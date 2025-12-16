A treia sesiune a programului Rabla se deschide marți, la ora 10.00. Deși bugetul a fost foarte mic comparativ cu alți ani, au mai rămas bani, mai exact, 30 de milioane de lei pentru românii care vor să-și schimbe mașina.

Bugetul alocat pentru Rabla clasic este de 22 de milioane de lei, adică bani alocați pentru acele vouchere în valoare de 10.000 lei pentru mașinile cu motoare pe benzină sau 12.000 lei pentru mașinile cu motor hibrid. Sunt însă alocate și 14,5 milioane de lei pentru voucherele în cazul mașinilor cu motoare plug-in hibrid. Aceste vouchere au o valoare de 15.000 lei sau 18.500 în cazul mașinilor cu propulsie complet electrică.

Fondurile provin, pe de o parte, din acele cereri de plată care au fost refuzate sau din faptul că unii beneficiari nu au dus tot acest demers până la final, astfel încât li s-a respins dosarul, iar banii sunt astfel realocați pentru această sesiune.

Această sesiune a propgramului Rabla rămâne deschisă până pe data de 31 decembrie sau până la epuizarea tuturor fondurilor.

