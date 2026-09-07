Nașterea Maicii Domnului 2026: De ce Sfânta Maria Mică este prima mare sărbătoare a anului bisericesc

Nașterea Maicii Domnului, prăznuită pe 8 septembrie și cunoscută în tradiția populară drept Sfânta Maria Mică, ocupă un loc aparte în calendarul ortodox. Sărbătoarea amintește de venirea pe lume a Fecioarei Maria și aduce în prim-plan credința, răbdarea și nădejdea Sfinților Ioachim și Ana, părinții săi. Preotul Marius Oblu a explicat, pentru Digi24.ro, semnificația acestei zile și mesajul pe care îl transmite credincioșilor.

Dincolo de dimensiunea religioasă, praznicul păstrează și o importantă valoare culturală, fiind legat de tradiții și credințe populare transmise de-a lungul generațiilor.

Când este Sfânta Maria Mică în 2026

În 2026, creștinii ortodocși sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului marți, 8 septembrie. Praznicul deschide seria marilor sărbători ale noului an bisericesc și este una dintre zilele importante dedicate Fecioarei Maria.

„Maica Domnului ocupă un loc deosebit în spiritualitatea ortodoxă, fiind cinstită prin mai multe sărbători de-a lungul anului. Printre cele mai cunoscute se află Nașterea sa, prăznuită la 8 septembrie, și Adormirea Maicii Domnului, celebrată pe 15 august și numită în popor Sfânta Maria Mare.

Ambele momente au o însemnătate aparte pentru credincioși și sunt întâmpinate prin participarea la slujbe, rugăciune și păstrarea unor obiceiuri transmise din generație în generație.”, a explicat preotul Marius Oblu

Semnificația religioasă a sărbătorii Nașterea Maicii Domnului

„Nașterea Maicii Domnului are o însemnătate aparte în calendarul ortodox. Ziua este legată de povestea Sfinților și Drepților Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria, considerați în tradiția creștină modele de statornicie și încredere în Dumnezeu.

Potrivit tradiției bisericii, cei doi și-au dorit mult timp un copil, însă nu și-au pierdut speranța în pofida încercărilor prin care au trecut. Au continuat să se roage, iar venirea pe lume a Mariei este privită drept răspunsul primit la rugăciunile lor.

Nașterea Fecioarei Maria reprezintă începutul unui parcurs cu o importanță fundamentală pentru creștinism. Ea avea să devină Maica Mântuitorului, iar venirea sa pe lume este asociată cu apropierea împlinirii planului dumnezeiesc al mântuirii.

Sfânta Scriptură nu oferă detalii despre nașterea și copilăria Maicii Domnului. Informațiile cunoscute provin din tradiția bisericii și din scrieri creștine vechi, păstrate și transmise de-a lungul timpului.

Sfânta Maria Mică, sărbătoare a bucuriei și a speranței

Nașterea Maicii Domnului este un prilej de bucurie, rugăciune și recunoștință. Mesajul praznicului depășește însă evocarea evenimentului religios și amintește de puterea credinței păstrate în perioadele dificile.

Povestea Sfinților Ioachim și Ana vorbește despre răbdare, speranță și statornicie. Deși au trecut printr-o îndelungată așteptare, cei doi nu și-au pierdut încrederea în Dumnezeu.

Pentru credincioși, ziua de 8 septembrie este un moment de reflecție și apropiere de familie, dar și un îndemn de a rămâne puternici în fața încercărilor. Sărbătoarea amintește că răbdarea și nădejdea pot transforma așteptarea într-un prilej de împlinire și bucurie.”, a adăugat părintele Marius Oblu

Importanța sărbătorilor cu cruce roșie în calendarul ortodox

„În calendarul ortodox, zilele marcate cu cruce roșie semnalează momente de referință pentru viața religioasă, fie că sunt dedicate Mântuitorului, Maicii Domnului sau sfinților. Acestea ocupă un loc aparte în practica bisericii și sunt asociate, în mod tradițional, cu participarea la Sfânta Liturghie, rugăciunea și cinstirea zilei respective.

Din perspectivă spirituală, o astfel de zi reprezintă mai mult decât o simplă mențiune în calendar. Este un timp rezervat reculegerii, recunoștinței și apropierii de Dumnezeu, în care credincioșii sunt îndemnați să acorde o atenție sporită vieții sufletești. Liniștea, rugăciunea, participarea la slujbe și timpul petrecut alături de familie și comunitate fac parte din modul în care aceste momente sunt trăite și cinstite.”, a conchis sursa Digi24.ro