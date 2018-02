WTA: „Buzărnescu a strălucit în lumina reflectoarelor la Doha”. Ascensiunea fulminantă a Mihaelei: 497 de locuri într-un an

Victoria Mihaelei Buzărnescu în fața Jelenei Ostapenko nu a trecut neobservată de publicațiile străine. Site-ul WTA scrie că sportiva din România a avut o ascensiune rapidă și a „strălucit în fața Jelenei Ostapenko, sub lumina reflectoarelor de la Doha”.

Foto: Guliver/Getty Images

„Renașterea carierei Mihaelei Buzărnescu a atins noi culmi la Qatar Open, după ce românca în vârstă de 29 de ani a învins-o pe campioana de la Roland Garros Jelena Ostapenko cu scorul 6-1, 6-3. Buzărnescu este contemporana Carolinei Wozniacki, dar a fost afectată mult timp de o accidentare și se clasa în afara topului 500 WTA anul trecut, pe vremea aceasta, înainte să câștige în lanț șapte turnee ITF și să își facă debutul la US Open, ajungând astfel în primele 40 de jucătoare ale lumii”, scrie WTA.

"Este un moment foarte emoţionant şi sunt atât de fericită că am trecut de acest meci, deoarece este o jucătoare atât de mare, deşi este tânără şi are tot viitorul în faţă. Sunt fericită cu adevărat", a spus ea, la interviul de pe teren.

Realizatorul intervului a remarcat ascensiunea Mihaelei Buzărnescu, de pe locul 540 la începutul anului trecut pe locul 43 actual. "În 13 luni şi jumătate ai urcat 497 de locuri. Cum este posibil aşa ceva?", a întrebat el.

"Bună întrebare. Nu m-am gândit niciodată la aşa ceva. Când am început să joc anul trecut, a fost un moment dificil pentru mine, eram accidentată din nou şi nu am crezut că voi fi în stare să joc din nou. De fapt, am vrut să mă retrag. Dar antrenorul, prietenii, familia m-au susţinut şi mi-au spus să mai încerc o dată, să am încredere în mine, pentru că nu mai credeam în mine. Doar am jucat. Nu m-am gândit la nimic, doar am jucat meci după meci, deoarece este multă presiune în tenis la care să fii supus, mai ales când urci în ierarhie. Nu m-am gândit că o să ajung pe un asemenea loc, doar am jucat şi am jucat. Este foarte important să ai susţinerea oamenilor de lângă tine", a răspuns jucătoarea română.

Mihaela Buzărnescu a pierdut două sezoane, în 2013 şi 2014, şi a ratat jumătate de sezon în 2016 din cauza problemelor medicale avute la genunchiul stâng. Ea a început anul acesta în calificările Australian Open, pe baza clasamentului protejat, de pe locul 541 şi l-a încheiat pe locul 56, ajungând în februarie pe locul 43 în topul WTA. În prima jumătatea a lui 2017, ea a avut un bilanţ victorii/înfrângeri echilibrat, 12-12. Partea secundă a sezonului a fost una deosebită pentru Buzărnescu, care a câştigat 58 de meciuri şi a pierdut 11, din care 16-2 în finalul sezonului. În total, în 2017, românca a avut 70 de victorii din 93 de partide jucate, un număr impresionant.

Site-ul WTA amintea în articolul de la sfârșitul lui 2017 dedicat Mihaelei că sportiva născută la Bucureşti a obţinut titlul de doctor în Educaţie Fizică şi Sport (în 2016, la UNEFS Bucureşti). „Într-un sezon în care apariţia unor personaje variate a atras intersul fanilor tenisului, Mihaela Buzărnescu are locul aproape de capul listei. Iată de ce ar trebui să urmăriţi evoluţiile stângacei în 2018”, recomanda WTA.