete
Recomandările redacţiei
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc. El...
volodimir zelenski
Cele șase angajamente europene și un punct sensibil în acordul de...
vreme, iarna, toamna, meteo
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. ANM a actualizat prognoza...
Donald Trump și Uniunea Europeana UE
Dezbină și stăpânește? Strategia de apărare a SUA și atacul lui...
Ultimele știri
Accidentul de la 2 Mai: Înalta Curte judecă marți un recurs în casație în cazul lui Vlad Pascu
Ucraina și SUA ar putea organiza noi negocieri de pace în weekend. Zelenski: „Echipele noastre se vor întâlni în Statele Unite”
Cazul femeilor infectate cu lepră la Cluj: toți clienții salonului de masaj au fost rugați să se testeze
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Violeta Bănică și iubitul ei, George, au sărbătorit doi ani de relație. Andreea Marin a fost prima care a...
Cancan
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Fanatik.ro
Sfârșit tragic! Puștiul care l-a jefuit pe Donnarumma și-a pus capăt zilelor în închisoare la doar 21 de ani
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Tavi Popescu, cauzele unei căderi uluitoare la FCSB: „Mintea e otrăvită”. Exclusiv
Adevărul
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață
Playtech
Plățile cash se limitează! Intră în vigoare noile reguli. Cât vor mai putea plăti românii cu numerar
Digi FM
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia înainte de Crăciun. Fostul milionar s-a botezat din nou: „Am auzit...
Digi Sport
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Pro FM
Taylor Swift, bonusuri în valoare de 197 de milioane de dolari pentru angajații din turneul Eras. Oamenii, în...
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil
Newsweek
Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7%
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cine a fost și cu ce s-a ocupat soția lui Rob Reiner. Cei doi au fost împreună peste 30 de ani și au avut...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...