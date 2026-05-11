AUR propune taxarea inversă a TVA pentru a combate evaziunea fiscală şi a reduce deficitul bugetar

Alianţa pentru Unirea Românilor propune o reformă fiscală bazată pe combaterea evaziunii, nu pe „aruncarea poverii pe umerii cetăţenilor şi a mediului de afaceri”, anunță formațiunea politică. Iniţiativa legislativă privind implementarea taxării inverse generalizată a TVA promovată de parlamentarii AUR reprezintă o soluţie susţinută de economişti pentru a reduce GAP-ul de TVA al României, cel mai mare din Uniunea Europeană, dar şi pentru recuperarea miliardelor de euro pierdute în fraudele de tip „carusel”, susțin aceștia.

Măsura prezentată luni, la Palatul Parlamentului, în cadrul conferinţei „O fiscalitate mai dreaptă şi mai bine acceptată”, face parte din pachetul de soluţii susţinute de AUR pentru repararea erorilor guvernării Bolojan, potrivit AUR.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a subliniat că implementarea taxării inverse s-a dovedit funcţională în domeniile în care aceasta este valabilă, transmite News.ro.

„Noi avem astăzi un sistem mixt, practic, în care avem anumite domenii în care funcţionează taxarea inversă, adică încasarea TVA la consum, numai la consum şi, pe de altă parte, avem regula generală, cadrul general, care este încasarea fracţionată a taxei pe valoare adăugată”, a declarat liderul AUR.

Acesta a subliniat că una dintre preocupările pe care trebuie să le aibă clasa politică din România este asigurarea unui Cod fiscal stabil.

„Cinci ani este o perioadă decentă în care ar trebui, dacă se fac modificări la Codul fiscal, repet, inclusiv impozitele, taxele şi contribuţiile principale, ar trebui ca aceste modificări să ducă la un Cod fiscal stabil, măcar pe o perioadă de 5 ani, pentru a oferi ceea ce caută, de fapt, toată lumea, orice investitor într-o piaţă, şi anume predictibilitatea, stabilitatea”, a afirmat liderul grupului senatorial AUR, Petrişor Peiu.

Deputatul AUR Gianina Şerban, unul dintre iniţiatorii proiectului de lege privind taxarea inversă, a susţinut că proiectul de lege este de o expresie a voinţei mediului de afaceri românesc.

„Acest proiect legislativ a venit în urma mai multor solicitări din partea antreprenorilor, din partea mediului de afaceri. Într-adevăr, acest proiect legislativ este un beneficiu real pentru mediul de afaceri românesc”, a declarat aceasta.

Gianina Şerban a atras atenţia că iniţiativa legislativă vine să combată evaziunea fiscală, în contextul în care România se află pe primele poziţii în Uniunea Europeană în privinţa GAP-ului de TVA.

„Suntem tot timpul într-un top fruntaş în ceea ce priveşte GAP-ul de TVA. (…) Suntem pe primul loc în Europa, la 30%, ceea ce înseamnă foarte mult.

Potrivit AUR, proiectul legislativ de taxare inversă elimină, în primul rând, fraudele de tip carusel. De acolo apar cele mai mari rupturi în bugetul de stat. După care avem controale, pentru că dumneavoastră, în calitate de antreprenori, puteţi cere rambursare de TVA”, a punctat deputatul AUR.

Potrivit Gianinei Şerban, decizia Guvernului Bolojan de a majora taxele, impozitele şi cotele TVA au fost decizii profund greşite, care au lovit antreprenorii cinstiţi, care întotdeauna şi-au plătit dările către stat.

„Ce face domnul Bolojan? Creşte taxele şi impozitele. Către cine? Către cei corecţi. Pentru că cei care nu plătesc nu vor plăti oricum. Şi dacă ar fi TVA 1%, şi dacă ar fi 20%, şi dacă ar fi 25%. Prin acest proiect legislativ credem că avem o şansă reală de reducere a deficitului bugetar, pentru că vorbim de miliarde care sunt produse de acest GAP de TVA”, a declarat deputatul AUR, Gianina Şerban.

Specialistul în fiscalitate, Gabriel Biriş, a declarat în cadrul conferinţei organizată de AUR că România poate avea posibilitatea să solicite Comisiei Europene o derogare pentru a fi implementată taxarea inversă.

„Aveam posibilitatea să cerem taxare inversă generalizată, prin derogare de la Comisie, pe o directivă la care am avut şi eu un mic aport în 2016, directiva a fost aprobată în 2018, nu am cerut atunci taxare inversă generalizată. Cred însă că şi acum am putea, şi este pus în proiect, am putea să cerem o derogare şi să mergem pe un proiect pilot să vedem cum funcţionează”, a subliniat acesta.

Gabriel Biriş a adăugat că taxarea inversă este un mecanism prin care este combătută frauda fiscală, aşa cum s-a dovedit în cazul achiziţiilor dispozitivelor electronice. „Noi astăzi avem, nu ştiu câţi ştiţi, dar dacă cumpărăm mai multe telefoane mobile sau mai multe laptopuri şi factura trece de 22.500 de lei, avem taxare inversă. Deci noi aplicăm astăzi taxarea inversă la bunurile care sunt de risc fiscal. Deci taxarea inversă este o măsură de combatere a fraudei, nu? Da. Păi şi atunci de ce să nu o aplicăm la toate? Dacă este bună pentru unele, de ce n-ar fi pentru toate?”, a declarat economistul Gabriel Biriş.

La rândul său, Teodor Constantin, inspector superior antifraudă, a remarcat aspectul că proiectul de lege urmăreşte să rezolve o problemă majoră privind neplata TVA-ului în lanţ, de la firmă la firmă.

„Grav este că, într-adevăr, nu se plătesc TVA-urile în lanţ de la firmă la firmă şi acesta e un lucru care ar trebui pus, şi foarte bine că analizaţi această situaţie şi suntem de acord cu ceea, eu cel puţin, cu ceea ce spuneţi chiar dacă TVA-ul este un impozit indirect si poate pentru bugetul de stat este un venit si se poate achita din el celelalte taxe”, a declarat inspectorul superior antifraudă, Teodor Constantin.

Potrivit AUR, combaterea fenomenului evaziunii fiscale văzută şi nevăzută afectează grav finanţele statului, iar implementarea unor soluţii viabile nu mai poate fi tergiversată de statul român.

