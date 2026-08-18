„O închisoare plutitoare” în care paturile devin sicrie și cerul se vede rar. Marinarii descriu viața pe nave de război ca USS Lincoln

Veteranul Marinei SUA Jonny Burnell a petrecut 111 zile la bordul portavionului USS Vinson în timpul războiului american cu Afganistanul din 2001. Rolul său de fotograf al Marinei i-a permis să viziteze echipajul de pe întreaga navă, spre deosebire de majoritatea marinarilor care sunt limitați la anumite părți ale vasului pe care lucrează. Timp de peste trei luni, a fost martor la o schimbare în rândul colegilor săi: entuziasmul și energia acestora s-au transformat în ceea ce el a numit „tristețe”.

„A existat un moment în care în ochii colegilor de bord se vedea un fel de lipsă de viață”, își amintește el. „Încă cred că cea mai grea parte a slujbei mele era să văd tristețea de pe fețele oamenilor în fiecare zi”, a completat Burnell.

Burnell a declarat pentru BBC că a urmărit cu lacrimi în ochi îngrijorarea cu privire la condițiile de la bordul navei USS Abraham Lincoln - care a fost desfășurată în cadrul războiului dintre SUA și Iran începând cu 11 decembrie.

Se pare că militarii de pe Lincoln se confruntă cu lipsă de alimente, instalații sanitare defecte și epuizare, potrivit a două publicații americane care se ocupă de subiecte legate de armată - Military Times și Stars & Stripes.

Membrii familiilor marinarilor aflați la bord și-au exprimat îngrijorarea cu privire la deteriorarea sănătății lor mintale din cauza acestor condiții, unii încercând, se pare, să sară peste bord.

Oficialii militari au contestat existența unor probleme grave care afectează nava, iar unii veterani au sugerat, de asemenea, că relatările din presă sunt exagerate.

Relatările din presă sunt în mare parte inexacte și sunt „99% exagerate”, spune locotenent-comandantul în rezervă al Marinei, Steve Rogers, directorul Asociației Marinei Statelor Unite (AUSN).

Ca parte a slujbei sale pentru AUSN - o organizație non-profit care lucrează pentru a ajuta militarii Marinei SUA - a vorbit cu rudele soldaților de pe Lincoln. El spune că este normal ca familiile să își facă griji pentru cei dragi în război și că trupele sunt bine pregătite pentru situația în care se află.

Într-un interviu acordat BBC, o rudă a unui marinar de pe USS Lincoln a declarat că acesta a slăbit 29 de kilograme și suferă de epuizare din cauza zgomotului și a vibrațiilor constante.

Întrebat vineri despre situația de la bordul portavionului Lincoln, Trump a respins îngrijorările, spunând că desfășurarea „nu este nici pe departe suficient de lungă”. Duminică, șeful Comandamentului Central al SUA, care supraveghează operațiunile din Orientul Mijlociu, a emis o declarație în care a afirmat că, dintre cele 11 portavioane active din Armata americană, „Lincoln are în prezent printre cele mai puține cazuri legate de sănătatea mintală”.

„Asta nu înseamnă că totul este perfect”, a adăugat amiralul Brad Cooper, precizând că „serviciul pe mare pentru perioade lungi de timp nu este pentru toată lumea”.

„Este o provocare și o dificultate unică”, a continuat el, adăugând că „sănătatea mintală este un alt aspect al sănătății individuale și necesită atenția noastră, la fel ca sănătatea fizică și sănătatea spirituală”.

Burnell, fostul fotograf militar, spune că, din experiența sa anterioară, mulți membri ai echipajului de la bordul USS Lincoln nu au ocazia să viziteze nici măcar puntea superioară din cauza îndatoririlor lor de dedesubt. Acești soldați traversează perioade lungi de timp fără să vadă cerul.

Un coleg de pe nava USS Vinson, pe care Burnell a descris-o ca pe o „închisoare plutitoare”, a făcut tot ce a putut pentru a fi dat afară, inclusiv vânzând droguri și înființând un „club rave underground”, spune el.

În patul mic al lui Burnell, pe care militarii îl asemănau cu un sicriu, nu era loc să se întoarcă, iar cablurile care prind și încetinesc avioanele la aterizare treceau printr-un perete chiar în spatele capului său.

„Era doar zgomot non-stop. Nava este mereu zgomotoasă”, povestește el. Avioanele aterizează sau decolează mereu, iar armele trag mereu, a adăugat fostul fotograf.

Rămâne neclar care sunt condițiile de pe Lincoln în prezent. Un echipaj de la CNN a vizitat nava luna trecută și nu a descoperit nicio problemă generalizată în timpul celor trei zile petrecute la bord. Mai mulți soldați au menționat că au fost forțați să raționalizeze mâncarea și au pierdut în greutate pe parcursul a „multe luni”, dar când CNN s-a îmbarcat pe 7 iulie, „mâncarea era din belșug”, a relatat postul TV american. Dușurile erau, de asemenea, cu apă fierbinte deși existau unele semne de mucegai în încăperi.

SUA au desfășurat o altă navă de luptă pentru a înlocui USS Lincoln, care ar trebui să ajungă în Orientul Mijlociu peste o săptămână. Nava înlocuitoare, USS George Washington, a avut propriul său istoric de probleme de sănătate mintală.

În 2022, o serie de sinucideri la bordul vasului - în timp ce acesta era încă ancorat într-un port din Virginia - a dus la o anchetă a unui inspector militar. Concluzia anchetei a constatat că decesele nu au fost cauzate de o singură problemă, ci au fost rezultatul mai multor aspecte legate de condițiile precare de viață.

Raportul, publicat în mai 2023, a constatat că șefii Marinei „au lăsat standardele noastre să scadă - și, procedând astfel, ne-am dezamăgit oamenii”.

Dr. Harold Kudler, fostul șef al departamentului de politici de sănătate mintală din cadrul Administrației Veteranilor din SUA (VA), spune că problema a fost studiată de Guvernul SUA timp de ani de zile.

Kudler susține că izolarea la bordul unei nave, cu momente de plictiseală prelungită urmate de „alertă extremă”, poate amplifica problemele de sănătate mintală.

„Ești izolat. Nu știi exact ce se va întâmpla. Nici măcar nu mai ești sigur care este misiunea. Și nu știi când te vei întoarce acasă”, a explicat el.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, armata a creat un film de antrenament pentru a-i ajuta pe soldații care se puteau confrunta cu „iritabilitate în luptă”. Filmul înfățișa un marinar aflat sub punte, însărcinat cu supravegherea mașinilor într-o cameră închisă și pustie, în timp ce afară făcea ravagii războiul împotriva inamicului.

„Nu poate vedea inamicul. Nu știe ce se întâmplă la suprafață. Treaba lui este să supravegheze cele două indicatoare din sala motoarelor”, spune Kudler.

Scopul filmului era de a ilustra faptul că trupele care nu trag direct cu arme sunt și ele „sub un stres extraordinar, o alertă ridicată și supuse epuizării”.

O parte din timpul petrecut de Kudler în cadrul Administrației Veteranilor a inclus studierea sinuciderilor. Ani de cercetări efectuate de VA au stabilit că soldații și veteranii prezintă un risc de sinucidere cu 50% mai mare în comparație cu populația generală a SUA.

Provocarea pentru armată este de a face ca fiecare soldat și marinar să se simtă o parte importantă a misiunii generale, recunoscând în același timp o parte din monotonia de a fi o rotiță într-o mașinărie mai mare, spune el. Pentru a combate izolarea și plictiseala, trupele desfășoară uneori activități distractive la bordul navei, cum ar fi organizarea de concursuri de canto și picnicuri pe puntea superioară.

Kudler susține apelul democraților din Congres de a conduce o anchetă asupra situației de la bordul USS Lincoln și a modului în care s-a ajuns în acest punct.

„Nava poate funcționa doar la fel de bine ca echipajul său. Acești 5.000 de oameni alcătuiesc o comunitate. Nu doar bărbați și femei aflați sub stres. Este o comunitate aflată sub stres”, spune el.

Rogers, de la AUSN, a petrecut săptămâni întregi pe nave mici ale Marinei și spune că problemele legate de depresie și plictiseală sunt normale în rândul militarilor. „Suntem cu toții ființe umane. Cu toții trecem prin momente dificile”.

El dă vina pe mass-media pentru răspândirea de informații false, pe care le numește „absolut scandaloase”, și este înfuriat de răul pe care spune că îl provoacă moralului trupelor și familiilor acestora.

Militarii se pot plictisi sau pot fi anxioși, dar navele pe care se află au capelani și consilieri pentru sănătate mintală, spune el, iar trupele sunt bine echipate pentru a face față stresului.

Discuțiile despre marinari care iau în calcul dacă să sară de pe navă sunt exagerate, susține oficialul, amintindu-și de glume făcute în timpul petrecut pe un portavion.

„Îmi amintesc că un tip a spus: «Aș vrea să pot sări cu parașuta de aici»”, povestește el, respingând ideea drept o „discuție de vestiar”.

Editor : Ș.R.