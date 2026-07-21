CM 2026 Ce riscă Argentina după ce FIFA a deschis o procedură privind incidentele din timpul finalei cu Spania

Incidentele de după finala Cupei Mondiale dintre Spania şi Argentina (1-0, după prelungiri) nu vor rămâne fără consecinţe. Luni, FIFA a numit un procuror specializat în disciplină şi deontologie pentru a evalua actele de violenţă care au izbucnit la fluierul final al meciului.

În timp ce Rodri alerga pentru a sărbători titlul Spaniei, Nahuel Molina l-a lovit cu pumnul în piept, provocând o înghesuială. În timpul acestei altercaţii, Leandro Paredes l-a apucat violent pe Eric Garcia, înainte de a-l lovi pe Gavi şi de a-l arunca la pământ cu ajutorul lui Thiago Almada, sub privirile lui Walter Samuel, un membru al staff-ului.

Roberto Ayala, un alt asistent al selecţionerului Lionel Scaloni, a fost surprins în timp ce îi dădea palme lui Dani Olmo.

Jucătorii şi membrii staff-ului implicaţi riscă o suspendare, în timp ce Federaţia Argentiniană de Fotbal (AFA) ar putea fi, de asemenea, condamnată la o amendă, scrie rmcsport.fr, citat de News.ro.

Comisia de disciplină a FIFA are la dispoziţie mai multe opţiuni. Ipoteza unei sancţiuni mai severe este mai mare dacă jucătorii sau federaţia naţională sunt găsiţi vinovaţi.

Faptele lor ar putea fi considerate „o încălcare a regulilor elementare de bună conduită” şi „un comportament care discreditează fotbalul şi/sau FIFA”, conform articolului 13 din Codul disciplinar privind comportamentele jignitoare şi principiile fair-play-ului.

Procurorul disciplinar şi deontologic va ţine seama de „circumstanţele agravante şi atenuante” şi poate extinde această suspendare la toate competiţiile.

În 2014, atacantul uruguayan Luis Suarez a fost suspendat de la orice activitate legată de fotbal timp de patru luni pentru că l-a muşcat pe fundaşul italian Giorgio Chiellini.

Almada, Ayala, Molina şi Paredes nu ar trebui să fie pedepsiţi atât de sever, dar antecedentele Argentinei sunt destul de grave în ultimii ani. Federaţia se află deja sub incidenţa unei sancţiuni pentru bannerul referitor la Insulele Falkland desfăşurat după victoria împotriva Angliei (2-1) în semifinală.

Jucătorii care au purtat-o, Cristian Romero, Giovani Lo Celso şi Lisandro Martinez, riscă o suspendare, iar Federaţia o amendă substanţială, similară celei de 23.500 de euro din 2014, pentru aceleaşi fapte.

În 2022, Federaţia a fost nevoită să plătească o amendă de 21.500 de euro pentru celebrările vulgare şi rasiste ale jucătorilor săi după câştigarea Cupei Mondiale împotriva Franţei.

Nu a fost stabilit niciun termen limită pentru ca procurorul FIFA să finalizeze ancheta privind comportamentul echipei Argentinei.

Editor : A.P.