Legea care schimbă regulile pe stadioane intră în vigoare. Berea va putea fi vândută în arene, în anumite condiții, iar organizatorii vor avea noi obligații privind siguranța și accesul spectatorilor. Actul normativ a fost promulgat de președintele Nicușor Dan și publicat în Monitorul Oficial.

Berea, permisă pe stadioane în anumite condiții

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței la competițiile sportive introduce mai multe schimbări privind organizarea evenimentelor și accesul spectatorilor.

Una dintre cele mai importante modificări vizează consumul de alcool. Organizatorii vor trebui, în continuare, să interzică vânzarea și consumul băuturilor alcoolice, însă există o excepție pentru băuturile cu o concentrație de cel mult 5,5% alcool, categorie din care face parte și berea.

Acestea vor putea fi comercializate doar în pahare din hârtie sau din material plastic, fără capac. Totodată, organizatorii vor fi obligați să afișeze mesaje privind consumul responsabil de alcool.

În lojele și zonele de ospitalitate premium, cu acces controlat, vor putea fi servite și alte tipuri de băuturi alcoolice, fără limita de 5,5% și fără obligativitatea folosirii paharelor din hârtie sau plastic.

Noi reguli privind siguranța și accesul spectatorilor

Legea stabilește că, pe durata evenimentelor sportive, toate ușile și porțile de evacuare ale stadionului trebuie să rămână descuiate, dar păzite permanent de agenți de ordine pentru a permite evacuarea rapidă în caz de urgență.

Organizatorii vor avea obligația să efectueze controlul corporal preventiv și verificarea bagajelor la intrarea în stadion.

De asemenea, nu vor avea acces persoanele aflate în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor interzise, cele care dețin arme, materiale pirotehnice ori alte obiecte periculoase, precum și cele care afișează simboluri sau mesaje care incită la violență, xenofobie, discriminare sau ură.

Legea mai prevede obligativitatea separării suporterilor echipelor rivale și controlul distribuirii biletelor în limita locurilor disponibile.

Facilități pentru persoanele cu dizabilități și zone „safe standing”

Noile prevederi obligă organizatorii „să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare, precum şi locuri special amenajate, astfel încât să nu fie obstrucţionată vizionarea spectacolului sportiv”.

În cazul stadioanelor care găzduiesc competiții naționale și internaționale, cel puțin 10% din capacitatea peluzei gazdă va putea fi amenajată ca zonă „safe standing”, destinată spectatorilor care urmăresc meciurile din picioare, cu respectarea normelor de siguranță.

Spectacole pirotehnice doar cu firme autorizate

Legea permite organizarea spectacolelor pirotehnice pe stadioane, însă doar în condiții stricte.

Acestea vor putea fi realizate exclusiv de societăți autorizate, iar organizatorii vor trebui să includă toate detaliile în planul de acțiune și să se asigure că sunt obținute toate autorizațiile necesare.

Spectacolele vor avea loc doar în zone special delimitate, accesibile exclusiv personalului autorizat. Accesul minorilor în aceste zone este interzis.

Noi reguli și pentru adunările publice

Actul normativ modifică și Legea privind organizarea adunărilor publice.

Astfel, organizatorii vor trebui să interzică vânzarea băuturilor alcoolice în zonele în care au loc manifestațiile publice, cu excepția unor evenimente precum Revelionul, zilele localităților, manifestările de promovare a produselor sau evenimentele cultural-artistice și sportive desfășurate în perimetre cu acces controlat.

Deputatul AUR Ciprian Paraschiv, inițiatorul proiectului, a salutat promulgarea legii.

„A fost promulgată Legea care spune adio abuzurilor pe arene şi deschide drumul evenimentelor sportive prin care românii se vor bucura cu adevărat de spectacol, iar cluburile şi federaţiile vor beneficia de surse noi de venituri! Lupta a fost lungă şi grea, dar nimic nu e prea mult când vine vorba de sportul românesc şi generaţiile de români care se formează prin sport practicându-l sau devenindu-i suporteri. (...) Vom vedea foarte curând pe arenele sportive din ţară ce înseamnă o experienţă 2026 pentru români”, a scris Paraschiv pe Facebook.

Deputatul a calificat intrarea în vigoare a noilor reglementări drept „vestea anului pentru suporterii români”.

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Editor : Ana Petrescu