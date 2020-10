Gaura din stratul de ozon, la cel mai mare nivel din ultimii 15 ani. Cât de mare este golul de deasupra Antarcticii

Gaura care apare în fiecare an în stratul de ozon de deasupra Antarcticii, între septembrie şi decembrie, are o dimensiune impresionantă în 2020: 23 de milioane de kilometri pătraţi, adică de 2,4 ori suprafața SUA. Dimensiunea găurii variază de la an la an, fiind influenţată de fenomenele meteorologice din atmosferă. Anul acesta, gaura a ajuns la cea mai mare dimensiune din ultimii 15 ani.

Gaura este consecinţa substanţelor eliberate în atmosferă de om (precum agenţii frigorifici folosiţi la aparatele de aer condiţionat sau la frigidere), care atacă direct ozonul, potrivit Mediafax.