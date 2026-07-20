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CM 2026. Prima reacție a lui Lionel Messi după înfrângerea din finala Cupei Mondiale

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Lionel Messi
Foto: Profimedia
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Lionel Messi (39 de ani) a păstrat tăcerea aproape 24 de ore, după finala Spania - Argentina 1-0, de la Cupa Mondială 2026. 

„Durerea este imensă şi va fi nevoie de timp pentru ca această rană să se vindece”, a scris Lionel Messi pe reţelele sale sociale, a doua zi după înfrângerea Argentinei în faţa Spaniei (1-0) în finala Cupei Mondiale din 2026, scrie DigiSport.

Căpitanul echipei Albiceleste a revenit apoi asupra momentelor importante ale parcursului Argentinei în acest turneu.

„Aleg, de asemenea, să mă agăţ de toate lucrurile bune, de meciurile pe care le-am întors în favoarea noastră dând totul, de momentele care vor rămâne pentru totdeauna gravate în memoria noastră”, a adăugat Messi, în vârstă de 39 de ani, care a disputat, fără îndoială, ultima Cupă Mondială din cariera sa.

Genialul jucător din Rosario, care şi-a dus echipa de trei ori în finala Cupei Mondiale (2014, 2022, 2026), a mulţumit „pentru sprijinul unei întregi ţări care, prin munca şi efortul acestui grup, i-a readus încă o dată printre cele mai bune echipe din lume”.

„Încă o dată, am reuşit să ne unim ca ţară şi să rămânem solidari, împărtăşind mândria imensă de a fi argentinieni”, a spus Lionel Messi, care a încheiat cu felicitări adresate Spaniei, campioana mondială.

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Editor : Sebastian Eduard

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