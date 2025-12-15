Live TV

Omul a făcut focul cu 350.000 de ani mai devreme decât se credea anterior, sugerează o descoperire recentă

Data actualizării: Data publicării:
Oameni preistorici în jurul focului
Oameni preistorici în jurul focului. Foto: Profimedia

Oamenii au stăpânit arta de a face focul cu 400.000 de ani în urmă, cu aproape 350.000 de ani mai devreme decât se credea anterior, potrivit unei descoperiri revoluționare făcute într-un câmp din Suffolk.

Se știe că oamenii foloseau focul natural cu mai mult de 1 milion de ani în urmă, dar până acum cel mai vechi exemplu clar de oameni care aprindeau focul provenea dintr-un sit din nordul Franței, datând de acum 50.000 de ani, scrie The Guardian.

Cele mai recente dovezi, care includ o porțiune de pământ ars și topoare de mână crăpate de foc, demonstrează în mod convingător că oamenii au creat focul cu mult mai devreme, într-o perioadă în care dimensiunea creierului se apropia de cea a omului modern și unele specii se extindeau în climatele nordice mai aspre, inclusiv în Marea Britanie.

„Implicațiile sunt enorme”, a declarat dr. Rob Davis, arheolog paleolitic la British Museum, care a condus ancheta împreună cu alți colegi. „Capacitatea de a crea și controla focul este unul dintre cele mai importante momente de cotitură din istoria umanității, cu beneficii practice și sociale care au schimbat evoluția umană.”

Este puțin probabil ca oamenii care au aprins focul în satul Barnham, Suffolk, să fi fost strămoșii noștri, deoarece Homo sapiens nu a avut o prezență susținută în afara Africii până acum aproximativ 100.000 de ani. În schimb, locuitorii erau probabil neandertali timpurii, pe baza fosilelor de aproximativ aceeași vârstă din Swanscombe, Kent și Atapuerca, Spania, care păstrează ADN-ul neandertalian timpuriu.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
viktor orban
1
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
2
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
pacienti, spital
3
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
5
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski. Cu o...
De nicăieri, Gigi Becali a lansat atacul: ”Mi-aș dori un Băsescu președinte. El are toată vina pentru ce s-a întâmplat”
Digi Sport
De nicăieri, Gigi Becali a lansat atacul: ”Mi-aș dori un Băsescu președinte. El are toată vina pentru ce s-a întâmplat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
submeribilul chinez fendouzhe
Cercetătorii chinezi au făcut noi descoperiri în Groapa Marianelor, cel mai adânc ecosistem marin
tezaur getic cucuteni
Palatul Culturii din Iași vrea înapoi comoara din aur de 2,5 kilograme descoperită la Cucuteni. „A fost ciopârțită”
pește robin de mare
Un pește bizar cu „picioare” uimește oamenii de știință: „Gustă” fundul mării pentru a găsi hrană proaspătă
stantier aerheologic marea britanie
Eșecul ingineriei romane: Rămășițele unor fântâni oferă indicii că și romanii puteau să greșească
clădire descoperită de arheologi în Creta
Arheologii greci au făcut o „descoperire unică”, veche de 4.000 de ani. Clădirea din piatră, sub formă de labirint, are 1.800 de mp
Recomandările redacţiei
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat...
BRIEFING CF 141225_94086
„Bomboana de pe colivă: apelul telefonic al doamnei Lia”. Ce spune...
photo-collage.png (25)
Proteste pentru independența justiției, a cincea zi consecutiv. Mii...
teodor paleologu
Theodor Paleologu, despre presiunile din sistemul judiciar: „O...
Ultimele știri
Secretele betonului folosit de romani la Pompeii, deslușite după descoperirea unui șantier prezervat sub cenușa Vezuviului
Ritualuri surprinzătoare în China preistorică: sacrificiile umane nu erau feminine, ci majoritar masculine
Cobza, oficial în patrimoniul UNESCO. Ce spun puținii cântăreți români care duc tradiția mai departe: „Cobza e ca un ghimpe”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bani și oportunități rare în săptămâna 15–21 decembrie. Trei zodii pentru care Universul schimbă regulile...
Cancan
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Fanatik.ro
Uluitor! Câte kilograme a slăbit Florin Prunea și cum arată după experiența de la Desafio, care începe în...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Acuze dure la adresa oltenilor după Hermannstadt – Universitatea Craiova 0-2: “Am vrut să-i perpelesc. Suntem...
Adevărul
Misterul morții Rodicăi Stănoiu: apropiații reclamă că nu a fost efectuată autopsia. Vila fostului ministru...
Playtech
Se schimbă regulile auto în mai multe țări europene. Ce trebuie să ai obligatoriu în mașină când conduci în...
Digi FM
De ce a ales Raluca Moroșanu să vorbească în cadrul conferinței de la Curtea de Apel. Judecătoarea, într-un...
Digi Sport
Lovitură de proporții: pune 10 miliarde de euro pe masă pentru a cumpăra Barcelona!
Pro FM
Ce avere are Inna, la doar 37 de ani. Artista deține o proprietate care costă peste un milion de dolari
Film Now
Johnny Depp își intensifică revenirea la Hollywood. Va produce o adaptare a filmului „Maestrul și Margareta”
Adevarul
Un profesor de economie demontează mitul majorării salariului minim: „O să avem oameni care vor fi lăsați pe...
Newsweek
Bolojan pregătește creșterea vârstei de pensionare. Europa a dat undă verde. Până la ce vârstă vom munci?
Digi FM
De ce recomandă nutriționista Mihaela Bilic consumul de șorici. Beneficiile neașteptate ale aperitivului...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
George Clooney, decizie radicală după o discuție cu soția sa, Amal. A spus totul fără jenă: „Nu mai sărut...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție