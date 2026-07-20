CM 2026. Argentina a făcut în finala cu Spania ceva nemaivăzut în 96 de ani de Cupă Mondială

Statisticienii de la Opta au oferit mai multe statistici rușinoase pentru campioana mondială en-titre, Argentina, imediat după ce Slavko Vincic a fluierat finalul timpului regulamentar, scrie Digi Sport. Argentina este prima echipă din istoria Cupei Mondiale care nu înregistrează nici măcar un șut spre poarta adversă de-a lungul celor 90 de minute regulamentare, într-o finală.

De asemenea, dacă se iau în calcul toate meciurile, indiferent de faza în care s-au disputat, este abia a treia oară când o echipă nu trimite măcar un șut pe poartă în timpul regulamentar.

Costa Rica a fost echipa cu celelalte două precedente. Prima dată în 1990, într-un meci cu Brazilia, apoi în 2022, cu Spania, ambele în faza grupelor.

De asemenea, sud-americanii au avut o singură atingere de balon în careul advers, de-a lungul celor 90 de minute.

Altă statistică rușinoasă pentru Argentina este că, dintre toți jucătorii echipei, Emiliano Martinez a avut cele mai multe atingeri de balon, 55. De altfel, portarul lui Aston Villa a avut nu mai puțin de zece intervenții salvatoare. Cu o posesie de doar 34%, Argentina a înregistrat și cel mai mic procent într-un meci jucat de ea la Cupa Mondială, din 1966 încoace.