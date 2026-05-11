Armata României participă la Black Sea Defense and Aerospace, expoziție dedicată industriei aeronautice, apărării și securităţii

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat luni că va participa la cea de-a zecea ediţie a „Expoziţiei internaţionale dedicate industriei aeronautice, apărării, securităţii naţionale şi securităţii private - BSDA 2026”, care se va desfăşura de miercuri până vineri la ROMAERO Bucureşti.

Potrivit unui comunicat al MApN transmis Agerpres, BSDA 2026 va reuni peste 550 de firme din 36 de ţări, care vor prezenta cele mai noi echipamente militare, tehnologii de securitate şi soluţii rezultate din cercetarea ştiinţifică în domeniul apărării.

MApN anunţă că va avea standuri interioare, unde vor fi prezentate oferta educaţională şi oportunităţile de carieră în armată.

La exterior, în expoziţie statică, Armata României va prezenta publicului armament şi tehnică de luptă. Astfel, Forţele Terestre Române vor expune, printre altele, transportoare de trupe PIRANHA V, maşini de luptă ale infanteriei 84M echipate cu rachete Spike, complexul antiaerian Gepard, drone BAYRAKTAR, autoturisme tactice VAMTAC S3, autovehicule tactice blindate de tip uşor (ATBTU) Cobra 2, o instalaţie de lansare HIMARS, precum şi radare de diferite tipuri.

Comandamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale va prezenta aparatură electrono-optică şi de comunicaţii, echipamente utilizate pentru inserţie prin paraşutare sau scufundare, tehnică de luptă de ultimă generaţie, drone, armament, motociclete electrice şi ATV-uri.

Forţele Aeriene Române vor expune elicoptere IAR 330 PUMA SOCAT şi IAR 330 PUMA LRM, o aeronavă F-16 Fighting Falcon, un radar mobil TPS 79 R, o autospecială EOD, autospeciale de cercetare CBRN şi un sistem PATRIOT, iar aeronave F-16 Fighting Falcon ale Armatei României şi Eurofighter Typhoon ale Regatului Unit al Marii Britanii vor survola Capitala.

Forţele Navale vor fi reprezentate de personal şi tehnică de la Centrul 39 Scafandri şi Regimentul 307 Infanterie Marină „Heracleea”, iar Academia Navală „Mircea cel Bătrân” va prezenta proiectul de cercetare ASMINES - dronă navală de suprafaţă, dezvoltat în cooperare cu parteneri economici.

La rândul său, Centrul de cercetare şi inovare pentru apărare CBRN şi ecologie va expune un sistem de monitorizare a agenţilor chimici cu ajutorul unei platforme fără pilot, un dispozitiv terestru robotizat pentru decontaminare RBC şi un sistem aerian fără pilot pentru neutralizarea minelor marine în derivă găsite la suprafaţa mării. Centrul de cercetare şi inovare pentru Forţele Navale va prezenta publicului un vehicul de suprafaţă autonom.

Conform comunicatului, BSDA 2026 are drept scop identificarea oportunităţilor şi găsirea soluţiilor de cooperare atât în producţie cât şi în domeniul afacerilor, contribuind la promovarea, pe plan internaţional, a industriei de apărare din România şi facilitând, totodată, o mai mare deschidere a acesteia către piaţa internaţională, prin potenţiale cooperări cu firme de prestigiu şi producători consacraţi în domeniu, pentru realizarea compatibilităţii şi interoperabilităţii tehnicii şi echipamentelor din dotare cu cea a forţelor NATO şi UE.

BSDA este organizat de TNT Productions România, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Ministerul Afacerilor Externe - ANCEX, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu sprijinul Ambasadei SUA la Bucureşti.

