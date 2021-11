NFT-urile sunt ultima nebunie din piață. Se vând pe sume uriașe. Recent, o lucrare 3D de „artă vie”, care-și schimbă conținutul în timp, în funcție de inspirația autorului, s-a vândut cu 29 de milioane de dolari.

Cu doar câteva luni în urmă, majoritatea oamenilor nu auziseră niciodată de un NFT. La început, părea un moft de scurtă durată, o distragere a atenției, o modalitate prin care cei din lumea tehnologiei să mai facă un ban pe timp de pandemie.

Dar se pare că NFT-urile nu vor dispărea prea curând. Internetul a explodat cu opere de artă digitale care sunt cumpărate și vândute nebuneşte. În al treilea trimestru al acestui an, volumul de tranzacționare de NFT-uri a atins aproape 11 miliarde de dolari, o creștere de peste 700 la sută față de al doilea trimestru. Luna trecută, atât Coinbase, cât și Sotheby's au anunțat planul de a lansa noi piețe pentru NFT.

Pentru cei care încă nu ştiu, NFT înseamnă token non-fungibil și este un certificat digital care reprezintă proprietatea asupra unui activ digital. Certificatele sunt unice, mai exact partea non-fungibilă, şi sunt verificate și stocate pe un blockchain care permite ca activele digitale să fie transferate sau vândute. Deşi NFT-urile au existat încă din 2014, au ajuns pe prima pagină a ziarelor abia la începutul acestui an, când artiști precum Grimes și Beeple și-au vândut creațiile digitale pentru milioane de dolari.

În curând, toată lumea, de la Jack Dorsey la savantul George Church și până la NBA, au început să le comercialize. Și acesta este doar începutul unei liste în continuă creștere de artiști, celebrități şi cripto-entuziaști ce pariază că NFT-urile sunt viitorul colecţiilor de artă.

Human One, primul portret al unui om născut în metavers

Beeple este un artist american al cărui colaj de 5.000 de piese de artă digitală, intitulat Everydays: The first 5000 days, s-a vândut pentru 69 milioane de dolari într-o licitație Christie din luna martie.

Noua sa operă, cu titlul The Human One, a fost cumpărată săptămâna trecută pentru o sumă mai mică, de 29 de milioane de dolari, însă aduce o inovaţie în lumea artei NFT. Este vorba de o sculptură video 3D de dimensiuni mari, iar artistul o numește „Primul portret al unui om născut în metavers”. Arată o persoană în haine de argint și cizme, cu rucsac şi cască - o combinaţie de astronaut și de motociclist - care se deplasează cu un scop precis într-un peisaj în schimbare. A fost achiziționat săptămâna această de Ryan Zurrer, un investitor elveţian.

Piesa este o cutie cu pereţii din ecrane video, cu un computer la bază. Are peste șapte metri înălțime și poate fi vizualizată din orice unghi. Dar caracteristica sa cheie este faptul că va fi actualizată în mod continuu, se presupune că pentru restul vieții lui Beeple. „Vreau să fac ceva la care oamenii să poată să se întoarcă și să găsească un nou sens. Iar sensul va continua să evolueze”, spune el. „Asta pentru mine este super-interesant. Am senzaţia că am mereu o altă pânză”, a explicat artistul.

Care este mesajul acestui NFT de „artă vie”

Beeple intenționează să modifice în mod regulat imaginile care apar în cutie. E ca şi cum ai avea o ramă foto digitală, doar că în loc de familie și de prieteni pe un ecran mic şi plan, cine știe ce va apărea în 3D, într-o mărime gigantică! Uneori, în camera de zi sau birou sau oriunde vrea investitorul să plaseze opera de artă, se vor putea vedea chiar comentarii politice destul de radicale.

„Ai putea să cobori dimineața și piesa să arate într-un fel”, spune artistul, „şi atunci când vii acasă de la muncă, să arate în alt fel”, a explicat el.

Cu toate acestea, el nu va schimba piesa de artă după un program prestabilit, ci mai degrabă în funcţie de ce fantezie îl lovește ca răspuns la evenimentele curente.

Dacă Zurrer alege să păstreze lucrarea în casa lui sau în altă locație privată, ar fi ca şi cum ar stabili o intimitate artistică între el și autor şi ar putea beneficia de ideile și de creativitatea artistului în timp real.

„Această piesă de artă este despre călătorie și explorare, lucruri care mă preocupă mult”, a declarat Beeple.

Deși e vorba, fără îndoială, de un proiect scump și extrem de complex, înseamnă doar începutul unui nou tip de „artă vie”. În viitor, vom vedea cu siguranţă mulți imitatori.

