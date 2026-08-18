Live TV

Analiză Înghețata, ținta hackerilor? Noua lege UE privind securitatea cibernetică, în impas. Cine intră la categoria „infrastructură critică”

Data actualizării: Data publicării:
inghetata
Imagine cu profil ilustrativ. FOTO: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
De ce pot ajunge producătorii de înghețată sub incidența NIS2 Și producătorii de luminițe de Crăciun pot fi vizați Școlile cu panouri solare ar putea intra în vizor O directivă importantă, implementată cu întârziere

Producătorii de înghețată, cei de luminițe de Crăciun și chiar unii proprietari de imobile ar putea intra sub incidența noilor reguli europene privind securitatea cibernetică. Directiva NIS2, menită să protejeze infrastructura critică a UE, generează însă situații neașteptate și confuzie în rândul companiilor și autorităților, arată Politico.

Producătorii de înghețată, cei de luminițe de Crăciun și unii proprietari de imobile din Germania ar putea beneficia în curând de o protecție suplimentară din partea Uniunii Europene împotriva atacurilor cibernetice.

Pare greu de crezut, însă avocații specializați în tehnologie și securitate cibernetică avertizează că aceste sectoare neașteptate ar putea fi clasificate drept infrastructură critică în baza Directivei NIS2, concepută pentru protejarea unor domenii precum producția de energie, alimentarea cu apă și rețelele de comunicații, arată Politico.

Este cel mai recent episod care evidențiază dificultățile întâmpinate de Uniunea Europeană în implementarea Directivei NIS2, adoptată în 2022 și care ar fi trebuit transpusă în legislația națională a statelor membre până la sfârșitul anului 2024.

Întârzierile au făcut ca multe companii și consilierii lor juridici să abia acum să intre în detaliile privind obligațiile de conformare. Operatorii din sectoarele vizate trebuie să se înregistreze la autoritățile naționale de securitate cibernetică, ceea ce presupune, mai întâi, să stabilească dacă activitatea lor intră sau nu sub incidența legii.

Iar acest lucru nu este întotdeauna simplu. Avocații și legislatorii dau exemple precum producătorii de înghețată, angrosiștii de gumă de mestecat sau fabricanții de luminițe de Crăciun pentru a ilustra cât de complicată poate deveni aplicarea directivei.

Situația este cu atât mai delicată cu cât Europa se confruntă cu o creștere a atacurilor cibernetice, amplificate de dezvoltarea inteligenței artificiale și de intensificarea amenințărilor hibride.

De ce pot ajunge producătorii de înghețată sub incidența NIS2

Directiva include producția, procesarea și distribuția alimentelor, o prevedere justificată prin faptul că un atac cibernetic care ar paraliza lanțurile de aprovizionare cu alimente ar putea avea consecințe importante asupra populației.

Aplicarea prevederii poate produce însă rezultate neașteptate.

Marketa Gregorova, europarlamentar ceh implicat în lucrările pentru un pachet legislativ destinat simplificării NIS2, a atras atenția asupra situației producătorilor de înghețată.

Companiile suficient de mari din acest sector ar putea intra sub incidența directivei, deși, într-o situație de criză, absența înghețatei nu ar reprezenta neapărat o amenințare pentru funcționarea societății.

„Probabil că nu ai avea nevoie de ele într-o situație de criză”, a remarcat europarlamentarul.

Sectorul alimentar oferă și alte exemple neobișnuite. Andreas Daum, avocat la firma germană Noerr, spune că angrosiștii de gumă de mestecat care depășesc anumite praguri de dimensiune pot intra sub incidența legislației.

În același timp, o asociație profesională din Germania și-a informat membrii că brutăriile artizanale nu sunt vizate de aceste obligații.

Și producătorii de luminițe de Crăciun pot fi vizați

Un alt exemplu surprinzător este cel al producătorilor de instalații luminoase pentru pomul de Crăciun.

„Fabricarea seturilor de lumini pentru bradul de Crăciun” se regăsește în clasificarea activităților economice relevante pentru Directiva NIS2, potrivit lui Jurriaan Jansen, avocat la firma Norton Rose din Amsterdam.

Asta nu înseamnă însă că orice producător de luminițe va fi automat considerat operator al unei infrastructuri esențiale.

În legislația olandeză, de exemplu, astfel de companii pot fi încadrate într-o categorie de entități „importante”, dar nu neapărat în cea a entităților „esențiale”.

Motivul este că o eventuală întrerupere a activității unui astfel de producător nu ar reprezenta, în mod normal, un risc pentru siguranța publică sau pentru funcționarea sistemică a economiei.

„Acesta ar fi un rezultat neobișnuit pentru acest sector”, a explicat Jansen.

Școlile cu panouri solare ar putea intra în vizor

Problemele nu se opresc la industria alimentară sau la producția de decorațiuni. Experții atrag atenția că unele organizații ar putea ajunge sub incidența legislației NIS2 din cauza unor activități secundare, fără ca aceasta să fie principala lor ocupație.

Un exemplu îl reprezintă școlile mari dotate cu panouri solare. Un europarlamentar belgian a atras atenția că astfel de instituții pot fi considerate producători de energie electrică, ceea ce le-ar putea aduce în sfera legislației privind securitatea cibernetică.

Problema este că școlile nu dispun, în multe cazuri, de resursele sau de expertiza necesară pentru a face față unor cerințe complexe de securitate cibernetică.

În răspunsul transmis europarlamentarului, Comisia Europeană nu a exclus posibilitatea ca unele școli să fie afectate de aceste prevederi. Executivul european a precizat însă că viitoarele măsuri legislative și revizuirea cadrului european privind securitatea cibernetică ar trebui să contribuie la simplificarea regulilor.

O altă situație controversată apare în Germania. Proprietarii care închiriază un număr mare de apartamente și le oferă chiriașilor acces la internet sau la servicii de televiziune prin cablu, inclus în cheltuielile de întreținere, ar putea fi considerați furnizori de servicii de comunicații electronice, în funcție de modul în care sunt structurate contractele.

O hotărâre din 2021 a deschis această posibilitate, însă nu este clar dacă ea atrage automat și obligațiile prevăzute de NIS2. „Este posibil, dar depinde de modul în care este configurat contractul de închiriere”, a explicat Andreas Daum.

În prezent, nu există suficientă jurisprudență și nici orientări clare din partea autorităților de reglementare care să lămurească situația.

O directivă importantă, implementată cu întârziere

Directiva NIS2 urmărește să consolideze securitatea cibernetică în sectoarele considerate importante pentru funcționarea societății și economiei europene.

Statele membre ar fi trebuit să adopte legislația națională necesară până la sfârșitul anului 2024. Implementarea este însă întârziată în mai multe țări. Franța și Spania nu au adoptat încă legislația națională corespunzătoare, iar în Germania procesul de înregistrare a companiilor vizate a avansat lent.

Un oficial al Comisiei Europene a subliniat că directiva conține mecanisme menite să limiteze povara administrativă, inclusiv exceptarea, în general, a întreprinderilor mici și aplicarea unor obligații mai puțin stricte pentru organizațiile considerate mai puțin critice.

Problema este că, înainte ca aceste mecanisme să poată fi aplicate, companiile trebuie să afle dacă intră sau nu în domeniul de aplicare al directivei.

Iar exemplele producătorilor de înghețată, ai luminițelor de Crăciun, angrosiștilor de gumă de mestecat sau chiar al proprietarilor de imobile arată cât de complicată poate deveni această delimitare.

Într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să reducă birocrația și să simplifice regulile pentru companii, implementarea NIS2 riscă astfel să genereze exact opusul: mai multe obligații, mai multe incertitudini și costuri suplimentare pentru sectoare care, la prima vedere, nu par să aibă legătură cu infrastructura critică.

Citește și: Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea traversa granița și pătrunde pe teritoriul NATO

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jakarta, Indonezia
1
Cel mai populat oraș din lume se scufundă: 40% din metropolă se află sub nivelul mării...
Obit Hayden Panettiere
2
A murit actrița Hayden Panettiere, celebră pentru rolurile din „Nashville” și „Heroes”...
Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din „Heroes” și „Nashville”, s-a stins din viață la 36 de ani.
3
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre...
Ursula von der Leyen Visit To Turkey - Ankara
4
Erdogan schimbă direcția: aderarea Turciei la Uniunea Europeană nu mai este o prioritate...
masina
5
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de frontieră...
Surpriză uriașă! După marele scandal cu mama copilului său și petrecerea cu Cardi B, s-a afișat cu o vedetă din România
Digi Sport
Surpriză uriașă! După marele scandal cu mama copilului său și petrecerea cu Cardi B, s-a afișat cu o vedetă din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Hacker from russia at work cybersecurity concept
Un hacker rus care a atacat infrastructura petrolieră din mai multe state riscă să fie condamnat la 27 de ani de închisoare în SUA
Vladimir Putin la telefon
Putin cere măsuri urgente pentru protejarea infrastructurii critice a Rusiei după atacurile ucrainene
profimedia-0577754490
Concedieri fără despăgubiri: Țara care elimină angajați ruși din sectoare-cheie, precum cel al sănătății, căilor ferate sau al energiei
Polish premier says damage to key intercity rail line was act of sabotage
Polonia se gândește să utilizeze drone pentru a supraveghea infrastructura critică, în urma sabotajului care a vizat calea ferată
Pressekonferenz der AfD
Partidul german de extremă dreapta AfD este suspectat că a transmis în mod sistematic secrete militare Rusiei (Der Spiegel)
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
Nicuşor Dan, după ce CCR i-a respins sesizarea pe Legea Integrității...
Nuclear-powered aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN-72) transits the South Pacific as part of Carrier Strike Group Nine, supporting the Fleet Response Plan and surge deployment operations under the Chief of Naval Operations.
„O închisoare plutitoare” în care paturile devin sicrie și cerul se...
un instalator montează panouri solare pe acoperișul unei case
Ministerul Mediului lansează în consultare publică programul pentru...
Baterii de stocare energie
Ilie Bolojan anunță fonduri masive pentru baterii autonome: de ce...
Ultimele știri
Fumul incendiilor din Serbia a ajuns la Sofia: un cetățean sârb a murit, autoritățile bulgare sfătuiesc oamenii să nu iasă în aer liber
Anunțul Transelectrica despre starea sistemului energetic național: care este estimarea de consum maxim și ce se întâmplă la Cernavodă
Donald Trump spune că nu există și nici nu sunt programate discuții cu Iranul, dar Strâmtoarea Ormuz este deschisă. Anunțul Teheranului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis, apariție emoționantă la nunta fiicei sale. Actorul bolnav de demență, surprins într-o poză care...
Cancan
Cea mai nouă PROFEȚIE a 'Profetului Apocalipsei': Război total între aceste 5 țări, în octombrie 2026
Fanatik.ro
Dan Petrescu la FCSB?! Meme Stoica a dezvăluit tot ce a vorbit cu antrenorul: „Hai, mă, lupule!” Exclusiv
editiadedimineata.ro
Un deceniu de dezinformare despre arme chimice și biologice: cum au evoluat narațiunile false
Fanatik.ro
Champions League, play-off tur, LIVE VIDEO. Duel între vechile cunoștințe ale Craiovei. Un român intră în...
Adevărul
Barajul din vremea lui Ceaușescu, readus la viață după 12 ani. Lacul se umple din nou
Playtech
„Comoara” din subsolul României pe care încă nu o exploatăm. Cele șapte zone unde există pământuri rare
Digi FM
Un român, mușcat grav de un rechin în largul Irlandei. Sebastian a leșinat după ce a pierdut mult sânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Ridicol!" / "Totul e o făcătură!" Reacții dure, după meciul Sorana Cîrstea - Anna Kalinskaya
Pro FM
Și ei divorțează! După șapte ani de căsnicie, îndrăgitul cântăreț și lider de trupă rock cere custodia...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
James Cameron, la 72 de ani. De la șofer de camion la cineastul care a redefinit Hollywoodul cu „Titanic” și...
Adevarul
„Hai, repede, că s-a băgat!” Mărturii din arhivele Securității despre cozile interminabile din comunism...
Newsweek
Ce prevederi din noua lege a pensiilor ar putea declara CCR neconstituționale? Formula de calcul, în pericol
Digi FM
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. A plecat la Sulina cu fiica ei și a făcut o fotografie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Studiu revoluționar. Sănătatea unui organ aproape uitat este asociată cu un risc mai mic de deces și cancer
Digi Animal World
Două capre au urcat în autobuz și au pornit spre mall. Momentul în care pasagerii le-au dat jos a devenit...
Film Now
Un destin sfâșietor. Hayden Panettiere a murit la trei ani după fratele ei mai mic: "Am pierdut jumătate din...
UTV
Loredana Groza a atras toate privirile în costum de baie. Artista a pozat în stilul „Baywatch”