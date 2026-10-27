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Video Cât de scump îl costă pe Mbappé glumița cu „dictatorul” Mao. China, măsuri fără precedent

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Kylian Mbappe
Foto: Getty Images
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Din articol
China, măsuri fără precedent De la ce a pornit totul

După rezilierea contractelor şi condamnarea din partea Beijingului, Kylian Mbappé este acum ţinta televiziunii publice chineze. Potrivit EFE, CCTV suspendă difuzarea meciurilor din La Liga şi a celor în care joacă atacantul de la Real Madrid, acuzat că a făcut glume pe seama lui Mao Zedong. Jucătorul a prezentat scuze într-un comunicat al madrilenilor, dar se pare că acest lucru nu prea a avut efect.

Boicotul împotriva lui Kylian Mbappé continuă în China. Acuzat că a „rănit sentimentele naţionale” glumind pe seama fostului lider Mao Zedong, căpitanul echipei naţionale a Franţei este atacat din toate părţile.

Televiziunea publică CCTV a decis să suspende difuzarea meciurilor din La Liga şi a celor în care ar putea apărea Kylian Mbappé, precum şi să elimine toate reclamele în care acesta apare.

Potrivit publicaţiei locale The Paper, care citează surse din cadrul postului de televiziune şi care a fost preluată de agenţia de presă spaniolă EFE, măsura a intrat în vigoare în noaptea de luni spre marţi.

„Îmi cer scuze faţă de toţi cei pe care cuvintele mele i-au jignit. Nu a fost deloc intenţia mea. Am un profund respect pentru poporul chinez şi istoria sa, şi îmi pare sincer rău”, a declarat marţi jucătorul de la Real Madrid într-un comunicat, redactat în franceză, engleză şi mandarină.

Într-un comunicat, LaLiga „regretă profund jignirea provocată de recentele declaraţii ale lui Kylian Mbappé adresate suporterilor chinezi. Aceste declaraţii au fost făcute în nume personal şi nu reflectă poziţia Ligii. În măsura responsabilităţii noastre instituţionale, ne cerem scuze în numele Ligii şi al tuturor cluburilor sale. Ne exprimăm respectul faţă de China, instituţiile sale şi poporul său şi apreciem profund sprijinul milioanelor de suporteri care ne urmăresc în fiecare săptămână. Colaborăm cu partenerii şi interlocutorii noştri instituţionali din China pentru a remedia această situaţie.”

China, măsuri fără precedent

Trei contracte pierdute şi indignarea Beijingului

Această decizie, care nu a fost încă oficializată, vine în completarea anunţului făcut de trei companii chineze cu câteva ore mai devreme. Dongpeng (băuturi) şi Mengniu (produse lactate), precum şi producătorul de brânzeturi Milkground, care foloseau numele şi imaginea lui Kylian Mbappé, au pus capăt colaborării cu superstarul de la Real Madrid.

Aceştia invocă o „toleranţă zero” faţă de faptele şi declaraţiile „care lezează sentimentele naţionale”.

De la ce a pornit totul

Motivul scandalului: răspândirea unui videoclip în care atacantul de la Real Madrid discută despre nişte meme care îl au ca subiect. El spune că cel mai amuzant pe care l-a văzut este un montaj foto în care faţa lui este suprapusă peste cea a unui bărbat pe care îl consideră „un dictator chinez”.

Acesta pare să facă referire la un meme care prezintă chipul jucătorului suprapus peste o imagine a fostului lider chinez Mao Zedong.

Editor : Sebastian Eduard

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