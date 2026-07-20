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Proteste de amploare la Kiev. Ucrainenii îi cer lui Zelenski să-l demită pe șeful armatei și îi dau termen până vineri

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Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: GettyImages
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Protestele față de decizia președintelui Volodimir Zelenski de a-l demite pe ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, continuă la Kiev. Organizatorii manifestațiilor i-au dat șefului statului termen până vineri să accepte cele două revendicări ale protestatarilor: repunerea lui Fedorov în funcția de ministru al Apărării și demiterea comandantului-șef al armatei, Oleksandr Sîrski. În paralel, o decizie privind viitorul lui Sîrski este așteptată în zilele următoare, scrie Kyiv Independent.

Unul dintre organizatorii protestului, veteranul Dmitro Koziatînski, a declarat pentru Kyiv Independent că mișcarea are acum două revendicări clare: repunerea lui Fedorov în funcția de ministru al Apărării și demiterea lui Sîrski din funcția de comandant-șef.

O decizie privind demiterea lui Sîrski este așteptată în curând, posibil în următoarele zile, a declarat pentru Kyiv Independent o persoană familiarizată cu situația.

Între timp, lui Fedorov i-a fost oferit un alt rol, axat pe tehnologia militară și pe coordonarea procesului de modernizare a ministerului. Totuși, potrivit a două surse apropiate situației, acesta este dispus să revină doar în funcția de ministru al Apărării.

„Pentru Fedorov este important să continue toate proiectele pe care le-a început”, a declarat una dintre surse.

Ucrainenii protestează zilnic din 16 iulie împotriva demiterii lui Fedorov, unul dintre cei mai tineri și mai populari oficiali de rang înalt din țară.

În perioada în care a ocupat funcția de ministru al Apărării, Fedorov a coordonat o serie de inițiative importante, inclusiv reforme și programe menite să consolideze capacitățile militare ale Ucrainei.

La manifestațiile din Kiev au participat mii de persoane, iar proteste de mai mică amploare au avut loc și în alte orașe din Ucraina.

După protestul de luni, organizatorii intenționează să întrerupă manifestațiile timp de trei zile, a declarat Koziatînski pentru Kyiv Independent.

„De fapt, am stabilit termenul de vineri pentru ca revendicările noastre să fie îndeplinite”, a spus el.

„Evenimentul de astăzi nu este un protest, ci o acțiune axată pe revendicările noastre. Apoi va urma o pauză de trei zile, până vineri. Dacă până vineri cererea noastră va fi îndeplinită, ne vom opri.”

Reacțiile negative s-au concentrat în principal asupra relației dintre cei doi oficiali.

Pe măsură ce au apărut detalii despre demiterea lui Fedorov, atenția s-a îndreptat către deteriorarea relației personale și profesionale dintre acesta și Sîrski.

Tensiunile dintre cei doi erau anticipate încă de la numirea lui Fedorov în funcție și reflectau diferențele de viziune privind conducerea armatei și cultura organizațională.

Sîrski a susținut o structură de comandă puternic centralizată, inspirată din doctrina militară sovietică. El a fost criticat de militari și de analiști pentru tendința de a controla excesiv deciziile și pentru promovarea unei culturi de comandă pe care criticii o descriu drept una de tip sovietic.

Cele mai recente decizii ale lui Zelenski au atras critici din partea parlamentarilor, veteranilor și a unor membri ai societății civile, mulți dintre aceștia susținând că înlăturarea lui Fedorov riscă să afecteze reformele din Ministerul Apărării, în timp ce problemele legate de conducerea armatei rămân nerezolvate.

Editor : Ș.A.

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