CTP, după ce Halep a fost învinsă de Williams la Australian Open: Nu am înțeles de ce Simona nu și-a asumat mai multe riscuri

Gazetarul și comentatorul de tenis Cristian Tudor Popescu a spus că înfrângerea Simonei Halep, în fața Serenei Williams, scor 3-6, 3-6, în sferturile Australian Open 2021, a avut loc din cauza a două lucruri: a serviciului slab și a faptului că nu a riscat mai mult.

„Nu-mi pare rău că Simona a pierdut în fața marii Serena Williams, în sferturile de finală de la Australian Open. Oricum, e un rezultat mare că a ajuns aici. Îmi pare rău că nu a încercat să câștige. Două erau elementele cruciale pe care le enunțam înainte de această finală, pentru Simona: serviciul și apoi încercarea de a lua inițiativa, de a ataca prima, de a risca lovirea decisivă împotriva Serenei Williams, să n-o lase să-și facă jocul de atac cu greșeli neforțate, destule, dar cu mai multe lovituri direct câștigătoare. În ecuația asta, Serena nu putea fi învinsă”, a spus Cristian Tudor Popescu, marți, la Digi24.

„Serviciul nu i-a mai funcționat Simonei atât de bine ca până acum, i-a permis, servind de multe ori cu doiul, un 2 moale și destul de scurt, i-a permis Serenei să o execute necruțător cu returul”, a mai spus comentatorul de tenis.

„Și doi, nu a încercat lovituri riscante, la linie, nu a încercat să ia prima inițiativa. Ați văzut la ce distanță a jucat în spatele liniei de fund. De cele câteva ori în care a încercat să intre în teren și să forțeze prima lovitura decisivă chiar a câștigat, până la jumătatea setului 2, după care echilibrul s-a rupt. Niciun moment, chiar și la 3-1 pentru Simona în setul 2, ea nu a condus acest meci. Meciul s-a jucat după Serena: când ea a jucat bine a câștigat, când nu i-au intrat loviturile Serenei, atunci a reușit să ia două game-uri în față, dar Simona nu a reușit să dicteze vreun moment în această partidă”, a indicat gazetarul.

„Nu sunt trist după acest meci și sunt suporterul, fanul Serenei Williams în confruntarea care urmează cu teribila Naomi Osaka, în fața căreia Serena Williams nu pleacă favorită”, a completat el.

„Nu se poate spune că a fost vorba de strategie”, a spus Cristian Tudor Popescu, la întrebarea dacă Simona Halep apăsa pe backhand cu ambele mâini ca să opună rezistență mingilor trase cu putere de Serena Williams.

„Când joci cu Serena Williams, dacă ea e la parametrii ei nominali, nu are ce să-i facă nicio jucătoare din lume. Nu degeaba a câștigat 23 de grand slam-uri. Nu acolo era cheia, la loviturile foarte bune de joc ale Serenei. Însă, Serena azi nu a fost imbatabilă, a avut și momente de slăbiciune, de rigiditate, în special la mingile joase, acolo a flexat mai târziu genunchii. La cum i-a săltat mingea Simona, lovitura a venit explozivă și necruțătoare, în special cu dreapta. Or, Simona nu a ținut seama de asta, a încercat stânga-dreapta, a încercat să țină mingea, fără să încerce la un moment dat să trimită mingea decisivă. Era inexorabil în astfel de schimburi că va veni lovitura decisivă din partea Serenei. Asta nu am înțeles, de ce Simona nu și-a asumat mai multe riscuri. Aproape că aș fi vrut să piardă mai rău, cu 6-2, 6-0, dar să o fi văzut că-și asumă riscuri, că încearcă să joace mai tăios. Dar asta este, s-a aflat în fața celei mai mari jucătoare din toate timpurile, de aceea nu m-a întristat această victorie. Regret că nu a făcut mai mult, ar fi putut, pentru a echilibra jocul”, a subliniat comentatorul de tenis.

Editor : G.C.