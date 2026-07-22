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Video Furtună în Craiova: străzi inundate și copaci căzuți peste 15 mașini

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Foto: Costinel Mitrache/ TVF Oltenia (Facebook)
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O ploaie torențială de câteva minute a provocat inundații pe străzile din Craiova iar furtuna a doborât copaci peste 15 mașini.

ISU Dolj și Primăria Craiovei intervine marți seară după furtuna care a lovit orașul. Străzi au fost inundate, în urma precipitațiilor de 50 de l/mp. Vântul a bătut în rafale de 90 de km/h iar fenomele meteo extreme au fost însoțite de grindină. 

Printre pagubele produse, se numără 15 autoturisme peste care au căzut copaci doborâți de vânt, iar un acoperișul unui bloc s-a desprins. 

Autoritățile evaluează pagubele iar ISU a transmis că acestea ar putea fi considerabile. 

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Editor : A.C.

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