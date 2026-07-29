De ce parte se poziționează Răzvan Burleanu, președintele FRF, în scandalul „vânzării” Cupei Mondiale

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat federaţia se opune categoric planului pregătit de FIFA şi a apreciat că fotbalul nu trebuie transformat într-un instrument de profit.

„FRF se opune categoric iniţiativei venite din partea conducerii FIFA, aşa cum a făcut-o şi în urmă cu câţiva ani, când din nou acest subiect s-a aflat pe agenda publică a fotbalului internaţional, fiind atunci vorba despre Softbank. Întregul proces şi modul în care a fost condus acest proiect ignoră total un cadru instituţional corect şi transparent de dialog cu federaţiile naţionale, dar şi cu membrii Consiliul FIFA. Cu toţii am aflat din presă despre acest subiect. Considerăm că transformarea unei competiţii fundamentale într-un produs comercial destinat fondurilor de investiţii reprezintă o iniţiativă periculoasă de privatizare a fotbalului. La fel ca UEFA, FRF consideră că sufletul şi guvernanţa fotbalului nu sunt nişte active care pot fi tranzacţionate, iar cel mai iubit sport din lume aparţine celor care îl trăiesc şi îl susţin din tribune, nu unor anumite interese speculative”, a declarat Răzvan Burleanu pentru FANATIK, potrivit News.ro.

De asemenea, Burleanu a anunţat că FRF îşi suspendă, cel puţin pentru moment, susţinerea pentru un nou mandat al lui Gianni Infantino la conducerea FIFA.

„Vânzarea integrală sau parţială a Cupei Mondiale către un fond de investiţii reprezintă un conflict cu misiunea pe care ne-am asumat-o la nivel naţional sau internaţional de a proteja dezvoltarea fotbalului. FIFA este o organizaţie stabilă din punct de vedere financiar şi cu rezerve solide, prin urmare nu vedem absolut deloc oportun ca modelul de guvernanţă să se schimbe în favoarea unui fond speculativ. Fotbalul internaţional are nevoie de leadership care să producă consens şi unitate, şi care să nu separe asociaţii sau confederaţii de fotbal. Fotbalul trebuie să rămână cel mai important vector social la nivelul comunităţilor noastre. Menţionăm că, având în vedere acest context, FRF suspendă discuţia legată de susţinerea Preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, pentru un nou mandat, până la noi clarificări, subiect care trebuia supus dezbaterii şi aprobat în şedinţa Comitetului Executiv de astăzi, 29 iulie”, a afirmat Burleanu.

Gianni Infantino pregăteşte înfiinţarea unei societăţi comerciale afiliate FIFA

Presa internaţională a dezvăluit că Gianni Infantino pregăteşte înfiinţarea unei societăţi comerciale afiliate FIFA, cu scopul de a deschide capitalul acesteia către investitori privaţi. Informaţiile au fost confirmate ulterior printr-un comunicat al FIFA, care speră să strângă câteva miliarde de euro şi să convingă federaţiile membre să adere la acest proiect prin intermediul unei majorări a subvenţiilor acordate acestora.

Concret, FIFA şi-a confirmat intenţia de a înfiinţa o societate comercială, FIFA Forward Enterprise (FFE), cu ajutorul consultanţei oferite de banca de investiţii JP Morgan. Odată înfiinţată, această filială a FIFA, evaluată la 20 de miliarde de dolari (adică aproximativ 17,5 miliarde de euro), va face obiectul unei strângeri de fonduri de la parteneri financiari. Operaţiunea ar urma să aducă aproximativ 4,2 miliarde de dolari (aproximativ 3,7 miliarde de euro) pentru 20% din capitalul FFE.

După cum a dezvăluit presa, fondul de investiţii Thrive Eternal este considerat favoritul pentru a deveni partenerul FIFA în cazul în care acest proiect se va concretiza şi ar urma să gestioneze această rundă de finanţare pentru a reuni diferiţi investitori privaţi. Directorul companiei, Joshua Kushner, nu este altul decât fratele mai mic al lui Jared Kushner, ginerele şi fostul consilier principal al lui Donald Trump la Casa Albă.

Aflată deja într-un conflict deschis cu Gianni Infantino, UEFA a emis imediat un comunicat aspru pentru a critica acest proiect de vânzare a unei părţi din FIFA. „Acest lucru depăşeşte o limită pe care forurile de conducere ale fotbalului nu ar trebui să o depăşească niciodată”, s-a indignat forul continental condus de Aleksander Ceferin printr-un comunicat. „Sufletul şi guvernanţa fotbalului nu sunt active destinate negocierii, mai ales în condiţiile unei lipse totale de transparenţă cu privire la beneficiarii financiari.”

Federaţiile ar avea la dispoziţie doar 53 de zile pentru a adera la propunerile formulate de președintele FIFA

FIFA asigură că nu va dezvolta acest proiect de filială comercială şi de participare a partenerilor privaţi la capitalul social dacă majoritatea celor 211 de asociaţii membre se opun. Însă speră să obţină sprijinul unui număr cât mai mare dintre acestea graţie unui argument decisiv: banii. În prezent, fiecare federaţie naţională primeşte o subvenţie de aproximativ două milioane de dolari pe an (1,76 milioane de euro) – fără a lua în calcul veniturile din competiţii.

Odată cu înfiinţarea şi vânzarea unei părţi din FFE, FIFA ar putea acorda un bonus substanţial susţinătorilor săi. De la opt milioane de dolari pe parcursul celor patru ani ai ciclului 2027-2030, forul intenţionează astfel să treacă la 20 de milioane pentru fiecare dintre federaţiile membre.

The Times afirmă că elveţianul în vârstă de 55 de ani ar fi făcut un nou pas înainte, „anunţând celor 211 de federaţii membre că fiecare ar primi 40 de milioane de dolari (aproximativ 35 de milioane de euro, n.r.) dacă ar accepta planul său de vânzare a drepturilor” la Cupa Mondială.

Un detaliu important este că aceste federaţii ar avea la dispoziţie doar 53 de zile pentru a adera la propunerile formulate de Gianni Infantino, adică până pe 19 septembrie.

Preşedintele FIFA le-ar fi explicat „că o finanţare totală de 10 miliarde de dolari (aproximativ 8,8 miliarde de euro, n.r.) va fi pusă la dispoziţie dacă federaţiile aderă, dar că, în cazul în care o refuză, veniturile lor se vor ridica la 2,7 miliarde de dolari, adică cu aproape 75 % mai puţin”.

David Trunda, preşedintele Federaţiei Cehe de Fotbal, susţine public iniţiativa lui Gianni Infantino

Într-un interviu acordat Sky News, David Trunda, preşedintele Federaţiei Cehe de Fotbal, şi-a anunţat sprijinul pentru planul lui Gianni Infantino, după ce şeful FIFA a propus vânzarea de acţiuni ale Cupei Mondiale.

În timp ce o mare parte din lumea fotbalului este indignată de planul lui Gianni Infantino de a vinde acţiuni ale Cupei Mondiale, unii oficiali au decis să îl susţină pe preşedintele FIFA. David Trunda, preşedintele Federaţiei Cehe de Fotbal, a anunţat pentru Sky News că susţine acest proiect foarte orientat spre afaceri.

„Văd beneficiile concrete pe care fotbalul ceh le poate obţine dintr-o colaborare strânsă cu Gianni Infantino şi echipa sa. Desigur, avem nevoie de mai multe detalii, dar personal, cred că intenţiile FIFA vor avea un impact pozitiv”, a declarat Trunda.

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Editor : Liviu Cojan