AFM a lansat a treia sesiune Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice. Peste 19.000 de dosare au fost depuse în prima zi

RABLA

Programul Rabla 2025 a fost redeschis marți, 16 decembrie, la ora 10:00, iar interesul românilor pentru achiziția de autoturisme prin acest program s-a dovedit a fi ridicat încă din primele 24 de ore. Potrivit datelor publicate în timp real pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, mii de dosare au fost depuse atât pentru mașini electrice, cât și pentru cele cu motor termic.

Conform situației afișate de AFM, pentru componenta Rabla destinată achiziției de autoturisme electrice au fost depuse 5.871 de dosare, în valoare totală de 66.000.000 de lei, dintr-un plafon maxim de 75 de milioane de lei. Astfel, la doar o zi de la deschiderea sesiunii, cea mai mare parte a bugetului alocat pentru mașinile electrice a fost deja solicitată, fondurile rămase disponibile fiind de 9 milioane de lei.

Interes ridicat s-a înregistrat și în cazul celor care doresc să cumpere autoturisme cu motor termic.

Datele AFM arată că au fost depuse 13.409 de dosare, cu o valoare cumulată de 116.610.000 de lei, dintr-un total alocare financiară de 125 de milioane de lei.

În acest caz, fondurile disponibile rămase se ridică la aproximativ 8,4 milioane de lei, ceea ce indică posibilitatea epuizării rapide a bugetului.

Pentru această a treia sesiune a Programului Rabla 2025, bugetul alocat pentru Rabla Clasic este de 22 de milioane de lei, sumă destinată voucherelor în valoare de 10.000 de lei pentru autoturismele cu motor pe benzină și de 12.000 de lei pentru cele cu motor hibrid.

Totodată, au fost alocate 14,5 milioane de lei pentru voucherele destinate autoturismelor plug-in hibrid, în valoare de 15.000 de lei, respectiv pentru mașinile cu propulsie complet electrică, unde valoarea voucherului poate ajunge până la 18.500 de lei.

Fondurile alocate acestei sesiuni provin, în principal, din cereri de plată respinse sau din dosare care nu au fost finalizate în sesiunile anterioare, sumele fiind realocate de Administrația Fondului pentru Mediu.

Sesiunea de depunere a dosarelor pentru persoane fizice rămâne deschisă până la data de 31 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea integrală a fondurilor. 

Vezi situația în timp real aici.

CITEȘTE ȘI: AFM a anunțat ultima sesiune Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice. Buget disponibil: 36,77 milioane de lei

