Abuzuri împotriva sportivelor. O jucătoare de fotbal își amintește cum a fost dezbrăcată pe teren pentru a dovedi că e fată

Fotbalista internațională Tabitha Chawinga le cere autorităților sportive din Malawi să introducă reguli de protejare a femeilor împotriva abuzurilor în sport. Ea însăși a fost victima unor astfel de abuzuri: Chawinga își amintește că a fost obligată de mai multe ori să se dezbrace pe teren pentru a dovedi că este fată și era umilită adesea pe rețelele sociale pentru înfățișarea ei, scrie The Guardian.

"Nu vreau ca și alții să pățească la fel. Mă gândesc că dacă oamenii insultă pe cineva pe care abia l-au văzut pe un teren de fotbal, ce-ar face dacă mă nășteam în familia lor? M-ar fi omorât?", a spus sportiva într-un interviu prin telefon din China, unde joacă la echipa Universității Jianghan din Wuhan. Ea a fost votată doi ani la rând jucătoarea anului în superliga de fotbal feminin din China.

Jucătoarea de 25 de ani, care a fost căpitanul naționalei Malawi și se numără printre primele 100 de jucătoare din lume într-un clasament întocmit de Guardian, a povestit că, atunci când juca în echipa de fete a școlii, la 13 ani, a fost obligată să se dezbrace pe teren, în fața echipei adverse, pentru a demonstra că este fată. Oponentele nu credeau că este fată din cauza aspectului fizic și a felului în care juca.

"N-am fost niciodată atât de distrusă și am plâns de rușine că atrebuit să mă dezbrac. Am vrut să ies de pe teren, dar coechipierele m-au consolat și am decis să termin meciul". Incidentul a determinat-o să părăsească sportul pentru un an.

Același lucru s-a întâmplat un an mai târziu, când juca la echipa DD Sunshine din Lilongwe, primii ei pași în fotbalul profesionist. În timpul unui meci din Cupa Președintelui, i s-a spus să se dezbrace.

"Jucam în Cupa Președintelui și am mers în Blantyre, pentru a juca cu Blantyre Zero. A fost un meci foarte greu și am fost dezbrăcată chiar în timpul jocului, pe teren. M-am pierdut cu totul în acel moment și am pierdut și jocul", își amintește ea.

Chawinga spune că atunci era foarte tânără și nu a făcut plângeri la autorități, dar acum s-a decis să ia poziție publică.

"Când am fost dezbrăcată, eram tânără și nu-mi cunoșteam drepturile. Dar dacă vorbim de drepturi, ele ar trebui respectate. Le spun femeilor care au o pasiune pentru fotbal că orice este posibil. Iar a fi născut diferit nu este capătul lumii".

"Vreau ca guvernul și autoritățile sportive să se asigure că sunt respectate drepturile fiecărui jucător. Așa m-am născut și știu că sunt creația lui Dumnezeu. NJu pot schimba felul în care arăt", a spus ea.

