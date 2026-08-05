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Taximetrist din Bucureşti, prins în timp ce vindea materiale pirotehnice suporterilor israelieni pentru meciul de la Ploiești

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materiale pirotehnice taxi
Foto: Jandarmeria București
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Un taximetrist din Bucureşti a fost prins în timp ce vindea materiale pirotehnice suporterilor care vor asista la meciul dintre FC Beitar Ierusalim - FK Austria Viena, care va avea loc, joi seară, pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti. Jandarmii au întocmit acte premergătoare pentru deschiderea unui dosar penal.

„Astăzi, în Sectorul 2 al Capitalei, jandarmii au depistat conducătorul unui autoturism de tip Taxi în timp ce oferea zeci de materiale pirotehnice suporterilor cazaţi în Bucureşti, în această perioadă. Totodată, asupra bărbatului au fost găsite şi 4 butelii încărcate cu azot”, informează, miercuri seară, Jandarmeria Bucureşti, potrivit News.ro.

Oficialii instituţiei precizează că au fost întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

Reprezentanţii Jandarmeriei le transmit suporterilor sosiţi în Bucureşti pentru partida de fotbal care va avea loc, joi seară, la Ploieşti, dar şi celorlaţi cetăţeni, faptul că materialele pirotehnice sunt strict interzise de legislaţia din România, iar forţele de ordine vor sancţiona cu fermitate orice încălcări ale cadrului legal în vigoare.

Editor : Liviu Cojan

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