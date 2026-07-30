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Video Moment istoric pentru cel mai lung tunel feroviar din lume: muncitorii din Italia și Austria și-au dat mâna la 1.500 m sub pământ

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tunel
Sursa: captură video
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Moment istoric pentru cel mai mare proiect feroviar din Europa: muncitorii din Italia și Austria au străpuns simultan Alpii, din ambele direcții, și și-au dat mâna la 1.500 de metri sub pământ.

Proiectul este estimat la peste 10 miliarde de euro. Va avea 64 de kilometri. La finalizare va deveni cel mai lung tunel feroviar din lume.

Lucrările la acest tunel au început în urmă cu 19 ani. Acum, ultima bucată de rocă a fost forată. Partea italiană și partea austriacă s-au întâlnit la jumătatea distanței și a fost o sincronizare aproape perfectă, spun autoritățile, cu toate că s-au folosit tehnici diferite de săpare.

Italienii au forat cu echipamente speciale hidraulice, în timp ce austriecii au folosit tehnici de detonare controlată. Chiar și așa, diferența în momentul în care s-au întâlnit a fost de doar câțiva centimetri. A fost un moment de mare bucurie, un moment istoric.

Lucrările nu s-au terminat însă: abia în 2032 este termenul de finalizare.

În acest moment se poate traversa Pasul Brenner pe autostradă, însă este o rută foarte aglomerată și sinuoasă. 80 de minute se fac între Innsbruck și Fortezza. Ruta aceasta, care este traversată de foarte multe mașini anual - 2,5 milioane de camioane și 14 milioane de autovehicule.

În momentul în care va circula trenul pe acolo, acest timp se va scurta la 25 de minute.

Editor : M.B.

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