Omul a făcut focul cu 350.000 de ani mai devreme decât se credea anterior, sugerează o descoperire recentă

Oamenii au stăpânit arta de a face focul cu 400.000 de ani în urmă, cu aproape 350.000 de ani mai devreme decât se credea anterior, potrivit unei descoperiri revoluționare făcute într-un câmp din Suffolk.

Se știe că oamenii foloseau focul natural cu mai mult de 1 milion de ani în urmă, dar până acum cel mai vechi exemplu clar de oameni care aprindeau focul provenea dintr-un sit din nordul Franței, datând de acum 50.000 de ani, scrie The Guardian.

Cele mai recente dovezi, care includ o porțiune de pământ ars și topoare de mână crăpate de foc, demonstrează în mod convingător că oamenii au creat focul cu mult mai devreme, într-o perioadă în care dimensiunea creierului se apropia de cea a omului modern și unele specii se extindeau în climatele nordice mai aspre, inclusiv în Marea Britanie.

„Implicațiile sunt enorme”, a declarat dr. Rob Davis, arheolog paleolitic la British Museum, care a condus ancheta împreună cu alți colegi. „Capacitatea de a crea și controla focul este unul dintre cele mai importante momente de cotitură din istoria umanității, cu beneficii practice și sociale care au schimbat evoluția umană.”

Este puțin probabil ca oamenii care au aprins focul în satul Barnham, Suffolk, să fi fost strămoșii noștri, deoarece Homo sapiens nu a avut o prezență susținută în afara Africii până acum aproximativ 100.000 de ani. În schimb, locuitorii erau probabil neandertali timpurii, pe baza fosilelor de aproximativ aceeași vârstă din Swanscombe, Kent și Atapuerca, Spania, care păstrează ADN-ul neandertalian timpuriu.

Editor : Sebastian Eduard