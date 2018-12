2.0. GoPro HERO 7 Black, un gadget de acţiune

O cameră de acţiune care filmează 4K, reacţionează la comenzi vocale şi este ideală atât pentru pentru pasionaţii de sporturi extreme, cât şi pentru creatorii de conţinut. Cu asta se laudă cel mai nou GoPro. Este vorba despre HERO 7 Black, pe care echipa 2.0 l-a testat la peste 1000 de metri altitudine. Rezultatul final îl vedeţi duminică, de la ora 11:30.

Radu Creangă - sportiv: Este mai mult decât o jucărie, este un gadget destul de profi.

Mihnea Frîncu - sportiv: Go Pro Hero7 Black filmează 4K, la 60 de FPS.

Vlad Răducanu - sportiv: Eu folosesc GoProHero7 şi pentru social media.

Mihnea Frîncu - sportiv: Imaginile sunt senzaţionale, în 4K şi, chiar la o calitate atât de înaltă, bateria ţine acum o oră jumate.

Vlad Răducanu - sportiv: Pe zăpadă, foarte bun. La frig nu are nicio problemă. Şi hyperlapse-ul este foarte fain. Am fost la telscaunul de aici, din Poiana Braşov, super ok.

Radu Creangă - sportiv: Are mai multe opţiuni. O funcţie foarte importantă mi s-a părut cea de Time Warp.

Iulia Ionescu - realizator „2.0”: Sunt curioasă dacă poate fi şi o cameră bună de vlogging. Acesta este sunetul de pe GoPro Hero 7 Black. Producătorii spun că ar fi mai bun decât cel de pe Hero 6.

