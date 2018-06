Destinul de film al Mihaelei Buzărnescu.„I-am spus: hai, ești pe val. Și uite că a intrat în top 100”

Drumul Mihaelei Buzărnescu la Roland Garros s-a oprit în optimi, dar povestea jucătoarei din România merge însă mai departe. Mihaela Buzărnescu s-a calificat printre stelele turneului parizian, după ce în urmă cu doar un an nu era nici măcar în primele 500 de jucătoare ale lumii. La 30 de ani, când alte jucătoare se gândesc deja la retragere, Mihaela Buzărnescu visează la top 20. E de înţeles: aproape 5 ani a stat în tribune, chinuită de accidentări grave. Tatăl Mihaelei, care este şi antrenorul ei, a povestit pentru Digi24 despre suişurile şi coborâşurile jucătoarei.

Un lung şir de ghinioane şi probeleme de sănătate au ţinut-o pe Mihaela Buzărnescu în tribune. După cinci ani de pauză se gândea să renunţe. Tatăl ei, care îi este şi antrenor, a încurajat-o să meargă mai departe.

„Acum doi ani era cu probleme de sănătate. Juca, se oprea... Sincer, nu credeam, nu credeam că ajunge nici în primele 200, la un moment dat se chinuia, avea clasamentul înghețat. Cam 5 ani de zile n-a jucat. Deci nu e uzată, numai să nu fie iar o problemă medicală”, spune Mihai Buzărnescu, tatăl și antrenorul Mihaelei Buzărnescu.

Cariera la juniori a fost asemănătoare cu cea a Simonei Halep. În 2006, în tandem cu Raluca Olaru a câştigat trofeul la Roland Garros.

Sincer, eu am crezut în ea. Ea mai puțin credea, pentru că, așa cum am spus, încerca să joace, iar se oprea. Și atunci a zis: 'Tată, nu mai pot, sunt jucătoare tinere care vin peste mine și eu am pierdut contactul cu ele, nu mai pot'. Îi spuneam: 'Nu se poate, ai încredere în tine, pentru că ai potențial și trebuie să reușești'. Și uite că, spre bucuria noastră, a ajuns unde e acum", povestește Mihai Buzărnescu.

Accidentările repetate au făcut-o să explodeze în tenis atât de târziu. Doctorii i-au pus un diagnostic eronat.

„Primul moment a fost când a fost operată la menisc, la piciorul stâng, dar pentru că a apărut durerea imediat și am zis nu se poate, mi-am pus baze, speranțe în această operație...și de fapt nu a avut nicio problemă cu meniscul", a adăugat el.

Anul trecut, înainte de şirul fabulos de şapte turnee ITF câştigate, sportiva a suferit o decepţie uluitoare. A cerut un wildcard pentru a participa la turneul de la Bucureşti, însă a fost refuzată pentru că era prea în vârstă şi căzuse în afara topului 500 WTA. Acum, toată lumea tenisului e la picioarele ei. Într-un singur an a ajuns pe locul 33.

„Al doilea moment, cel mai bun, a fost după ce a început să câștige, acum un an de zile. I-am zis: hai tată, ești pe val, top 100. Și uite că a intrat și în prima sută. Din țară am primit ieri mesaje și din partea câtorva componenți ai federației, de la prieteni, cunoștințe și poate și unii pe care nu-i cunoșteam. Le mulțumim și le dorim aceleași succese pe care le are și Mihaela”, a mai spus Mihai Buzărnescu.

Mihaela Buzărnescu este doctor în Educaţie Fizică şi Sport şi vorbeşte patru limbi străine. Şi-a obţinut doctoratul în anii în care problemele de sănătate au ţinut-o pe marginea terenului.