Armistițiul dintre SUA și Iran, „în stare critică”. Donald Trump: „Conducerea lor este formată din oameni foarte lipsiți de onoare”

Președintele american Donald Trump. Foto: Profimedia

Acordul de încetare a focului dintre SUA și Iran este „incredibil de fragil” și se află „în stare critică”, după ce negocierile de pace dintre cele două țări au întâmpinat un obstacol în weekend, a declarat luni președintele Donald Trump, relatează Politico.

Liderul de la Casa Albă a respins cea mai recentă propunere a Iranului de a pune capăt războiului, calificând condițiile acesteia — pe care nu le-a detaliat — drept „stupide”, „total inacceptabile” și „o porcărie”.

„Aș numi acordul de încetare a focului cel mai fragil din acest moment, după ce am citit porcăria aia pe care ne-au trimis-o”, a declarat Trump luni reporterilor de la Casa Albă. „Nici măcar nu am apucat să-l citesc până la capăt. … Acordul de încetare a focului se află într-o stare critică, în care medicul intră și spune: «Domnule, persoana dragă dumneavoastră are o șansă de supraviețuire de aproximativ 1%»”.

Statele Unite vor obține o „victorie completă” asupra Iranului, a adăugat el, după ce au slăbit deja forțele militare iraniene, au lovit dur marina și arsenalul de rachete al acesteia și au eliminat mai mulți lideri cheie.

„Ei cred că o să mă satur de asta sau că o să mă plictisesc”, a spus Trump. „Sincer să fiu, liderii lor au fost eliminați la primul nivel, la al doilea nivel și la jumătate din al treilea nivel. Apoi se întorc și vor să negocieze, dar ne prezintă o propunere ridicolă. Nimeni n-ar accepta-o”.

După refuzul lui Trump, Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a calificat duminică cererile țării drept „rezonabile”, „responsabile” și „generoase”.

Respingerea categorică a președintelui american survine pe fondul unui armistițiu fragil, care durează de o lună și care a fost marcat de lovituri militare și atacuri de mică amploare în Golful Persic. Prețurile la benzină s-au menținut la un nivel ridicat încă de la începutul conflictului, ceea ce reprezintă o presiune majoră asupra administrației Trump, în contextul apropierii alegerilor de la jumătatea mandatului.

Statele Unite și Israelul au lansat atacuri comune asupra Teheranului încă din luna februarie, ucigându-l pe liderul suprem al țării. Însă conflictul a devenit nepopular în rândul opiniei publice americane și a destabilizat piețele energetice mondiale — în timp ce Trump insistă că obiectivul este eliminarea capacităților nucleare ale Iranului.

„Mulți oameni au întrebat: «Păi, are vreun plan?» Da, cel mai bun plan posibil”, a declarat Trump luni. „Este un plan foarte simplu. Iranul nu poate avea arme nucleare. Și nu va avea”.

Cu toate acestea, Trump a afirmat că încă mai există posibilitatea unei soluții diplomatice între cele două țări.

„Este foarte posibil. Am ajuns la un acord cu ei de patru sau cinci ori”, a spus Trump. „Își schimbă părerea. Conducerea lor este formată din oameni foarte lipsiți de onoare”.

