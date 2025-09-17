Cum a intrat Vladislav Blănuță pe teren la primul meci ca titular, după transferul la Dinamo Kiev. Fanii ucraineni îl urăsc

Vladislav Blănuță (23 de ani) a început titular partida dintre Dinamo Kiev și Oleksandriya din Cupa Ucrainei, țară în care aprovocat un adevărat scandal. Atacantul a fost acuzat de ucraineni că a distribuit materiale pro-ruse pe TikTok, în trecut. Ulterior, fotbalistul a precizat că este de partea Ucrainei în războiul cu Rusia, dar conflictul nu s-a stins aici, relatează Digi Sport.

La meciul cu Obolon Kiev (2-2) din etapa precedentă, Vladislav Blănuță a intrat în minutul 78 pe teren și a consemnat debutul la Dinamo Kiev, dar startul partidei a fost marcat de un conflict.

Suporterii lui Dinamo Kiev au aruncat cu obiecte spre fostul internațional U21 român, au scandat împotriva acestuia și l-au numit „diavol” și „vatnik”, un cuvânt folosit de ucraineni pentru pro-ruși, „cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”.

Vladislav Blănuță încearcă să calmeze spiritele cât de multe poate, iar la partida de Cupă a intrat pe teren cu steagul Ucrainei pe spate, precum au făcut toți colegii săi.

Vladislav Blănuță (în mijloc). Foto: Instagram @fc_dynamo_kyiv

Partida cu Oleksandriya era programată la ora 18:00, dar a început cu o întârziere de o oră deoarece în Oleksandriya a fost activată o alertă aeriană.

Transferul lui Vladislav Blănuță de la FCU Craiova la Dinamo Kiev s-a realizat pentru suma de 2,6 milioane de euro, plus 300.000 sub formă de bonusuri.

Atacantul încasează un salariu anual de 520.000 de euro la noua sa echipă. Blănuță a semnat până în 2030 cu campioana Ucrainei.

