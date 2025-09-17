Live TV

Cum a intrat Vladislav Blănuță pe teren la primul meci ca titular, după transferul la Dinamo Kiev. Fanii ucraineni îl urăsc

Data actualizării: Data publicării:
vladislav blanuta la marginea terenului
Vladislav Blănuță. Foto: Profimedia

Vladislav Blănuță (23 de ani) a început titular partida dintre Dinamo Kiev și Oleksandriya din Cupa Ucrainei, țară în care aprovocat un adevărat scandal. Atacantul a fost acuzat de ucraineni că a distribuit materiale pro-ruse pe TikTok, în trecut. Ulterior, fotbalistul a precizat că este de partea Ucrainei în războiul cu Rusia, dar conflictul nu s-a stins aici, relatează Digi Sport.

La meciul cu Obolon Kiev (2-2) din etapa precedentă, Vladislav Blănuță a intrat în minutul 78 pe teren și a consemnat debutul la Dinamo Kiev, dar startul partidei a fost marcat de un conflict.

Suporterii lui Dinamo Kiev au aruncat cu obiecte spre fostul internațional U21 român, au scandat împotriva acestuia și l-au numit „diavol” și „vatnik”, un cuvânt folosit de ucraineni pentru pro-ruși, „cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”.

Vladislav Blănuță încearcă să calmeze spiritele cât de multe poate, iar la partida de Cupă a intrat pe teren cu steagul Ucrainei pe spate, precum au făcut toți colegii săi.

vladislav blanuta steag
Vladislav Blănuță (în mijloc). Foto: Instagram @fc_dynamo_kyiv

Partida cu Oleksandriya era programată la ora 18:00, dar a început cu o întârziere de o oră deoarece în Oleksandriya a fost activată o alertă aeriană.

Transferul lui Vladislav Blănuță de la FCU Craiova la Dinamo Kiev s-a realizat pentru suma de 2,6 milioane de euro, plus 300.000 sub formă de bonusuri.

Atacantul încasează un salariu anual de 520.000 de euro la noua sa echipă. Blănuță a semnat până în 2030 cu campioana Ucrainei.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cladire_lovita_drone
1
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
intrarea in sala CCR
2
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
adriana stoicescu
4
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Traian Băsescu
5
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa...
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
Digi Sport
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Jan Marsalek in Moscow
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un...
retea energie electrica
Maia Sandu: SUA finanțează cu 130 de milioane dolari o linie...
Regele Charles și Donald Trump
Cum l-ar putea convinge regele Charles pe Donald Trump să sprijine...
lucian duta fost sef cnas
Lucian Duță scapă de închisoare. Fostul șef CNAS, condamnat pentru o...
Ultimele știri
Guvernul a atras investiții de peste 2,15 miliarde de lei la ultima ediție FIDELIS. Care au fost cele mai accesate emisiuni
Aderarea la UE este o formă de garanție de securitate, i-a spus președinta Parlamentului European lui Zelenski, la Kiev
Rogobete: În discuţia iniţială cu premierul am spus că în sănătate nu putem tăia bugete, însă reorientăm şi reaşezăm lucrurile
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
N18 POZE CRIMA CRAIOVA VO 150925_00000
Încăierarea de la Craiova: ultimele două persoane căutate de autorități pentru implicarea în scandal au fost prinse
adrian faciu face declaratii la guvern
Câciu o critică pe Ioana Ene Dogioiu pe tema plafonării la alimente: „Nu vorbește în numele coaliției. Să își ceară scuze public”
Roberta Metsola
Scandal în Parlamentul European. Roberta Metsola a respins inițiativa unui minut de reculegere pentru Charlie Kirk
biserica ilegala gigi becali
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă înapoi: „Pe terenul meu, fac ce vreau”
ID238653_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Un lider PSD îl critică pe Boloș în scandalul cu Ciolacu: „O declarație cretină”
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e soția lui Robert Redford, cea care i-a stat alături până la final. În culisele mariajului cu femeia...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Fanatik.ro
După ce a împlinit 21 de ani, David Popovici a primit cel mai tare mesaj de la iubita lui, Taisia. ”Fericiți”
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Ilie Dumitrescu. Toto nu e singurul copil al fostului mare internațional
Adevărul
Motivele care l-ar fi împins la crimă pe ucigașul lui Charlie Kirk, potrivit procurorilor
Playtech
Donald Trump a fost fermecat de Kate Middleton. Un expert în citirea pe buze a dezvăluit ce i-a spus...
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
A plecat din România, de la un salariu de 4.000 €, și a ajuns să câștige 60.000 € lunar și să ”strălucească”...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Christopher Schwarzenegger, la bustul gol, în excursie cu familia. Fiul lui Arnold, pe iaht alături de o...
Adevarul
Momentul în care un bărbat cade în prăpastie după ce a fost atacat de urs. Victima și-a filmat ultimele clipe...
Newsweek
Pensie cu 300 lei mai mică pentru o categorie de pensionari care trec la pensie limită vârstă. De ce
Digi FM
Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații”. De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Andra și Cătălin Măruță, criticați după postarea de la biserică. „Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru...