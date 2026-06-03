Live TV

„Rusia devine tot mai disperată”, spune Mark Rutte

Data publicării:
Mark Rutte.
Mark Rutte. Foto: Inquam Photos / George Călin

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, în timpul unei vizite la Kiev, că Rusia este „tot mai disperată”, în timp ce Ucraina „continuă să reziste ferm” la mai bine de patru ani de la începerea invaziei ruseşti, relatează AFP și Agerpres.

„În timp ce Ucraina continuă să reziste ferm, să inoveze şi să obţină victorii pe câmpul de luptă, Rusia devine tot mai disperată”, a declarat Rutte într-o conferinţă de presă alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Potrivit lui Rutte, Rusia suferă „pierderi considerabile”, iar economia sa este „sub o presiune serioasă”, în ciuda relaxării sancţiunilor occidentale asupra exporturilor sale de hidrocarburi.

El a menţionat însă că războiul, care a început în urmă cu peste patru ani, „nu dă semne că se va opri”. La scurt timp după conferinţa de presă, o sirenă de raid aerian a sunat în capitala Ucrainei, au observat jurnaliştii AFP.

Rutte a spus că „a discutat despre cum reuşeşte Ucraina să schimbe cursul pe câmpul de luptă”.

„Cred că Ucraina obţine un succes din ce în ce mai mare, atât pe linia frontului, cât şi în asigurarea faptului că poate neutraliza unele dintre capacităţile cheie ruseşti necesare pentru continuarea războiului”, a afirmat el.

Această vizită a şefului NATO are loc pe fondul escaladării atacurilor aeriene ruseşti şi ucrainene, în timp ce negocierile mediate de SUA pentru a pune capăt conflictului stagnează.

Dronele ucrainene au atacat instalaţii energetice şi militare din Sankt Petersburg miercuri dimineaţă, ziua de deschidere a tradiţionalului Forum Economic.

Cu o zi înainte, un atac masiv cu drone şi rachete ruseşti a ucis 23 de persoane la Kiev şi în oraşul industrial Dnipro, în partea de centru-vest a Ucrainei.

Preşedintele Volodimir Zelenski doreşte să obţină livrări mai mari de muniţii pentru sistemele sale de apărare antiaeriană de la ţările membre NATO, în special rachete americane Patriot, despre care Kievul consideră că sunt esenţiale pentru a contracara atacurile cu rachete balistice ruseşti.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
1
Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din conducerea PSD. „Nu mă mai...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
3
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin
Vladimir Putin.
4
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
5
Șoșoacă apără Rusia în cazul dronei de la Galați, în direct la televiziunea Kremlinului...
Țiriac jr., motivul pentru care Sorana Cîrstea a luat cea mai importantă decizie din viața ei: ”E normal la vârsta mea”
Digi Sport
Țiriac jr., motivul pentru care Sorana Cîrstea a luat cea mai importantă decizie din viața ei: ”E normal la vârsta mea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
kaja kallas
Kaja Kallas spune că Rusia este „panicată” din cauza atacurilor cu drone ucrainene: „Din cauza asta intensifică atacurile teroriste”
Volodimir Zelenski
Zelenski anunță că Ucraina va trimite experți antidrone în România și statele baltice
Dmitri Peskov asculta plecat instructiunide la Vladimir Putin
Prima reacție a Kremlinului după ce Ucraina a atacat Sankt Petersburg chiar în timpul Forumului la care trebuie să participe și Putin
Oana Țoiu.
Oana Țoiu, la Paris: România trebuie să-și consolideze supravegherea şi apărarea antiaeriană
roi de drone care zboară pe deasupra unor tancuri
Războiul dronelor: Ucraina își consolidează apărarea și schimbă dinamica războiului cu Rusia
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
Lia Olguţa Vasilescu, despre legea salarizării: „Mie nu-mi convine să...
dragos pislaru (1)
Dragoș Pîslaru: Vineri, Consiliul EcoFin ar putea da ultima bifă...
victor ponta sustine un discurs
„Împușcați-l în limbă”. USR acuză un „derapaj grav” după ce Victor...
MCZoYXNoPWU2NzgzNmQ5ODM3YWIxMmYwOWRhNzc0YmEwYzkwOTg4.thumb
Verdict final în cazul dublei crime din Iași: Studentul marocan a...
Ultimele știri
SUA cer Europei și Canadei să suplimenteze avioanele, dronele și navele militare pe măsură ce își reduc contribuția la NATO
Patru avioane Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene au aterizat la baza Mihail Kogălniceanu. Au sosit și 180 de militari
Digi România va dezvolta prin programul SAFE o platformă de securitate cibernetică bazată pe inteligență artificială
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a pățit o viitoare mireasă cu o săptămână înainte de nuntă. Totul a pornit de la o pizza crocantă
Cancan
Ce arată analizele toxicologice în cazul lui Vlad Verdeș, tânărul care și-a înjunghiat mortal tatăl polițist...
Fanatik.ro
Antrenorul momentului din SuperLiga a semnat noul contractul! A refuzat oferta de la echipa de suflet
editiadedimineata.ro
Pentagonul interzice accesul jurnaliștilor în biroul de presă. Decizia reaprinde dezbaterea despre libertatea...
Fanatik.ro
Cum a apărut Maria Sharapova în tribunele de la Roland Garros. A uimit pe toată lumea
Adevărul
Capcanele din vacanța în Spania: un mop lăsat pe balcon sau un castel de nisip prea mare îți pot aduce amenzi...
Playtech
Ce se întâmplă cu norma de hrană a militarilor după modificările aduse de noua lege a salarizării...
Digi FM
Un bărbat a devenit miliardar peste noapte fără să știe. A aflat adevărul când a încercat să plătească la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Darius Olaru, în fața transferului carierei, direct în Champions League!
Pro FM
Loredana Groza, criticată după apariția de la gala gimnasticii din Onești. „De ce așa dezbrăcată în fața...
Film Now
Actor din „How I Met Your Mother”, condamnat la peste 30 de ani de închisoare după ce și-a înjunghiat fosta...
Adevarul
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă în...
Newsweek
Pensionarii cu datorii la Casele de Ajutor Reciproc, executați mai repede. Ce rol va avea Casa de Pensii?
Digi FM
Millie Bobby Brown, despre viața de mamă la 22 de ani: “Nu înțeleg cum poate exista atât de multă iubire...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Mulți români fac această greșeală. Ce trebuie să faci dacă găsești un pui de căprioară singur în pădure
Film Now
John Travolta le dedică filmul scris și regizat de el soției și fiului pierduți mult prea devreme: "Viața m-a...
UTV
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit la Londra. Nuntă discretă pentru unul dintre cele mai urmărite...