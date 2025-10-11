Mircea Lucescu, nervos la conferinţa de presă înaintea meciului cu Austria: „Toţi sunteţi selecţioneri”

Selecționerul Mircea Lucescu a avut un schimb tensionat de replici cu jurnaliștii înaintea partidei cu Austria, din preliminariile Campionatului European. Tehnicianul a vorbit despre orgoliu național, pregătirea jucătorilor și dificultățile cu care se confruntă echipa, dar a încheiat brusc conferința de presă după o întrebare incomodă.

„Austria este o echipă foarte puternică, construită de-a lungul timpului, de aproape 6-7 ani nu mai schimbă jucătorii, unul intră foarte greu, cu medie de vârtsă de 27-28 de ani. Au un avantaj foarte mare faţă de noi, care trebuie să încropim o echipă de la meci la meci din cauza accidentărilor. Şi acestea apar deoarece jucătorii nu joacă. Un astfel de joc trebuie abordat cu atenţie, cu inteligenţă, ştim că au o organizare dinamică şi trebuie să anticipăm. Îşi bazează jocul pe pasele lungi, dar dacă avem curaj, putem obţine un rezultat bun. Este un meci de prestigiu, de orgoliu naţional, jucătorii care vor evolua, nu au voi să se oprească. Nivelul de pregătire fizică al jucătorilor din campionatul intern este foarte scăzut, sunt supărat din cauza asta”, a declarat Lucescu.

Întrebat despre declaraţia de după amicalul cu Republica Moldova, referitoare la o eventuală plecare de la echipa naţională, Lucescu a spus: „Nu pune întrebarea. No comment. Vrei să invoc amendamentul 5? Haideţi să nu facem astfel de… Am o responsabilitate mare, jucătorilor să nu le fie ruşine când iasă de pe teren”.

De asemenea, Lucescu a fost întrebat despre faptul că a convocat 5 jucători de la FCSB şi nici măcar unul de la liderul Botoşani.

„Tu ai fost data trecută când am vorbit? Vă daţi seama? Sunt jucători de antrenament, când i-ai băgat în teren şi-au pierdut orientarea. Sunt jucători de echipă, când îi aduci la naţională nu mai sunt aceiaşi. Nu are nicio legătură. Haideţi, mă lăsaţi? Toţi sunteţi selecţioneri! Bravo vouă”, a declarat nervos antrenorul înainte de a pleca.

Meciul dintre România şi Austria se joacă duminică, de la 21:45, pe Arena Naţională.

Editor : M.I.