Cum afectează cursul euro-leu piața imobiliară. Expert: „Mulți cumpărători își pun tranzacțiile pe pauză. Poți pierde mii de euro”

Creșterile puternice ale euro din ultimele zile, pe fondul instabilității politice și al tensiunilor din piețele financiare, au început să afecteze piața imobiliară, în special în cazul românilor care vor să cumpere locuințe prin credit ipotecar. Deși cursul oficial anunțat vineri de Banca Națională a României (BNR) a scăzut ușor, la 5,2364 lei pentru un euro, volatilitatea din ultima săptămână i-a făcut pe mulți cumpărători să își amâne deciziile, să renegocieze prețurile apartamentelor sau să aștepte stabilizarea pieței.

De asemenea, spune el, că mulți clienți s-au retras temporar din piață sau și-au redus ofertele de cumpărare după creșterea cursului valutar: „Au fost mulți oameni care au renunțat pentru moment, fiind destul de speriați de ce se întâmplă cu acest curs valutar. Alți oameni au renunțat pentru moment să mai caute un apartament, pentru că situația politică și creșterea cursului valutar i-au făcut să-și regândească bugetul și să aștepte să vadă ce se întâmplă în următoarea lună. A fost un pic bulversant pentru mulți oameni această creștere a cursului”, a explicat expertul pentru Digi24.ro.

Cumpărătorii încearcă să renegocieze prețurile sau să fixeze cursul

Expertul imobiliar a explicat faptul că diferențele de curs valutar pot deveni foarte mari atunci când este vorba despre apartamente de 150.000, 200.000 sau 250.000 de euro.

„La un apartament de 200.000 de euro, cu un avans de 20%, înseamnă că ai 40.000 de euro surse proprii, iar restul de 160.000 de euro sunt contractați în lei. Când faci conversia în euro poți să pierzi chiar și 2.000-3.000-4.000 de euro, în funcție de curs și de negocierea cu banca. Practic, cumpărătorul trebuie să vină cu diferența din surse proprii”, a explicat acesta.

Potrivit lui Alexandru Ispir, unii cumpărători au încercat deja să renegocieze prețurile apartamentelor pentru a acoperi pierderile generate de cursul valutar.

„Vă dau un exemplu: un client a ofertat 156.000 de euro pentru un apartament de două camere în zona Titan, iar apoi a revenit cu o ofertă de 152.500 de euro pentru că ar fi pierdut aproape 3.500 de euro din cauza schimbului valutar care a crescut vertiginos în cinci zile”, a afirmat expertul imobiliar.

Alți clienți au preferat să amâne semnarea antecontractelor sau au încercat să negocieze sume fixe în lei ori cursuri fixe pentru momentul plății.

„Mulți au încercat să fixeze fie un curs fix, fie o sumă exprimată în lei, pentru că nu știi la ce să te aștepți peste o lună. Dacă semnezi acum un antecontract și cumperi peste o lună, te pune într-o postură destul de grea ca și cumpărător”, a spus Alexandru Ispir.

Vânzătorii încearcă să se protejeze de fluctuațiile euro

În timp ce cumpărătorii încearcă să reducă riscul valutar, vânzătorii sunt mai puțin dispuși să renegocieze și încearcă, la rândul lor, să se protejeze de fluctuațiile cursului.

„Vânzătorii spun în felul următor: eu vreau să mă protejez pentru că e posibil ca euro să continue să crească și atunci vreau să vând în moneda euro. Cei mai deschiși acceptă plata în lei, dar la cursul BNR din ziua plății, tocmai pentru a fi protejați indiferent cum evoluează cursul”, a explicat expertul.

Acesta spune că principala presiune din piață s-a mutat în această perioadă asupra cumpărătorilor, în contextul incertitudinii economice și politice.