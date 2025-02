Europa League: PAOK – FCSB, diseară de la 22:00. Meci pentru calificarea în optimi. Cum arată primul 11

Diseară, la Salonic, FCSB joacă prima partidă pentru calificarea în optimile Europa League cu PAOK, echipă pe care a învins-o în faza principală din EL, în octombrie, cu 0 – 1.

Partida PAOK - FCSB, din prima manșă a play-off-ului Europa League, va putea fi urmărită de la ora 22:00, în direct la Digi Sport 1, dar și pe site-ul digisport.ro și în aplicația Digi Sport, de către abonații Digi România.

Miza acestei duble este calificarea în optimile de finală ale UEL, unde învingătoarea se va duela cu Eintracht Frankfurt sau cu Lyon. De asemenea, accederea în faza următoare a competiției îi va aduce câștigătoarei un bonus consistent din partea UEFA: 1.750.000 de euro.

Meciul din octombrie

Va fi a doua confruntare dintre cele două formații în acest sezon european. În faza principală din UEL, FCSB s-a impus la Salonic, scor 1-0, grație reușitei lui Bîrligea, care a marcat după o fază excelentă creată de Olaru, informează DigiSport.

Gruparea roș-albastră a jucat în inferioritate numerică timp de aproape o repriză, după ce Olaru a fost eliminat. PAOK a dominat partida, și-a creat ocazii importante, însă defensiva FCSB-ului a rezistat. Campioana României a încheiat pe locul 11 în clasamentul general al competiției, cu 14 puncte, în timp ce trupa pregătită de Răzvan Lucescu s-a clasat pe 22, cu 10 puncte.

Probleme în lot

Gigi Becali a anunțat de câteva zile echipa de start a FCSB-ului pentru confruntarea cu PAOK, dar exista o dilemă: cine va juca în banda dreaptă a atacului, David Miculescu sau Andrei Gheorghiță.

Miculescu a acuzat dureri la genunchi, dar la antrenamentul oficial dinaintea meciului de pe Toumba, atacantul lateral s-a antrenat ”cot la cot cu colegii săi”, și, cel mai probabil, se va număra printre titulari joi.

Cum ar putea arăta primul 11 al FCSB-ului la meciul cu PAOK: Târnovanu - Crețu, M. Popescu, Dawa, Radunovic - Cisotti, Chiricheș, Șut - Miculescu, Bîrligea, Tănase.

Ce spune Răzvan Lucescu

"În general, FCSB e o echipă fizică, cu mulţi jucători tehnici. Olaru este o absenţă importantă pentru FCSB, dar nu putem vorbi despre un singur absent.

Şi noi am avut multe absenţe de lungă durată. Nu este despre un singur jucător, ci despre echipă şi despre cum vor arăta cele două echipe din punct de vedere fizic şi mental.

Ultima impresie legată de meciul trecut e diferită, eu văd ocaziile mari pe care le-am avut, lupta pe care am depus-o. Poate că pentru noi a fost mai bine că am picat cu FCSB, dar nu ne putem gândi aşa.

Asta e frumuseţea acestei competiţii. E un meci echilibrat, puternic. Ambele echipe îşi doresc calificarea. E o echipă cu istorie în Europa şi una care acum scoate capul.

Cu tot respectul pentru adversari, au tricoul mai greu decât al nostru în Europa. Steaua (n.r.- FCSB) a câştigat Cupa Campionilor şi are mai multe performanţe în Europa. Dar rezultatul din Europa League a fost unul nemeritat.

Au fost multe ocazii în acea înfrângere a noastră. Am ratat şi cred că am făcut lucruri greşite. Am venit atunci după două meciuri grele, cu Galatasaray şi Aris. Steaua (n.r.- FCSB) a reuşit să aibă ceva posesie în prima repriză”, a spus Răzvan Lucescu, la conferința de presă

