„Rusia devine tot mai disperată”, spune Mark Rutte

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, în timpul unei vizite la Kiev, că Rusia este „tot mai disperată”, în timp ce Ucraina „continuă să reziste ferm” la mai bine de patru ani de la începerea invaziei ruseşti, relatează AFP și Agerpres.

„În timp ce Ucraina continuă să reziste ferm, să inoveze şi să obţină victorii pe câmpul de luptă, Rusia devine tot mai disperată”, a declarat Rutte într-o conferinţă de presă alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Potrivit lui Rutte, Rusia suferă „pierderi considerabile”, iar economia sa este „sub o presiune serioasă”, în ciuda relaxării sancţiunilor occidentale asupra exporturilor sale de hidrocarburi.

El a menţionat însă că războiul, care a început în urmă cu peste patru ani, „nu dă semne că se va opri”. La scurt timp după conferinţa de presă, o sirenă de raid aerian a sunat în capitala Ucrainei, au observat jurnaliştii AFP.

Rutte a spus că „a discutat despre cum reuşeşte Ucraina să schimbe cursul pe câmpul de luptă”.

„Cred că Ucraina obţine un succes din ce în ce mai mare, atât pe linia frontului, cât şi în asigurarea faptului că poate neutraliza unele dintre capacităţile cheie ruseşti necesare pentru continuarea războiului”, a afirmat el.

Această vizită a şefului NATO are loc pe fondul escaladării atacurilor aeriene ruseşti şi ucrainene, în timp ce negocierile mediate de SUA pentru a pune capăt conflictului stagnează.

Dronele ucrainene au atacat instalaţii energetice şi militare din Sankt Petersburg miercuri dimineaţă, ziua de deschidere a tradiţionalului Forum Economic.

Cu o zi înainte, un atac masiv cu drone şi rachete ruseşti a ucis 23 de persoane la Kiev şi în oraşul industrial Dnipro, în partea de centru-vest a Ucrainei.

Preşedintele Volodimir Zelenski doreşte să obţină livrări mai mari de muniţii pentru sistemele sale de apărare antiaeriană de la ţările membre NATO, în special rachete americane Patriot, despre care Kievul consideră că sunt esenţiale pentru a contracara atacurile cu rachete balistice ruseşti.

Editor : A.P.