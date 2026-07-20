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CM 2026. FIFA a deschis o procedură disciplinară împotriva Argentinei dupe incidentele de la finala Cupei Mondiale

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Incidente după Argentina - Spania
Foto: Profimedia
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Din articol
Atitudine nesportivă

La scurt timp după victoria Spaniei, scor 1-0, FIFA a decis să deschidă o procedură disciplinară împotriva Argentinei, în urma incidentelor produse după terminarea meciului.

Forul mondial va analiza imaginile și rapoartele oficialilor înainte de a decide dacă va aplica sancțiuni jucătorilor și membrilor delegației sud-americane, informează DigiSport.

Conform informațiilor apărute în presa internațională, mai multe episoade petrecute după ultimul fluier au intrat în atenția comisiei disciplinare.

Printre cei vizați este Leandro Paredes, pentru comportament violent, după ce mijlocașul s-a implicat într-o altercație cu mai mulți fotbaliști spanioli după fluierul final.

De asemenea, FIFA va analiza gestul lui Nahuel Molina, acuzat că a încercat să îl lovească pe Rodri în timpul conflictului, dar și implicarea secundului Roberto Ayala, despre care se susține că l-ar fi împins pe Dani Olmo.

Incidente după Argentina - Spania
Foto: Profimedia

Atitudine nesportivă

Pe lista incidentelor se află și comportamentul delegației Argentinei la ceremonia de premiere.

Mai mulți jucători sud-americani au întors spatele în momentul în care reprezentanții Spaniei au ridicat trofeul Cupei Mondiale, un gest care a provocat numeroase reacții și care va fi analizat de oficialii FIFA.

Până în acest moment, forul mondial nu a anunțat ce sancțiuni ar putea fi dictate.

Decizia finală va veni abia după încheierea procedurii disciplinare, proces care poate dura câteva săptămâni, conform Marca.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

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