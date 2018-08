LIVE TEXT. BUZĂRNESCU - SAKKARI, finala de la San Jose. Meciul carierei pentru Mihaela

Mihaela Buzărnescu va juca la miezul nopţii cel mai important meci de până acum din carieră. În direct la Digisport 1, românca o va întâlni pe Maria Sakkari, din Grecia, în finala turnelui Premier de la San Jose. Cele două sportive nu s-au mai întâlnit până acum în circuitul WTA. Aici puteți urmări LIVE TEXT de la desfășurarea partidei.

Foto: Guliver/Getty Images

Finala dintre Buzărnescu şi Sakkari va fi imediat după miezul nopții și va fi transmisă în direct la Digi Sport 1.

Mihaela Buzărnescu, locul 24 WTA, s-a calificat în finala turneului de la San Jose, trecând în semifinale de sportiva belgiană Elise Mertens, numărul 15 mondial. După ce a ratat, acasă, câștigarea primului ei titlu WTA, la BRD Bucharest Open, acum, pentru prima oară, Mihaela ajunge într-o finală de turneu Premier. Rezultatul i-a asigurat româncei locul 21 WTA, cea mai bună poziţie de la începutul carierei, însă dacă va reuși să câștige finala de la San Jose, va urca și mai mult și se va clasa între primele 20 de jucătoare ale lumii, așa cum își dorea de când era mică.

Specialiştii au numai cuvinte de laudă la adresa româncei. Cunoscătorii o văd favorită în partida cu Maria Sakkari.

„Dacă face ea punctele, are inițiativa și nu așteaptă la un moment dat, nu reduce motoarele așteptând și greșeala adversarei, după părerea mea are prima șansă (...) Urcă continuu Mihaela și asta e foarte important, mereu la fiecare turneu, la fiecare apariție e din ce în ce mai bună, e cu ceva mai bună”, a declarat la Digi Sport jurnalistul Cristian Tudor Popescu.

Mihaela a ajuns la 37 de partide câștigate în 2018, ocupând din acest punct de vedere un onorabil loc 4 între toate sportivele din circuitul WTA.

Fostul nr. 1 ATP Ilie Năstase recunoaște că Mihaela Buzărnescu are pe teren ceva din comportamentul său din tinerețe. „E într-un fel cum am fost eu cu injurăturile, pe de altă parte, e și sentimentală, așa că e foarte bine. Diferența e că eu înjuram în engleză, când eram în Anglia, mă amendau, ea înjură în românește, bravo ei, nu o să fie amendată pentru asta”, a comentat Ilie Năstase la Digi Sport.

Cine este adversara Mihaelei din finala de la San Jose

Grecoaica Maria Sakkari este mult mai tânără decât Mihaela (are 23 de ani), dar are o forță impresionantă. Și ea este o finalistă-surpriză în turneul californian. Ocupă locul 49 WTA , însă are în palmares victorii împotriva unor nume mari din tenis, între care nr. 2 WTA, Caroline Wozniacki. Și pentru Sakkari, care a reușit să o elimine în semifinale pe favorita publicului, Danielle Collins (42 WTA), este pentru prima dată când ajunge într-o finală de turneu Premier. E prima jucătoare din Grecia care în ultimii 10 ani ajunge în ultimul act al unei finale WTA.

Foto: Guliver/Getty Images

Fiica lui Angeliki Kannellopoulou, fostă jucătoare de top 50 WTA (performanţa carierei e reprezentată de sferturile de finală de la Jocurile Olimpice de la Los Angeles), Maria a avut „interzis” la tenis, pe când era copil. Familia nu voia ca aceasta să treacă prin sacrificiile cerute de acest sport şi a îndreptat-o către karate şi balet, scrie digisport.ro.

Un prieten de familie a luat-o la 5 ani pe terenul de tenis, fără ca părinţii ei să ştie, iar Maria a înţeles repede că destinul ei e să calce pe urmele mamei sale. Totuşi, abia la 11 ani a jucat primul său turneu, în Lamia şi a ajuns până în finală, deşi a fost nevoită să joace din calificări.

Într-un final a plecat din Grecia în 2013, la 18 ani, pentru a se pregăti la Barcelona şi pentru a avea şanse mai mari să pătrundă în elită. Acum bate la porţile top 30 WTA.

Povestea Mihaelei Buzărnescu

„Este incredibil, nu-i aşa? Nici nu aş fi crezut când am venit aici. Nu aveam nicio aşteptare. Nici nu ştiam dacă o să câştig vreun meci, deoarece nu m-am antrenat deloc săptămâna trecută. Sunt mulţumită că am câştigat patru meciuri şi că am ajuns în finală pentru prima oară. Sunt pentru prima oară într-o finală Premier”, a declarat Mihaela imediat după victoria cu Mertens.

La 30 de ani, sportiva din Bucureşti e la o victorie distanţă de pătrunderea în TOP 20 WTA. E un moment istoric, pentru o fată specială, care a simţit pe propria piele ce înseamnă sacrificiul pentru performanţă, scrie digisport.ro.

Cu un talent fantastic, Miki ar fi fost de mult în elita tenisului, doar că accidentările repetate i-au blocat până acum ascensiunea. Coşmarul a început în anul 2011, când i-au apărut primele dureri la genunchiul stâng. A strâns din dinţi şi a continuat să joace inclusiv în 2012, apoi a decis să se oprească, pentru că era necesară o operaţie. A făcut-o în 2013, dar problema era departe de a fi rezolvată. Revenită la antrenamente, a simţit dureri şi mai mari. În 2014 a mai făcut o operaţie la genunchi şi nici aceasta nu a reuşit, din păcate. Atunci a fost momentul de cumpănă al carierei, sportiva gândindu-se la retragere. A strâns din dinţi, dar totul părea în zadar. În 2016 şi-a îngheţat din nou clasamentul, din cauza problemelor medicale. Un an mai târziu, odată ce durerile au dispărut, a început ascensiunea fulminantă. Iar acum e de neoprit, stârnind admiraţia tuturor pentru nivelul atins.

Întrebată după victoria superbă contra lui Mertens despre parcursul fantastic din 2018, Mihaela a punctat: „E karma, nu? Sper să fie. E vremea răzbunării pentru toate acele suferinţe pe care le-am îndurat în ultimii ani. Toate acele operaţii. E fantastic că am reuşit să nu mă predau, că am mers mai departe şi am crezut în mine şi în posibilitatea de a reveni. După toate problemele pe care le-am avut, e un vis devenit realitate să fiu la acest nivel”.

„Sunt mulţumită şi bucuroasă că sunt în finală, a treia finală a carierei mele. Chiar şi să pot juca în semifinale la mai multe turnee WTA era un rezultat foarte bun pentru mine. Trebuie să folosesc acest lucru pentru a rămâne puternică şi pozitivă pentru viitor. Sunt cel mai mândră de faptul că voi ocupa o poziţie mai bună în clasament săptămâna viitoare. Este o mare realizare, de care sunt mândră. Dacă voi ajunge în Top 20, obiectivul meu încă de când aveam 14 ani, o să fie un sentiment extraordinar”, a mărturisit Buzărnescu, potrivit wtatennis.com, scrie News.ro.

Prin calificarea în finală, Buzărnescu şi-a asigurat urcarea pe locul 21 WTA, cel mai bun al carierei sale. Dacă va câştiga finala, românca va ajunge pe locul 20. La începutul anului, Buzărnescu era pe locul 56 WTA, după ce într-un an și jumătate reușise un salt spectaculos de 497 de locuri.

Cea care câștigă turneul de la San Jose obţine 136.695 de dolari şi 470 de puncte. Sportiva care pierde finala va primi 72.835 de dolari şi 305 puncte.

Ce urmează pentru Mihaela Buzărnescu?

Dar și mai important, Mihaela a urcat şi în WTA Race, clasament în urma căruia se va stabili jucătoarele calificate la Turneul Campioanelor. În ierarhia pe care Halep o domină, Miki a urcat deja pe 15, înainte de finală și mai urmează o serie de turnee tari, iar diferenţa faţă de locul 8 nu este deloc mare, scrie digisport.ro.

Cu o carieră relansată la 30 de ani, după ce a fost pe punctul de a renunța la tenis din cauza unor accidentări, Mihaela capătă alura unui erou de poveste, care demonstrează că imposibilul e posibil. În spatele performanțelor sale extraordinare stau multă ambiție și mai ales multă muncă. Mihaela are poftă de joc și vrea să recupereze. Deține și un record: este jucătoarea din WTA cu cele mai multe meciuri jucate în acest an, peste 100, atât la simplu, cât și la dublu.

„Ce mi se întâmplă mie aici înseamnă foarte mult. Nu credeam că voi mai putea ajunge la acest nivel. Sper să fiu un model pentru tinerii jucători. Niciodată nu trebuie să renunți, indiferent de vârsta pe care o ai”, a spus Mihaela după semifinala cu Mertens.

De altfel, site-ul WTA atrăgea atenția, la sfârșitul anului trecut, asupra ascensiunii Mihaelei și le sugera iubitorilor sportului alb să-i urmărească evoluția pe parcursul anului 2018.

Imediat după turneul de la San Jose, românca va participa la Rogers Cup. Dacă în primul tur va evolua împotriva unei jucătoare venite din calificări, în runda secundă Buzărnescu are toate șansele să o întâlnească pentru a treia oară în acest an pe Elina Svitolina. Românca s-a impus în precedentele două dueluri directe, la Roland Garros şi la Birmingham, de fiecare dată în două seturi.

