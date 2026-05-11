Live TV

A început „Litoralul pentru toți”: în ce perioadă sunt valabilele tarifele sociale și de la cât pornesc. Lista stațiunilor participante

Data publicării:
mamaia plaja litoral romanesc marea neagra
Vedere generală a stațiunii turistice Mamaia, cea mai mare stațiune de pe litoralul românesc al Mării Negre. Foto: Profimedia Images

Reprezentanţii Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc au anunţat, luni, lansarea unei noi ediţii a programului social „Litoralul pentru Toţi”, în cadrul căreia tarifele pornesc de la 42 lei/persoană/noapte şi pot ajunge la 318 lei cazare, cu all inclusive. Peste 80 de hoteluri de pe litoralul românesc, de la două la cinci stele, s-au înscris în acest program, iar preţurile sunt similare celor din ediţia de primăvară a anului trecut.

„Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) anunţă lansarea celei de-a 48-a ediţii a programului social «Litoralul pentru Toţi», iniţiat şi coordonat de FPTR şi susţinut integral de mediul privat, prin implicarea operatorilor economici de pe litoral, una dintre cele mai longevive, stabile şi eficiente iniţiative private dedicate turismului intern, care de peste două decenii contribuie la creşterea accesului românilor la vacanţe la mare în perioade mai puţin aglomerate, la prelungirea sezonului estival, la menţinerea activităţii economice în staţiuni şi la dezvoltarea turismului intern”, au transmis, luni, reprezentanţii FPTR, într-un comunicat de presă.

Potrivit acestora, la nicio săptămână de la lansare, această ediţie a programului „Litoralul pentru toţi” confirmă interesul real al turiştilor români pentru vacanţele pe litoral în extrasezon.

„În acelaşi timp, hotelurile care dispun de facilităţi precum piscine interioare încălzite şi centre spa au înregistrat un număr semnificativ de rezervări şi solicitări, confirmând că litoralul românesc este o destinaţie completă, potrivită pentru relaxare, agrement, plimbări, gastronomie şi tratament”, a menţionat sursa citată.

Astfel, ediţia cu numărul 48 a programului „Litoralul pentru Toţi” se desfăşoară în perioada 3 mai şi 21 iunie 2026, iar în program sunt incluse unităţi de cazare de 2, 3 şi 4 stele din staţiunile de pe litoralul românesc, cu oferte variate, adaptate mai multor categorii de turişti şi bugete.

Reprezentanţii FPTR au precizat că în acest program sunt oferite variante accesibile în toate staţiunile participante:

  • În Eforie Nord, tarifele pornesc de la 42 lei pentru cazare fără masă, 90 lei cazare cu mic dejun, 253 lei cazare cu all inclusive.
  • În Neptun Olimp, tarifele pornesc de la 48 lei, 121 lei cazare cu mic dejun şi 256 lei cazare cu all inclusive.
  • În Eforie Sud, tarifele pornesc de la 52 lei pentru cazare fără masă, 102 lei cazare cu mic dejun şi 261 lei cazare cu all inclusive.
  • În Mamaia, tarifele pornesc de la 62 lei pentru cazare fără masă, 78 lei cazare cu mic dejun şi 275 lei cazare cu all inclusive.
  • În Jupiter, tarifele pornesc de la 71 lei pentru cazare fără masă, 157 lei cazare cu demipensiune şi 223 lei cazare cu all inclusive.
  • În Venus, tarifele pornesc de la 83 lei pentru cazare fără masă, 121 lei cazare cu mic dejun şi 256 lei cazare cu all inclusive.
  • În Saturn, tarifele pornesc de la 88 lei pentru cazare fără masă şi 286 lei cazare cu all inclusive.
  • În Costineşti, tarifele pornesc de la 94 lei pentru cazare fără masa, 291 lei cazare cu all inclusive.
  • În Mamaia Nord, tarifele pornesc de la 122 lei pentru cazare fără masa, 160 lei cazare cu mic dejun, 318 lei cazare cu all inclusive.

„Tarifele practicate în acest an sunt similare celor din ediţia de primăvară a anului trecut, iar la anumite hoteluri chiar mai mici, ceea ce reconfirmă efortul operatorilor economici de pe litoral de a menţine programul «Litoralul pentru Toţi» la un nivel accesibil pentru turişti. Pentru prima dată în ultimii ani, programul marchează o diversificare vizibilă a unităţilor participante, de la apartamente şi hoteluri de 2 stele, până la unităţi de cazare de 5 stele, ceea ce confirmă că «Litoralul pentru Toţi» a devenit un program matur, consolidat în timp şi susţinut de tot mai mulţi operatori economici de pe litoral”, au mai precizat reprezentanţii FPTR.

Ei estimează că peste 80 de hoteluri vor participa la program, punând la dispoziţie aproximativ 8.000 de locuri de cazare pe noapte.

Preşedintele FPTR, Dragoş Răducan, a declarat că "Litoralul pentru toţi" este un exemplu că mediul de afaceri poate realiza programe utile pentru turişti.

„Litoralul pentru Toţi este una dintre cele mai importante iniţiative private din turismul românesc şi un exemplu clar că mediul de afaceri poate construi programe durabile şi utile pentru turişti. Faptul că programul îşi confirmă interesul încă din primele zile arată că românii revin an de an pe litoral şi îl consideră atractiv inclusiv în extrasezon. Litoralul românesc are resurse, unităţi de cazare modernizate şi operatori economici care investesc constant, iar această iniţiativă demonstrează că turismul intern poate fi susţinut prin soluţii concrete, asumate de mediul privat”, a afirmat Dragoş Răducanu.

Programul se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor, turiştilor care preferă liniştea extrasezonului, celor care caută mini vacanţe de weekend şi tuturor românilor care vor să petreacă timp la mare la tarife reduse, cu pachete care pot include, în funcţie de hotel, cazare simplă, mic dejun, pensiune completă, servicii all inclusive sau acces la facilităţi suplimentare.

FPTR recomandă rezervarea din timp, având în vedere că locurile sunt limitate, iar interesul crescut din primele zile arată că această ediţie are toate premisele pentru a deveni una dintre cele mai dinamice din ultimii ani.

Pachetele pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanţă, în condiţiile acceptate de fiecare unitate sau partener de vânzare.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
george simion si calin georgescu fac declaratii
1
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
Hungary Election
2
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
3
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
deputata
4
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
În aceeași zi, Diana Șoșoacă a fost primită la Ambasada Rusiei FOTO Captură / Facebook Diana Șoșoacă
5
Diana Șoșoacă a sfâșiat drapelul UE de Ziua Europei. În aceeași zi a fost a fost la...
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
Digi Sport
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Persoane stau la plajă în localitatea 2 Mai din județul Constanța, 19 iulie 2025.
„Litoralul pentru toți” revine de la 1 septembrie. Tarifele de cazare vor scădea cu până la 60% față de vârful sezonului
turiste in apa marii
Cazare de la 44 lei pe noapte, pe litoral. Cum poți petrece un sejur la mare cu bani puțini. „Avem deja destul de multe rezervări”
Imagini de la plaja Modern din Constanta
Începe programul „Litoralul pentru toţi”. Tarifele de cazare scad cu până la 70% față de vârful de sezon. Lista hotelurilor înscrise
2 MAI - ILUSTRATIE - PLAJA - 20 IUL 2024
38 de lei pe zi pentru o cameră de hotel la mare. Când începe programul „Litoralul pentru toți” 2024
stefan radu oprea
Digi Economic: Patroni din turism îl amenință pe ministrul Economiei, Radu Oprea, cu "primul protest din turismul românesc"
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Ilie Bolojan deschide ușa unui guvern minoritar: „Când PSD nu poate...
Donald Trump
Armistițiul dintre SUA și Iran, „în stare critică”. Donald Trump...
emmanuel macron
Moment tensionat la Nairobi. Emmanuel Macron a întrerupt o conferință...
ID310058_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Kelemen Hunor: PNL, USR, PSD s-au legat de câte un stâlp. Cum se vor...
Ultimele știri
Răspunsul premierului interimar la paralela lui Sorin Grindeanu între simpatia pentru el și cea față de Călin Georgescu
Schimb de replici la distanță între Ilie Bolojan și Olguța Vasilescu: „Colegii mei știu ce să facă” vs „Din nou e ca la Radio Erevan”
Criza politică și riscul unei rupturi în PNL. Bolojan: „În acest moment, nu am astfel de semnale”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Elena Mateescu anunță urgia care lovește România. Vin ploi puternice, tunete și lapoviță la munte
Fanatik.ro
Gigi Becali anunţă o campanie masivă de transferuri la FCSB: „Meme Stoica îmi aduce doi jucători din...
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Detaliul unic scos la iveală de Nadia Comăneci despre actorul Arnold Schwarzenegger. Se cunosc de peste 20 de...
Adevărul
Știi câte puncte de penalizare ai pe permisul auto? Cum se poate verifica online istoricul sancțiunilor
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Haos total la Real Madrid: Kylian Mbappe refuză să mai joace pe Bernabeu!
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Deborra-Lee Furness, devastată după apariția lui Hugh Jackman la Met Gala cu Sutton Foster: „A fost o...
Adevarul
Scandal la vârful Primăriei Slatina. Secretarul general îl acuză pe Mario De Mezzo de agresiune: „M-a urmărit...
Newsweek
Două beneficii la pensie. Ce vor fi obligate Casele de Pensie să facă pentru ca pensionarii să ia bani în plus
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Sandra Bullock, fotografie rară cu copiii ei, de Ziua Mamei: „O onoare pe viață”. De ce a speriat-o gândul de...
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...