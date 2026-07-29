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O remaniere guvernamentală haotică: „Un moment care s-a dorit un restart s-a transformat în bumerang pentru cancelarul Merz”

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Friedrich Merz
Nemulțumiri crescânde în CDU: stilul de conducere al lui Merz provoacă tensiuni și incertitudini. Foto: Profimedia
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Din articol
Poate fi Merz înlocuit?

Cancelarul german Friedrich Merz se confruntă miercuri cu un val tot mai puternic de critici din interiorul propriului partid de centru-dreapta, CDU, după ce a finalizat o remaniere a cabinetului considerată haotică, relatează AFP şi POLITICO.

Nemulţumirile legate de stilul autoritar de conducere al lui Merz au atins punctul culminant după schimbările provocate de demisia liderului parlamentar al CDU, Jens Spahn.

Spahn a fost nevoit să demisioneze luna aceasta după ce s-a aflat că el şi soţul său au un copil prin intermediul unei mame surogat din Statele Unite, în ciuda faptului că această practică este ilegală în Germania.

Deputaţii CDU se vor reuni miercuri pentru a-l alege oficial pe succesorul lui Spahn, Thorsten Frei, şeful de cabinet al lui Merz.

Însă la această şedinţă, Merz s-ar putea să fie nevoit să suporte consecinţele din partea deputaţilor nemulţumiţi de modul în care a condus remanierea, inclusiv demiterea eşuată a ministrului transporturilor, Patrick Schnieder. Intenţia lui Merz de a-l demite pe Schnieder a fost dezvăluită săptămâna trecută, dar ministrul a rămas în funcţie după ce candidatul iniţial ales de Merz pentru a-l înlocui s-a retras.

Între timp, Tino Sorge, secretar de stat al CDU în cadrul Ministerului Sănătăţii, a postat pe Facebook că Merz l-a demis fără să se obosească să discute mai întâi cu el, afirmând că aceasta este „o chestiune de stil (de conducere al lui Merz)”.

Poate fi Merz înlocuit?

Perceput de mult timp de o parte a opiniei publice ca fiind arogant şi detaşat de preocupările alegătorilor, din cauza trecutului său de om de afaceri şi a averii personale, Merz este acum criticat deschis de personalităţi de rang înalt din cadrul CDU pentru aceleaşi defecte.

Liderul CDU din oraşul-stat Bremen, situat în nordul ţării, Heiko Strohmann, l-a atenţionat pe Merz într-o recentă şedinţă de partid că se află la „conducerea unui partid, nu a unei afaceri”.

Spre deosebire de o firmă cu angajaţi, „CDU se bazează pe voluntari, pe parlamentari aleşi; nu poţi să-i comanzi”, a declarat Strohmann miercuri pentru ziarul „Tagesspiegel”.

Articole de opinie usturătoare din ziarele germane au început să se întrebe dacă Merz va reuşi să-şi refacă poziţia în partid şi chiar dacă va putea să-şi ducă la capăt mandatul de cancelar.

Tensiunile interne reprezintă o altă bătaie de cap pentru Merz, deja afectat de rezultatele slabe din sondaje atât pentru el, cât şi pentru CDU, care se află în prezent în urma partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD). Se preconizează că AfD va depăşi semnificativ CDU în urma a trei alegeri regionale din estul Germaniei, care vor avea loc în septembrie, ceea ce s-ar putea dovedi un alt moment decisiv pentru conducerea lui Merz.

„Nu am mai trăit niciodată o astfel de atmosferă în cadrul CDU”, a declarat Thorsten Alsleben, director general al grupului de lobby pro-afaceri „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft” şi o personalitate cu relaţii solide în cadrul partidului. Pentru ca Merz să-şi recâştige credibilitatea, a adăugat Alsleben, acesta ar trebui să promoveze reforme menite să pună capăt „celei mai lungi perioade de slăbiciune economică” de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Deocamdată, politicienii conservatori din Germania se abţin să se exprime public, cel puţin până la alegerile din această toamnă: în Saxonia-Anhalt pe 6 septembrie, apoi în Berlin şi Mecklenburg-Vorpommern două săptămâni mai târziu. În privat, însă, discuţiile despre înlocuirea cancelarului nu mai sunt un subiect tabu, scrie POLITICO. Un parlamentar care l-a susţinut cândva pe Merz şi căruia i s-a acordat anonimatul pentru a se putea exprima liber a declarat că întrebarea nu mai este dacă cancelarul va fi înlocuit, ci când şi cum.

Editor : Sebastian Eduard

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