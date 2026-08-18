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Ministerul Mediului lansează în consultare publică programul pentru baterii la fotovoltaice: ce reguli sunt, cine primește finanțare

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un instalator montează panouri solare pe acoperișul unei case
Foto: Profimedia Images
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Din articol
Cine primește finanțare

Ministerul Mediului a publicat, marţi, în consultare publică, proiectul ghidului pentru programul pentru finanţarea bateriilor pentru sisteme fotovoltaice. Noul program, derulat prin intermediul Administraţia Fondului pentru Mediu, va avea un buget de 400 de milioane de lei şi se adresează persoanelor fizice care au calitatea de prosumator.

„Vedem în aceste săptămâni cât de importantă este stocarea energiei produse de sistemele instalate de prosumatori. Am spus de câteva luni deja că anul acesta AFM va finanţa nu noi sisteme cu panouri fotovoltaice, ci sistemele de stocare cu baterii pentru prosumatori. Promisiune făcută, promisiune ţinută! Astăzi e pus în transparenţă ghidul pentru un program naţional care va finanţa cu 400 de milioane de lei baterii pentru stocarea energiei. Suma maximă finanţată propusă pe sistem este de 15.000 de lei cu TVA, cu un plafon de 1250 lei kWh”, a arătat ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, într-o postare pe Facebook.

În perioada de consultare vor fi organizate dezbateri publice cu actorii cheie din domeniu şi apoi va fi lansat programul.

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„Vedem în aceste zile că decizia de acum câteva luni de a ne concentra la Ministerul Mediului pe zona de stocare de energie a fost una corectă. Săptămânile acestea au făcut foarte clar că România ar putea importa mult mai puţină energie la ore de vârf dacă doar ar investi şi în sisteme de stocare. În ultimii ani, România a investit masiv în producerea energiei cu ajutorul panourilor fotovoltaice. Pasul firesc este să investim acum în stocare, astfel încât energia produsă ziua să poată fi folosită de prosumatori seara, când consumul este mai mare şi România ajunge să importe energie. Prin acest program de 400 de milioane de lei, deschidem finanţarea tuturor persoanelor fizice care au calitatea de prosumator, indiferent dacă şi-au instalat panourile printr-un program al AFM sau din fonduri proprii. Vrem reguli clare, concurenţă reală şi sisteme de stocare dimensionate după nevoile gospodăriilor. Este o investiţie care îi ajută direct pe oameni şi, în acelaşi timp, creşte rezilienţa sistemului energetic naţional”, a declarat Buzoianu.

Cine primește finanțare

Programul urmăreşte valorificarea mai eficientă a energiei regenerabile produse de gospodării. Energia produsă în timpul zilei va putea fi stocată şi utilizată ulterior pentru consumul propriu, în special în orele de seară, când consumul creşte, iar producţia fotovoltaică scade. Investiţiile vor contribui astfel la reducerea presiunii asupra sistemului energetic naţional şi la diminuarea necesarului de import în orele de vârf.

Potrivit proiectului de Ghid, sunt eligibile toate persoanele fizice care au calitatea de prosumator, respectiv deţin sisteme de producere a energiei electrice din surse regenerabile, racordate la reţea. Eligibilitatea nu va depinde de modul în care a fost finanţat sistemul fotovoltaic existent. Programul va putea fi accesat atât de beneficiarii ediţiilor anterioare ale programelor AFM, cât şi de persoanele care şi-au instalat panourile fotovoltaice din fonduri proprii.

Programul va fi deschis tuturor instalatorilor care deţin un atestat ANRE de tip B sau un atestat echivalent eliberat într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi care îndeplinesc cerinţele minime privind transparenţa şi capacitatea de implementare. Prin program va fi finanţată achiziţia sistemelor de stocare destinate energiei electrice produse din surse regenerabile, cu o capacitate minimă de 12 kWh.

Sistemele vor trebui dimensionate în raport cu producţia şi nevoile reale de consum ale prosumatorilor, astfel încât energia produsă să fie utilizată cât mai eficient, iar presiunea exercitată asupra reţelei naţionale să fie redusă.

Finanţarea acordată prin program va fi de maximum 15.000 de lei, TVA inclus, fără a depăşi: 1.250 de lei pentru fiecare kWh de capacitate de stocare; 75% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Beneficiarul va asigura o contribuţie proprie de cel puţin 25% din valoarea eligibilă a investiţiei.

Proiectul Ghidului este disponibil AICI.

Editor : Sebastian Eduard

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