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Firmă cercetată penal pentru activităţi miniere fără permis. „Din balastieră s-ar fi comercializat agregate minerale”

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Balastieră. Foto: Apele Române
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Poliţiştii din Arad au întocmit dosar penal pentru evaziune fiscală în cazul unei societăţi comerciale şi al administratorului aceteia, care ar fi desfăşurat activităţi miniere fără licenţă sau permis de concesiune şi ar fi comercializat apoi agregate minerale - balast şi sort.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au documentat activitatea infracţională a unei persoane, administrator al unei societăţi comerciale, din judeţul Bihor, informează IPJ Arad.

„Din cercetări, a reieşit că, în perioada 2022-2025, societatea în cauză ar fi efectuat activităţi miniere, fără permis sau licenţă de concesiune, într-o balastieră din zona Feldioara. În cadrul aceleiaşi rezoluţii infracţionale, din balastieră s-ar fi comercializat agregate minerale (balast şi sort), fără emiterea de bonuri fiscale”, precizzează sursa citată, potrivit News.ro.

Potrivit aceleiaşi surse, la data de 4 septembrie 2026, au fost puse în aplicare 11 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Arad şi Bihor, la sediile unor societăţi comerciale, la alte balastiere şi domiciliile unor persoane de interes în cauză.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate înscrisuri cu valoare probatorie, pentru documentarea activităţii infracţionale.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, într-un dosar penal întocmit pentru evaziune fiscală.

Editor : B.P.

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